Стоматолог года Мария Касько: «Современные методы делают лечение более точным, безопасным и понятным как для врача, так и для пациента»

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В рубрике «Стоматолог года» врачи рассказывают о своей работе. Говорят о сложных моментах, с которыми сталкиваются в практике, и о том, что поддерживает их интерес к профессии.

Касько Мария Андреевна – врач-стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники «Авторская стоматология». Специализируется на терапевтической стоматологии и эндодонтии. Пациенты обращаются к ней с кариесом, пульпитом, периодонтитом, сильной разрушенностью зубов, эстетическими дефектами передних зубов и острой зубной болью. Мария Андреевна особенно любит работать со сложными случаями и сохранять зубы, которые многие уже считают безнадежными.

Доктор окончила стоматологический факультет Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького в 2020 году. А в 2021 году завершила интернатуру по специальности «Стоматология общей практики».

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Мои родители — ветеринарные врачи, поэтому с детства меня окружали книги по анатомии, биологии и медицине. Я всегда знала, что хочу помогать людям. При этом мне было очень близко творчество — рисование, чувство формы и эстетики. Именно стоматология стала для меня профессией, которая объединила медицину и искусство, и дала возможность не только восстановить здоровье, но и вернуть человеку красивую улыбку.

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Чему вас научила ваша профессия как человека?

Прежде всего, никогда не сдаваться. Мое обучение пришлось на непростое время: пандемию, ограничения и военные события. Этот путь научил меня сохранять спокойствие в любой ситуации, доводить начатое до конца и понимать, что искреннее желание учиться и развиваться сильнее любых обстоятельств. Кроме того, работа с людьми научила меня терпению, внимательности и настоящей эмпатии.

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Самообладание. В стоматологии важно сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Пациент чувствует состояние врача, поэтому уверенность, внимательность к деталям и способность быстро принимать решения помогают добиться хорошего результата и создать атмосферу доверия.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

Современная стоматология стала значительно более цифровой и прогнозируемой. Сегодня компьютерная томография, увеличение, фотопротокол и современные материалы позволяют еще до начала лечения оценить риски, выбрать оптимальную тактику и контролировать результат на каждом этапе. Это делает лечение более точным, безопасным и понятным как для врача, так и для пациента.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Самый распространенный страх — это не боль, а чувство стыда. Многие пациенты переживают, что врач будет осуждать их за запущенное состояние зубов. Я всегда говорю, что не бывает безвыходных ситуаций. Самое важное — сделать первый шаг и начать заботиться о своём здоровье.

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Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Чаще всего это рекомендация своевременно удалить зубы мудрости, если для этого есть показания. Многие откладывают решение на месяцы, а иногда и годы, хотя своевременное лечение позволяет избежать серьезных осложнений.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Для меня успешное лечение — это не только красивая реставрация сразу после приема. Спустя годы показателями качества являются: отсутствие боли и воспаления, герметичность реставрации, отсутствие вторичного кариеса, положительная динамика по данным рентгенологических исследований и компьютерной томографии, а главное — комфорт пациента и сохранение зуба.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Я всегда стараюсь сохранить собственный зуб пациента, даже если случай кажется сложным. Мы вместе обсуждаем все возможные варианты лечения и принимаем решение, которое будет наиболее правильным именно для этого человека. Но я никогда не иду на компромисс, если он может поставить под угрозу здоровье пациента. Безопасность и долгосрочный прогноз всегда важнее желания сохранить зуб любой ценой.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Самая ценная благодарность для меня — это доверие. Особенно трогательно, когда пациент после лечения приводит ко мне своих родителей, детей или друзей. Это значит, что он доверил мне здоровье самых близких людей, и для врача такая рекомендация — самая высокая оценка работы.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Я люблю путешествовать, открывать новые города и знакомиться с интересными людьми. Из активных увлечений мне особенно близки сноуборд, картинг и мотоспорт. Недавно в моей жизни появился мотоцикл, и я поняла, что многие качества, которые развила благодаря стоматологии, включая спокойствие, концентрацию и умение быстро принимать решения, помогают мне и за рулем.

Как к Вам записаться на прием?

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