ЮФУ объединяет лидеров ИТ-индустрии и науки для подготовки будущих звезд ИИ

Фото: пресс-служба ЮФУ

Студенты ЮФУ, которые выбрали программы по искусственному интеллекту, учатся у лучших преподавателей ЮФУ, НИУ ВШЭ и МФТИ, участвуют в исследованиях и образовательных интенсивах, решают реальные задачи индустриальных партнеров, получают финансовую поддержку от вуза.

До 500 тысяч рублей за высокие результаты

Южный федеральный университет поддержит талантливых абитуриентов, поступающих на программы федерального проекта «Топ-ИИ». Размер единовременной выплаты зависит от достижений:

500 тысяч рублей — победителям заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике или физике;

300 тысяч рублей — призерам заключительного этапа ВсОШ по этим предметам;

200 тысяч рублей — победителям олимпиад, включенных в перечень Минобрнауки России;

100 тысяч рублей за каждый результат в 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике, информатике или физике, если он используется при поступлении.

Такая поддержка позволяет сильным выпускникам с первого курса сосредоточиться на учебе, исследованиях и собственных проектах.

ЮФУ и НИУ ВШЭ: два диплома и совместные исследования

Одно из ключевых преимуществ обучения в ЮФУ — возможность пройти конкурсный отбор на сетевую программу с факультетом компьютерных наук НИУ ВШЭ. Ее участники смогут получить два диплома — ЮФУ и «Вышки».

Фото: ИКТиБ ЮФУ

Образовательный процесс строится совместно: на базе ЮФУ организованы практическая подготовка, проектная и исследовательская работа, преподаватели НИУ ВШЭ читают лекции по фундаментальным основам искусственного интеллекта. Так студенты получают доступ к ресурсам двух университетов, работают с научными руководителями и уже с первого курса участвуют в проектах по машинному обучению, анализу данных и разработке интеллектуальных систем.

ЮФУ и МФТИ: проектная подготовка по модели Физтеха

Еще одним академическим партнером ЮФУ выступает Московский физико-технический институт. Совместно с МФТИ для студентов проводятся интенсивы по разработке цифровых продуктов и применению генеративного искусственного интеллекта.

В одном из таких интенсивов приняли участие 119 студентов ЮФУ. За несколько недель команды прошли полный цикл создания ИТ-продукта, и в результате представили более 30 проектов, созданных под руководством преподавателей МФТИ.

Так студенты осваивают инженерный подход одного из ведущих технических университетов страны и получают опыт работы в формате, близком к современной технологической компании.

Индустриальные партнеры участвуют в обучении с первого курса

Программы по ИИ создают не только преподаватели университета. В их разработке и реализации участвуют компании, которые уже сегодня внедряют искусственный интеллект в финансовом секторе, промышленности, информационной безопасности, электронной коммерции и цифровых сервисах – HeadHunter, МТС, ГазпромТех, SearchInform, и другие технологические компании, и исследовательские центры.

Фото: СИЦ ЮФУ

Эксперты из индустрии проводят лекции и воркшопы, предлагают студентам реальные кейсы, сопровождают проектную работу, приглашают на практики и стажировки. Вместе с ними студенты осваивают современные технологии, исследуют новые подходы работают над реальными задачами бизнеса.

Банк «Центр-инвест»: ИИ для финтеха

Отдельное направление практической подготовки ЮФУ развивает совместно с банком «Центр-инвест». Эксперты банка знакомят студентов с тем, как технологии ИИ применяются в финансовых процессах: при работе с клиентскими обращениями, анализе нормативных документов, подготовке отчетности и автоматизации.

Фото: ИММиКН ЮФУ

На базе «Центр-инвест» для первокурсников уже проводился практический воркшоп по внедрению ИИ в финансовые процессы. Студенты разработали более десяти кейсов для типовых банковских задач с помощью генеративных моделей. Материалы были включены в корпоративную базу знаний и стали доступны сотрудникам банка.

Обучение выходит за пределы аудиторий

Студенты программ «Топ-ИИ» участвуют в ИТ-фестивалях, хакатонах, посещают крупнейшие технологические компании и знакомятся с работой ведущих российских разработчиков.

Первокурсники ЮФУ уже побывали в офисах «Яндекса» и VK, приняли участие в Young Con, посетили лекции по агентным системам, генерации программного кода, беспилотным технологиям и Physical AI.

Фото: пресс-служба ЮФУ​​​​​​​

Такие поездки позволяют увидеть индустрию изнутри, пообщаться с практиками и понять, какие задачи решают специалисты по искусственному интеллекту прямо сейчас.

Программы ЮФУ по искусственному интеллекту

Программы Топ-ИИ в ЮФУ реализуются по направлениям:

Математическое моделирование и искусственный интеллект

Компьютерные науки и прикладной искусственный интеллект

Фундаментальная информатика и технологии искусственного интеллекта

Прикладной искусственный интеллект и инженерия данных

Программная инженерия систем искусственного интеллекта

Обучение объединяет фундаментальную математическую и ИТ-подготовку, современные технологии ИИ, исследования, проектную работу и взаимодействие с ведущими работодателями.

Не откладывайте решение на последний день

Подать согласие на зачисление можно до 5 августа через портал «Госуслуги» или лично в приемной комиссии университета по адресу:

Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148 (в здании Зональной научной библиотеки им. Ю. А. Жданова).

Вопросы можно задать по телефону:

+7(900)128-21-12

8 800 700-33-98 (бесплатный по России)

Сайт: https://ai.sfedu.ru

Южный федеральный университет – ваш первый шаг к профессиональной карьере, возможность учиться у сильнейших преподавателей, работать с экспертами индустрии и создавать собственные ИИ-решения.

Торопитесь – осталось совсем немного времени, чтобы принять важное решение!

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