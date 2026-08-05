Без комиссий банкам: Как цифровой рубль изменит нашу жизнь

Один цифровой рубль будет равен одному наличному рублю. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этой осенью в кошельках россиян официально появится третья форма национальной валюты — цифровой рубль. Нововведение вызвало в обществе много обсуждений. Рассказываем подробно о сути финансового инструмента, его плюсах и минусах.

Отметим, что правовую основу для новой технологии заложили Федеральный закон № 340-ФЗ и Федеральный закон № 339-ФЗ, которые зафиксировали изменения в Гражданском кодексе РФ. Данные документы четко определили, что цифровой рубль является равноправным законным средством платежа, дополняющим наличные расчеты и привычные банковские карты.

Как устроен и как работает новый рубль

Цифровой рубль представляет собой уникальный электронный код. Его не стоит путать с криптовалютами. Если криптовалюту может выпустить любой участник рынка с помощью майнинга, она ничем не обеспечена, а ее курс подвержен резким колебаниям, то цифровой рубль выпускает исключительно Центральный банк РФ. Валюта жестко привязана к государственным резервам, поэтому один цифровой рубль всегда равен одному наличному или одному безналичному рублю на карте.

Главное отличие заключается в месте хранения денежных средств. Обычная безналичная зарплата лежит на счетах коммерческих банков, в то время как цифровые деньги хранятся непосредственно на специальной платформе Банка России.

Процесс взаимодействия с сервисом устроен максимально просто: человек открывает один-единственный кошелек прямо в мобильном приложении своего банка, после чего переводит туда деньги со своего обычного счета. Цифровым рублем можно сразу же рассчитываться в магазинах по QR-коду или мгновенно отправлять средства друзьям и близким по номеру телефона.

Пилотный проект регулятор запустили летом 2023 года. Однако полноценное планомерное массовое внедрение для граждан и бизнеса ожидается с сентября этого года.

Подключение участников рынка будет поэтапным. Сначала систему внедрят крупнейшие банки, а к 2028 году к платформе подключатся абсолютно все финансовые организации.

Реальные преимущества

Переводы между физическими лицами на новой платформе будут полностью бесплатными. Это избавит граждан от привычных комиссий коммерческих банков, которые часто списываются при отправке денег в другие регионы или после превышения стандартных месячных лимитов.

Еще одним важным фактором выступает повышенная надежность цифрового рубля. Обычный коммерческий банк может обанкротиться или лишиться лицензии, но платформа Центробанка защищена государством, поэтому средства застрахованы от подобных рисков.

Кроме того, в перспективе ЦБ планирует запустить оффлайн-режим для оплаты без интернета. Это позволит рассчитываться в удаленных населенных пунктах или в транспорте, где отсутствует мобильная сеть.

Также доступ к цифровым деньгам станет сквозным. Если у человека открыты счета в трех разных банках, ему не придется переводить средства между ними, чтобы зайти в свой цифровой кошелек. Управлять им можно будет через мобильное приложение любого из этих банков, при условии, что они подключены к платформе.

Наконец, новая система заметно усложнит жизнь финансовым мошенникам. Каждому цифровому рублю присваивается индивидуальный номер, как на бумажной банкноте. Если злоумышленники обманом выманят у человека сумму, Банк России сможет поминутно отследить всю цепочку перемещения этих кодов, найти их и вернуть деньги законному владельцу.

Скрытые минусы

Однако есть и нюансы. Во-первых, на цифровой рубль не будут начисляться проценты и кешбэк. Во-вторых, в этой валюте нельзя будет получить кредит или держать в ней вклад. Также установлен строгий лимит на пополнение кошелька безналичными деньгами: порог не должен превышать 300 тысяч рублей в месяц. При этом на обратный вывод денег на карту никаких ограничений нет.

Еще одной особенностью системы стала абсолютная прозрачность системы. Государство сможет точечно отслеживать целевое расходование бюджетных средств.

Переход на новый формат денег будет исключительно добровольным. Если человеку привычнее использовать бумажные купюры или пластиковую карту, никто не имеет права заставить его открыть цифровой кошелек.

Право на отказ: что нужно знать о биометрии

Сегодня периодически звучат опасения, что цифровой рубль обяжет всех сдавать биометрию под угрозой блокировки кошелька. Это не так: Единая биометрическая система (ЕБС) работает сама по себе и к новой валюте отношения не имеет. Ее главная задача — защищать людей от мошенников, которые пытаются взять займы по чужим документам. Более того, сбор биометрических данных происходит только с согласия человека. Отказаться от этой процедуры можно в любое время, оформив официальный отзыв на Госуслугах или в ближайшем отделении МФЦ.

Отметим, что цифровой рубль — это, в первую очередь, современная и безопасная альтернатива привычным расчетам. Она оптимально подойдет для крупных переводов без комиссий и для безопасных покупок. Однако хранить там все свои накопления бессмысленно, для этих целей лучше оставить деньги на классических банковских вкладах с процентами.

В любом случае, выбор формы расчетов остается за людьми, а время покажет, насколько быстро новая технология приживется в повседневной жизни.

По заказу Департамента экономики города Ростова-на-Дону