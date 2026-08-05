Стоматолог года Лиана Когос: «Для меня очень важно относиться к каждому ребенку и его родителям с пониманием и уважением»

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В рубрике «Стоматолог года» врачи рассказывают о своей работе. Говорят о сложных моментах, с которыми сталкиваются в практике, как они взаимодействуют с пациентами и о том, что поддерживает их интерес к профессии.

Когос Лиана Ашотовна – детский врач-стоматолог клиники «Авторская стоматология». Специализируется на лечении детей от рождения до 18 лет. Чаще всего к доктору обращаются с ранним детским кариесом, осложнениями кариеса постоянных зубов. Также приводят детей, у которых уже был негативный опыт лечения и которым необходимо заново сформировать доверие к стоматологу.

Доктор окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология» в 2012 году. Стаж работы – 14 лет.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Если честно, решение стать врачом изначально было не моим — на этом настояли родители. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что они оказались правы. Я искренне люблю свою профессию и не представляю себя в другой сфере. Каждый день я понимаю, насколько важно то, чем занимаюсь, и благодарна родителям за когда-то принятое решение.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Моя профессия научила меня терпению, сочувствию, эмпатии. За каждым пациентом и каждой историей стоит человек со своими переживаниями, страхами и обстоятельствами. Именно поэтому для меня очень важно относиться к каждому ребенку и его родителям с пониманием и уважением.

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Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Наверное, это способность адаптироваться к любым обстоятельствам. Медицина постоянно меняется, появляются новые технологии и подходы, и врачу важно постоянно учиться. Но еще важнее — всегда помнить, что в центре нашей работы находится человек. Я никогда не стремилась просто оказать услугу — для меня всегда было важно помочь пациенту. Думаю, дети и их родители это чувствуют, поэтому многие семьи доверяют мне уже много лет.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

Детская стоматология за последние годы изменилась кардинально. Появилось гораздо больше врачей, которые действительно хотят и умеют работать с детьми, используют современные протоколы лечения и постоянно совершенствуют свои знания. Сегодня у специалистов есть возможность обмениваться опытом, обучаться у ведущих экспертов и внедрять в практику самые современные методы лечения. Благодаря этому качество детской стоматологической помощи стало значительно выше.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Если говорить о детской стоматологии, то самый серьезный страх родителей связан с лечением ребенка в условиях общего обезболивания. Многие переживают именно за безопасность наркоза. Поэтому одна из важнейших задач врача — подробно объяснить показания, ответить на все вопросы и помочь родителям принять спокойное и взвешенное решение.

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Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Самый частый совет — ежедневно пользоваться зубной нитью. Несмотря на то, что родители понимают ее важность, на практике этой рекомендацией регулярно пользуются далеко не все.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Для меня есть два главных показателя. Первый — здоровье зуба спустя годы. Второй — доверие семьи, когда родители продолжают приводить своих детей на профилактические осмотры и рекомендуют меня своим близким.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Иногда ребёнок ещё не готов к полноценному лечению с анестезией и изоляцией рабочего поля, но зуб уже требует помощи. В таких случаях я могу пойти на временный компромисс — провести лечение, которое позволит остановить развитие процесса и перевести его в стабильное состояние до того момента, когда ребенок будет психологически готов к полноценному лечению.

Но если подобных зубов несколько и существует риск для здоровья ребенка, на такой компромисс я не пойду. В этом случае я рекомендую лечение в условиях седации или общего обезболивания, поскольку безопасность маленького пациента всегда остается главным приоритетом.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Однажды ко мне на прием пришла девушка, которую я лечила еще подростком. Теперь она сама стала мамой и привела ко мне своего двухлетнего сына. Для меня это стало самой большой благодарностью и самым искренним подтверждением доверия, которое невозможно заслужить словами — только многолетней работой.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Больше всего я люблю бывать на природе. Возможность оказаться наедине с собой, отвлечься от городского ритма и просто восстановить внутренние силы, для меня особенно ценна. Такие моменты случаются нечасто, но именно поэтому я дорожу ими еще больше.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 44/55 и ул. Советская, 23/1

Записаться на прием можно по номеру: 8-961-301-55-55

Через сайт: https://as-stom.ru/

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