«Она давно нашла другого!»: Как ревнивый бизнесмен, пытаясь найти бывшую, убил пасынка, которого шесть лет называл сыном

Мужчина вел автомобиль с похищенным подростком до Воронежской области, пока машина не застряла у прудов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 лет назад это дело обсуждали во всей Ростовской и Воронежской областях. Слишком страшным и одновременно слишком бытовым оно казалось: бывшему мужу, которого одолевала ревность, под руку попались родственники экс-супруги. И жертвой агрессии стал подросток – мужчина несколько лет называл его сыном, а в итоге напал и не смог остановиться.

Ревность, скандалы, рукоприкладство

В конце 2000-х в Чертковском районе жила семья — бизнесмен и его гражданская супруга. Вместе они держали производство тротуарной плитки, растили двоих детей: младшую дочку и 16-летнего сына женщины от первого брака. Шесть лет совместной жизни превратились для нее в кошмар.

Мужчина стал поднимать руку, и жена от него ушла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина, вспыльчивый и жестокий, поднимал руку на супругу, устраивал скандалы, ревновал. Когда терпение лопнуло, она собрала вещи, уехала в Ростов на заработки, младшую дочь отправила к биологическому отцу, а сына Игоря — к своей матери в село Новоселовка.

С момента разрыва прошло уже больше месяца, но бывший так и не смог смириться.

Требовал назвать номер

Около полуночи в дом пенсионерки, матери бывшей жены, ворвался разъяренный мужчина. Он требовал адрес и телефон подруги, которая от него ушла. Бабушка пыталась утихомирить его, но он не слушал, угрожал. Когда она назвала номер дочери, тот оказался вне зоны доступа — женщина отключила телефон.

Тогда бизнесмен, размахивая кухонным ножом, схватил пасынка, затолкал в машину и умчался в ночь. Пенсионерка, не теряя времени, вызвала полицию.

Бизнесмен, размахивая кухонным ножом, схватил пасынка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На всех трассах объявили план-перехват. Но поиски не дали результата — мужчина петлял по проселочным дорогам, избегая трасс, где мог встретить полицию. В машине он избил подростка, сломал ему нос. Парень молчал, только стонал от боли.

«Просто сорвался»

К утру они застряли на бездорожье у прудов в Воронежской области. Отчим продолжил допрос:

— Где твоя мать? — повторял он.

Измученный парень, видимо, решил добить обидчика и бросил сквозь зубы:

— Она давно с другим! Ты ей больше не нужен.

Это стало смертным приговором.

В ярости бизнесмен схватил нож и принялся наносить удар за ударом. Всего криминалисты насчитают их около двадцати. Когда подросток перестал дышать, убийца остановился.

В суде мужчине назначили наказание - 15 лет в колонии. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В то же утро мужчина сам сдался властям. Позже он будет утверждать, что не хотел убивать, «просто сорвался». Но следователи установили: он целенаправленно увез пасынка, избивал его, а затем хладнокровно добил ножом.

Следствие длилось несколько месяцев. В сентябре 2011 года Воронежский областной суд признал 42-летнего предпринимателя виновным в похищении и убийстве несовершеннолетнего. Приговор — 15 лет колонии строгого режима.

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