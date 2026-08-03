Позвонила в домофон и пропала: Тысячи людей искали загадочно пропавшую школьницу — подтвердилась самая неожиданная версия исчезновения

Девочка вернулась из школы, но в квартиру так и не поднялась Фото: Ольга ЮШКОВА.

Это происшествие случилось в Ростове в 2012 году. При загадочных обстоятельствах пропала третьеклассница Катя - девочка собиралась подняться в квартиру и позвонила в домофон. А после бесследно исчезла.

Искали больше двадцати тысяч волонтеров

Происшествие случилось в сентябре, почти через две недели после начала очередного учебного года. Третьеклассница Катя (имя изменено - прим. ред.) из Ростова возвращалась домой с занятий. Девочка позвонила в домофон - старшая сестра ответила и открыла дверь. В этот момент Катя вдруг вспомнила, что оставила сменку в магазине у дома, куда после уроков заходила с одноклассницей. Она побежала за обувью и пропала.

Поиски велись с невероятным размахом. Подключились правоохранительные органы и более 20 тысяч волонтеров. В первые же сутки было проверено больше 250 квартир, опрошено свыше 200 человек. Казалось, что участники поисков исследовали каждый переулок, двор и закоулок в районе дома и школы Кати. Обследовали даже канализационные люки и водоемы. Тем не менее результата это все не принесло.

Катя позвонила в домофон и вспомнила про оставленную в магазине сменку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители рассматривали сразу несколько версий. Самой мрачной было нападение на девочку маньяка. Вторая касалась возможного похищения с требованием выкупа: у отчима девочки был бизнес, и преступники могли рассчитывать на крупную сумму. Но смущали детали: дело у мужчины было маленьким, много он на нем не зарабатывал. Кроме того, похитители обычно сразу связываются с родными с требованием выкупа. Но время шло, а возможные преступники не объявлялись. Более того, отчим Кати сам уже успел объявить вознаграждение в миллион рублей за возвращение дочери. Силовики надеялись, что вторая версия подтвердится, но верили в нее мало.

Не исключалась и инсценировка исчезновения. Чтобы проверить эту гипотезу, все близкие родственники Кати прошли полиграф, но он подтвердил их непричастность. Родной отец девочки также был допрошен, но его алиби оказалось железным. Мужчина давно живет в Сочи с новой семьей.

Заманил забытой сменкой

В итоге версия, которая считалась маловероятной, подтвердилась через несколько дней. Похитителем оказался 57-летний бизнесмен. За плечами у мужчины уже была судимость за убийство. После колонии он занялся бизнесом - арендовал точку на рынке и стал продавать церковную утварь. Однако дела шли неважно, бизнесмен тонул в долгах, а занимать было не у кого. В один из дней предприниматель еще и проиграл полмиллиона в азартных играх.

Тогда-то у него и созрел «гениальный» план — выкрасть ребенка и получить за него выкуп. Остановился он на дочери более преуспевающего предпринимателя. Изначально он собирался похитить девочку прямо по дороге из школы — для этого сидел в засаде неподалеку от ее обычного пути. Но обстоятельства спутали все карты.

Сначала выяснилось, что школьница идет не одна, а в компании одноклассницы. Потом они неожиданно повернули не туда. Преступник ринулся следом и увидел, как подруги зашли в ларек за чипсами. Вот тогда-то все и решилось: заметив оставленную Катей сменку, мужчина пошел следом за девочкой.

Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Когда Катя почти открыла дверь подъезда, мужчина крикнул ей: «Ты свою сумку в магазине забыла!» Девочка воскликнула: «Ой, сменка!» Именно это восклицание и услышала в трубке ее старшая сестра. Катя развернулась и побежала назад, а похититель — за ней. Возле припаркованной неподалеку белой иномарки он набросился на ребенка, оглушил и бросил в машину. Потом связал и пригрозил расправой, если будет кричать.

Все восемь суток, пока волонтеры и полиция прочесывали район, Катя провела в этом автомобиле. Ее похититель почти не покидал салон, даже спал там, не выпуская жертву из виду. Кормил ребенка хлебом да водой. А утром в день задержания как раз собирался предъявить требования по выкупу и для этого рассчитывал втянуть в аферу бывшую сожительницу, которая, кстати, тоже работала на рынке.

«Дурак, раз решился на такое»

Как сообщал источник, женщина сначала согласилась помочь бывшему сожителю, но потом передумала и обратилась в органы. Позже она объяснила свой поступок так:

- Говорил, что пятьсот тысяч ему нужны были, чтобы поставить бизнес «на уровень». Но он - дурак, раз пошел на такое! Столько людей ее ищет, на ушах весь Ростов, - причитала экс-сожительница преступника.

Ранним утром, спустя больше недели после похищения, предприниматель привез ребенка в багажнике на рынок. Ему почему-то показалось, что там держать жертву надежнее, чем у себя. По замыслу, он должен был созвониться с родственниками, указать точку передачи денег, а после получения выкупа сообщить, где искать ребенка. Бывшей отвел роль ничего не подозревающей женщины: мол, ребенка кто-то подбросил к ее торговой точке, но кто именно — неизвестно.

Однако в реальности все, конечно, случилось иначе. Едва преступник высадил девочку, женщина немедленно набрала номер экстренных служб. На место мгновенно выдвинулись силовики. Рисковать, разыгрывая сцену передачи купюр и задержания с поличным, не стали: личность похитителя к тому моменту уже была установлена, его тут же объявили в розыск. Ориентировки разослали по всем районным отделам. Ребенка передали родителям.

Преступник привез девочку на рынок и оставил у торговой точки бывшей сожительницы Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Девочка моя! Что с тобой сделали?! - бросилась к девочке мать, примчавшись на рынок.

К счастью, физически школьница не пострадала.

— Я пальцем к ней не притронулся, даже не бил! — оправдывался позже на допросе похититель. — Кормил ее, все было нормально.

Задержали преступника неподалеку от точки, где он оставил Катю. Видимо, рассчитывал издали проследить, как будут развиваться события. Увидев прибывших полицейских, он попытался спастись бегством, однако уйти от правосудия ему не удалось.

Похитителя арестовали. Правда приговор ему так и не вынесли - мужчина скончался до суда.