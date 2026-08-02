Погибла на глазах у мамы: Как 14-летняя девочка утонула в центре Ростова во время мощного ливня

В тот день ливень за полчаса затопил город. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Десять лет назад, 30 июня 2016 года: в тот вечер Ростов утонул за полчаса. Ливень, обрушившийся на Ростов, парализовал движение, затопил улицы и превратил проспект Буденновский в бурлящую реку. В этом хаосе погибла 14-летняя девочка. Спасти ребенка не успели ни родные, ни случайные прохожие.

«Я хочу домой»

Тем вечером 14-летняя Лера была в гостях у подруги. На улице начинался дождь, но никто не думал, что он окажется смертельным. Девочка позвонила матери: «Я хочу домой». Родители попросили переждать непогоду. Но Лера почему-то решила идти. Возможно, не понимала масштаба угрозы. Она вышла на улицу, встретилась с мамой в центре города — и они направились к дому.

Беда случилась, когда они переходили перекресток проспекта Буденновского и Пушкинской улицы. Внезапно поток воды, хлынувший с тротуара, сбил девочку с ног. Леру затянуло под припаркованный автомобиль. Случайные прохожие бросились на помощь, пытались вытащить ее, но поток был слишком сильным. Девочка захлебнулась и утонула. Спасти ее не удалось.

Когда ребенка достали из-под машины, девочка уже не дышала. Медики ничего не смогли сделать. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мать, стоявшая рядом, все видела своими глазами. Она пыталась спасти дочь, но оказалась бессильна.

Плакали, несли игрушки и цветы

На следующее утро, при дневном свете, стали видны все последствия, что принес городу ливень. У лицея, где училась Лера, собрались десятки людей — ученики, учителя, родители. Принесли цветы, мягкие игрушки, венки. Ребята плакали, взрослые старались держаться, но все то и дело смахивали слезы.

— Лера была душой компании, — говорили друзья. — Светлая, добрая, никогда не ругалась, всегда улыбалась. Она пела в хоре, рисовала, мечтала побывать в Китае и Корее.

Классный руководитель вспоминала ее как отзывчивую, ответственную ученицу. Семья Леры — заботливая, положительная — потеряла младшую дочь. Ее сестра уже была взрослой, воспитывала сына, и Лера обожала маленького племянника.

Стихийный мемориал появился на следующий день после гибели ребенка. Фото: Илья Богомолов

Кто виноват?

Следственный комитет начал проверку. Основной вопрос, которым озадачилось следствие: почему ливневки не справились, почему город оказался не готов к стихии, почему в зоне риска не дежурили спасатели? Оказалось, что режим повышенной готовности не был объявлен. Замглавы администрации Ростова, в чьем ведении находилось это направление, обвинили в халатности.

Но уголовное дело так и не дошло до приговора. В августе 2023 года Ленинский районный суд закрыл его из-за истечения сроков давности.

Семья Леры получила компенсацию — 500 тысяч рублей. Еще несколько пострадавших во время ливня горожан — по 200 тысяч.

Вся школа несла цветы и игрушки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

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