Стоматолог года Сергей Кравченко: «Работа врача научила меня слышать людей, понимать их переживания и сохранять спокойствие в любой ситуации»

.

В рубрике «Стоматолог года» врачи рассказывают о своей работе. Говорят о сложных моментах, с которыми сталкиваются в практике, как они взаимодействуют с пациентами и о том, что поддерживает их интерес к профессии.

Кравченко Сергей Дмитриевич – врач-стоматолог клиники «Авторская стоматология». Основное направление работы — терапевтическая стоматология. Чаще всего к доктору пациенты обращаются для лечения кариеса, замены старых реставраций, по поводу эндодонтического лечения (пульпиты и периодонтиты), а также приходят на профессиональную гигиену и профилактические осмотры.

Доктор окончил Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького по специальности «Стоматология» в 2020 году. Стаж работы – 5 лет.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

Мне всегда была интересна медицина, но хотелось выбрать направление, где результат своей работы можно увидеть практически сразу. В стоматологии пациент часто приходит с болью, дискомфортом или сложной проблемой, а уходит с облегчением, улыбкой и благодарностью. Именно возможность быстро и реально менять качество жизни человека стала для меня главным аргументом в выборе профессии.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Работа врача научила меня слышать людей, понимать их переживания и сохранять спокойствие в любой ситуации. Она воспитала ответственность, терпение и умение принимать взвешенные решения, ведь за каждым клиническим случаем стоит человек, который доверяет тебе свое здоровье.

.

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Наверное, самое важное качество — ответственность. Она помогает постоянно совершенствовать свои знания, внимательно относиться к каждой детали лечения и никогда не останавливаться в профессиональном развитии.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

За последние годы стоматология сделала огромный шаг вперед благодаря цифровым технологиям. Современная диагностика, компьютерная томография и новые материалы позволяют проводить лечение максимально точно и прогнозируемо, сохраняя собственные зубы пациентов даже в сложных ситуациях. Изменились и сами пациенты — сегодня они больше интересуются профилактикой, эстетикой улыбки и активно участвуют в выборе плана лечения.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Чаще всего пациенты боятся боли, анестезии, стоматологических инструментов или того, что лечение окажется сложнее, чем они ожидают. Поэтому я всегда подробно объясняю каждый этап лечения, чтобы человек понимал, что происходит, чувствовал себя спокойно и доверял врачу.

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

Самый распространенный совет — приходить на профилактические осмотры вовремя, а не тогда, когда зуб уже начал болеть. К сожалению, многие вспоминают о стоматологе только после появления проблемы, хотя регулярные осмотры позволяют избежать сложного и дорогостоящего лечения.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Главный показатель — когда спустя годы зуб остается здоровым, пациент не испытывает дискомфорта и продолжает пользоваться результатом лечения. Еще один важный показатель — доверие пациентов, которые возвращаются сами и рекомендуют меня своим близким.

.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Компромисс возможен при выборе метода лечения, если существует несколько равнозначных вариантов, и они отвечают интересам пациента. Но компромиссов не может быть в вопросах диагностики, стерильности, медицинской этики и качества лечения. Эти принципы всегда остаются неизменными.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Самая ценная благодарность для меня — это слова пациента, который спустя несколько лет после лечения сказал: «Я до сих пор помню, как вы мне помогли». Такие моменты напоминают, что работа врача действительно меняет жизнь людей, и именно они остаются в памяти намного дольше любых подарков.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Свободное время стараюсь посвящать спорту, путешествиям и общению с близкими. Это то, что помимо любимой работы наполняет меня энергией.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 44/55 и Текучева 87

Записаться на прием можно по номеру: 8-961-301-55-55

Через сайт: https://as-stom.ru/

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «ЛОНА», ИНН 6164307433, Erid: 2W5zFFzdN1X