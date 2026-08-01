«Она давно нашла другого!»: Как ревнивый бизнесмен, пытаясь найти бывшую, убил пасынка, которого шесть лет называл сыном

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
15 лет назад это дело обсуждали во всей Ростовской и Воронежской областях. Слишком страшным и одновременно слишком бытовым оно казалось: бывшему мужу, которого одолевала ревность, под руку попались родственники экс-супруги. И жертвой агрессии стал подросток – мужчина несколько лет называл его сыном, а в итоге напал и не смог остановиться.
В конце 2000-х в Чертковском районе жила семья — бизнесмен и его гражданская супруга. Вместе они держали производство тротуарной плитки, растили двоих детей: младшую дочку и 16-летнего сына женщины от первого брака. Шесть лет совместной жизни превратились для нее в кошмар.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Мужчина, вспыльчивый и жестокий, поднимал руку на супругу, устраивал скандалы, ревновал. Когда терпение лопнуло, она собрала вещи, уехала в Ростов на заработки, младшую дочь отправила к биологическому отцу, а сына Игоря — к своей матери в село Новоселовка.
С момента разрыва прошло уже больше месяца, но бывший так и не смог смириться.
Около полуночи в дом пенсионерки, матери бывшей жены, ворвался разъяренный мужчина. Он требовал адрес и телефон подруги, которая от него ушла. Бабушка пыталась утихомирить его, но он не слушал, угрожал. Когда она назвала номер дочери, тот оказался вне зоны доступа — женщина отключила телефон.
Тогда бизнесмен, размахивая кухонным ножом, схватил пасынка, затолкал в машину и умчался в ночь. Пенсионерка, не теряя времени, вызвала полицию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
На всех трассах объявили план-перехват. Но поиски не дали результата — мужчина петлял по проселочным дорогам, избегая трасс, где мог встретить полицию. В машине он избил подростка, сломал ему нос. Парень молчал, только стонал от боли.
К утру они застряли на бездорожье у прудов в Воронежской области. Отчим продолжил допрос:
— Где твоя мать? — повторял он.
Измученный парень, видимо, решил добить обидчика и бросил сквозь зубы:
— Она давно с другим! Ты ей больше не нужен.
Это стало смертным приговором.
В ярости бизнесмен схватил нож и принялся наносить удар за ударом. Всего криминалисты насчитают их около двадцати. Когда подросток перестал дышать, убийца остановился.
Фото: Ольга ЮШКОВА.
В то же утро мужчина сам сдался властям. Позже он будет утверждать, что не хотел убивать, «просто сорвался». Но следователи установили: он целенаправленно увез пасынка, избивал его, а затем хладнокровно добил ножом.
Следствие длилось несколько месяцев. В сентябре 2011 года Воронежский областной суд признал 42-летнего предпринимателя виновным в похищении и убийстве несовершеннолетнего. Приговор — 15 лет колонии строгого режима.