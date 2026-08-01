«На цепи посидишь как собака»: Как в Ростове осудили дочь и зятя, которые приковали к дереву 70-летнего отца на 40-градусной жаре

Соседи не могли поверить, что слышат не собачий вой, а измученного человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 лет назад в одном из хуторов Ростовской области разразился такой скандал, что его обсуждали по всей стране. Супруги приковали беспомощного пенсионера к дереву, бросили ему старый матрас и забыли на четыре дня, когда на улице 40-градусное пекло. Его спас случай.

Позволяла издеваться над отцом

Пенсионер изгоем в собственном доме стал после того, как похоронил жену. Раньше он хотя бы как-то существовал, а с ее уходом становилось хуже с каждым днем. 48-летний зять, только что вернувшийся из колонии, где отбывал срок за кражу, решил, что теперь он главный. Он отбирал у старика пенсию, не кормил его, а когда был в плохом настроении — бил. Дочь, 40-летняя женщина, на это смотрела будто бы со стороны. Ничего не делала, не заступалась, позволяла мужу издеваться над собственным отцом. Внуки и вовсе обходили деда стороной — брезговали.

Когда пенсионер подошел к забору, где его подкармливала соседка, зять решил посадить тестя на цепь. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Соседи рассказывали, что старик боялся даже лишний раз вздохнуть без спроса.

Однажды, в конце июля, он осмелился на «преступление» — побрел к забору соседки, которая иногда жалела его и подкармливала. Зять застал его у калитки и просто взбесился. Схватил металлическую цепь на три метра, примотал один конец к дереву, а второй к тестю.

— Посидишь на цепи как собака! — рявкнул озлобленный непослушанием зять и бросил старый матрас на землю.

Четыре дня мужчина провел на сорокаградусной жаре без воды, еды и единого слова поддержки.

Хуторяне были поражены людской жестокости. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плакал и звал жену

Сначала пенсионер просил пить, плакал, звал жену. А потом отчаяние переросло в безумие — соседи говорят, что он начал выть как животное. Когда соседи поняли, что это не собака скулит, а человек, вызвали участкового.

Старика сняли с цепи едва живым, его увезли в больницу. Там он постоянно звал покойную супругу, бредил и плакал. Врачи кое-как привели его в чувство.

Зятя и дочь доставили в отдел. Завели уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Женщину, которая и тогда не понимала, что сделала что-то ужасное, отпустили под подписку о невыезде — дома у нее оставались малолетние дети. А мужчину взяли под стражу.

Едва больного пенсионера забрали в больницу, а после лечения определили в дом престарелых. Фото: Алексей ФОКИН.

Следствие шло несколько месяцев. Супруги признали вину и подали заявление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В октябре 2011 года суд признал мужа и жену виновными. Оба получили по три года лишения свободы. Правда, дочери дали испытательный срок в два с половиной года. Зятя отправили в колонию.

А старика после больницы перевели в дом престарелых.

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