«Мечтали о тихой старости на природе»: Ростовчане отказываются убирать с берега лодочные гаражи и платят за это штрафы

Люди вступали в Потребительский лодочный кооператив ради рыбалки и речных путешествий. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове часть лодочных гаражей на берегу Дона объявили вне закона и потребовали снести. Однако владельцы отказываются это делать и предпочитают платить штрафы. Сложившуюся ситуацию «КП-Ростов-на-Дону» прокомментировали в Южной транспортной прокуратуре.

Отдых на воде успокаивает. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Хотели рыбачить и путешествовать

Потребительский лодочный кооператив появился в поселке Александровка в 1987 году. Землю для него выделил муниципалитет — в долгосрочную аренду. Люди вступали в объединение, чтобы построить гаражи для лодок, путешествовать по реке, ловить рыбу и просто дышать свежим воздухом.

- Мы продали дом моей мамы в деревне, и дом свекров, чтобы вступить в кооператив и построить здесь лодочный гараж. Я больше сорока лет трудилась на предприятии, имею звание ветерана труда, муж — военный пенсионер, получил инвалидность на службе, а сын - ветеран боевых действий. Но наши былые заслуги никого не волнуют, - рассказала Наталья Шаталова.

Ростовчанин Сергей Кузнецов вступил в кооператив 20 лет назад, потому что не представляет своей жизни без воды. Мужчина 40 лет преподавал в Институте водного транспорта имени Г. Я. Седова, тренировал команды по водно-моторному спорту и сам участвовал в соревнованиях, став чемпионом Европы.

- Сейчас в моем эллинге хранятся две моторные лодки и одна спортивная. С 1 мая до ноября мы с родными и друзьями отправляемся путешествовать по рекам, изучаем берега. Водный туризм — моя страсть. Он помогает мне легче переносить болезнь Паркинсона, - признается пожилой человек.

Ростовчане хранят в эллингах лодки и снасти. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Велено снести

В 2024 году ростовчане получили по почте документ, из которого узнали, что их лодочные гаражи — незаконны.

Оказалось, что Волго-Донской транспортный прокурор подал иск в суд, чтобы обязать людей снести эллинги в прибрежной защитной полосе. По его мнению, люди построили себе не просто гаражи, а капитальные дома. Кроме того, строения расположены в водоохранной и рыбоохранной зонах Дона.

Пролетарский районный суд не нашел оснований для сноса гаражей, но прокурор обжаловал решение в областном.

Транспортная прокуратура добилась через суд сноса лодочных гаражей. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Официально

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в Южную транспортную прокуратуру и получила ответ:

- Волго-Донской транспортной прокуратурой по итогам ранее проведенной проверки установлено, что вопреки условиям договора аренды и в нарушение законодательства членами ПЛК «Дон» на земельных участках, расположенных в водоохранной зоне, возведены капитальные строения, в том числе используемые для временного проживания, размещения автотранспортных средств. В связи с этим Волго-Донским транспортным прокурором предъявлено 14 исковых заявлений об обязании ответчиков в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда осуществить снос строений. В настоящее время в законную силу вступило 13 решений суда об удовлетворении исковых требований, одно – обжалуется в апелляционном порядке. Исполнительные листы направлены в Пролетарское РОСП г. Ростова-на Дону ГУФССП России по Ростовской области.

Всего в кооперативе состоит около четырехсот человек. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Послесловие

Ростовчане с этим не согласны и не считают свои постройки капитальными строениями.

- Теперь мы должны снести гаражи сами, либо это сделают это за нас и взыщут стоимость работ. Вот только непонятно, почему они 25 лет никому не мешали, а сейчас стали мозолить глаза. И как быть с другими — по-настоящему огромными элитными строениями на первой береговой линии? Что-то не верится, что их тоже будут сносить, - говорит Наталья.

Как стало известно «КП-Ростов-на-Дону», у членов кооператива не поднялась рука снести гаражи, и они предпочитают платить штрафы за неисполнение решения суда...

Ростовчане не считают свои гаражи капитальными строениями. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Шесть участков в Ростове освободили от незаконных построек