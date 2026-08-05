От Черепановых до аккумуляторных гигантов: Ростовская детская железная дорога получила особенный подарок

Коллекцию из 38 экспонатов передал в дар воспитанник малой магистрали, почетный железнодорожник ОАО «РЖД» Александр Лубягов. Фото: пресс-служба СКЖД.

2 августа, в День железнодорожника, Ростовская детская железная дорога обрела новое уникальное историческое пространство. Здесь торжественно открылась выставка моделей локомотивов, ставшая настоящим подарком для юных воспитанников и гостей магистрали. Коллекцию из 38 экспонатов передал в дар воспитанник малой магистрали, почетный железнодорожник ОАО «РЖД» Александр Лубягов. Этот жест соединил поколения и подарил городу живую летопись развития локомотивостроения.

Возвращение к истокам

Передача коллекции стала глубоко личным событием для самого Александра Михайловича. Обращаясь к собравшимся, он подчеркнул, что его знакомство с магистралью началось именно здесь почти полвека назад. Будучи юным железнодорожником, он впервые увидел и пощупал руками настоящие рельсы, вагон и тепловоз, впервые поднялся в кабину и сел за контроллер. Эта детская влюбленность стала делом всей его жизни.

Выставка является живой летописью развития локомотивостроения. Фото: пресс-служба СКЖД.

Свою коллекцию Александр Лубягов начал собирать с 2009 года после подарка модели паровоза серии ИС. Благодаря сотрудничеству с моделистом Константином Игнатовым увлечение переросло в создание масштабного собрания.

Экспозиция уникальна своим временным охватом: здесь представлена вся история тягового подвижного состава от восхода до заката паровозной эры. Посетители могут увидеть как самые первые паровозы, включая машины Черепановых, Стефенсона и «Адлер», положивший начало разделению на классы вагонов, так и внушительный последний советский паровоз П38. Однако собрание не ограничивается ретроспективой — в коллекции нашлось место и современным локомотивам, например аккумуляторному электровозу МК-2.

На церемонии открытия присутствовали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и глава Ростова Александр Скрябин.Фото: пресс-служба СКЖД

Понимая, что коллекция не должна оставаться в частных стенах, было решено разместить ее там, где она сможет вдохновлять молодежь.

— Хотелось бы, чтобы эта коллекция доставляла удовольствие тем, кто будет на нее смотреть. Может быть, кого-то она сподвигнет стать железнодорожником, — поделился почетный даритель.

Посетители экспозиции могут увидеть самые первые паровозы. Фото: пресс-служба СКЖД

Символизм даты и новая точка притяжения

На церемонии открытия присутствовали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин и глава Ростова Александр Скрябин.

В День железнодорожника, Ростовская детская железная дорога обрела новое уникальное историческое пространство. Фото: пресс-служба СКЖД

Сергей Задорин поздравил всех со 130-летием празднования Дня железнодорожника, отметив глубокую символичность того, что коллекция обрела дом именно здесь. Он подчеркнул: теперь знакомство будущих работников магистрали с профессией будет начинаться именно с этой экспозиции.

Как отметил начальник СКЖД Сергей Задорин, техника, представленная на выставочном пространстве, завораживает. Ни на одной детской магистрали такой нет. Здесь можно получить наглядное представление о том, с каких моделей паровозов начиналось развитие железных дорог в России.

Выставка моделей локомотивов — настоящий подарок для юных воспитанников и гостей магистрали.Фото: пресс-служба СКЖД

Важность исторической преемственности подчеркнул и глава города Александр Скрябин. Он напомнил о роли магистрали в развитии донской столицы, вкладе железнодорожников в победу в Великой Отечественной войне и привел весомую статистику: около 60% выпускников детской дороги связывают жизнь со стальными путями.

Преемственность поколений

Своим примером связь поколений подтвердил 16-летний воспитанник Вячеслав Назаров, исполнявший в праздничный день роль диспетчера. Он пришел на малую магистраль в пять лет, вдохновленный мечтой стать машинистом. Пройдя путь от проводника до начальника поезда, Вячеслав уже отвечает за контроль графика и безопасность движения. После девятого класса он твердо намерен поступить в железнодорожный колледж при «РГУПС», чтобы потом стать дежурным по станции.

Открытие экспозиции завершилось путешествием всех гостей по детской железной дороге. Фото: пресс-служба СКЖД

Завершилось открытие экспозиции путешествием всех гостей по детской железной дороге в фирменном поезде «Тихий Дон».