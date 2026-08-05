Стоматолог года Владислав Семченко: «Современная стоматология стала предсказуемой, комфортной и высокоэстетичной»

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В рубрике «Стоматолог года» врачи делятся опытом, рассказывают о сложностях, с которыми встречаются в практике, и о том, что помогает им сохранять интерес к профессии.

Владислав Владимирович Семченко – врач-стоматолог-ортопед клиники «Авторская стоматология». Специализируется на ортопедической стоматологии. Пациенты обращаются к нему с проблемами височно-нижнечелюстного сустава, полным отсутствием зубов, а также с запросами на улучшение эстетики улыбки. Владислав Владимирович помогает восстановить функцию и красоту зубов даже в самых сложных случаях, возвращая пациентам уверенность и комфорт.

Доктор окончил Ростовский государственный медицинский университет. Стаж работы Владислава Семченко составляет 5 лет. За это время он освоил современные методики ортопедического лечения, научился работать с суставными дисфункциями и сложными случаями полного протезирования.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

В детстве я, как и многие, мечтал помогать людям. Но выбрал не просто медицину, а именно стоматологию — потому что здесь результат виден сразу. Когда человек уходит от меня с новой улыбкой, в его глазах появляется уверенность. И это, наверное, самое главное, ради чего я каждый день прихожу на работу. Сейчас я не просто лечу зубы, я помогаю пациентам исполнять их давние мечты о красивой, здоровой улыбке, которая раньше казалась недостижимой.

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Чему вас научила ваша профессия как человека?

Моя профессия научила меня очень многому, и прежде всего — никогда не останавливаться в развитии. Стоматология меняется каждый день: появляются новые методики, подходы. Чтобы оставаться хорошим специалистом, нужно постоянно учиться, осваивать современные технологии и не бояться выходить за рамки привычного. Это стало для меня не просто необходимостью, а образом жизни. Еще профессия сделала меня гораздо внимательнее к деталям. В нашей работе мелочей не бывает. И, наверное, самое важное — профессия развила мою эмпатию. Пациенты приходят ко мне с разными историями, страхами, болью, ожиданиями. Иногда им нужно не просто лечение, а поддержка и понимание.

Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Наверное, главное качество, которое помогает мне держаться на плаву — это целеустремленность. Без упорства здесь тоже никуда: в стоматологии не все получается с первого раза, случаются сложные клинические случаи, но именно желание докопаться до истины, понять причину и найти лучшее решение помогает двигаться дальше. Ну и, конечно, трудолюбие. Я привык вкладывать душу и время в каждое лечение, доводить работу до конца, даже если на это уходит больше сил и часов, чем планировалось изначально. А еще — стрессоустойчивость. Стоматология — это ежедневный контакт с людьми, которые часто приходят с болью, страхом. Сохранять спокойствие, ясность мысли и доброжелательность даже в самых сложных ситуациях — это то, чему я научился и что помогает мне оставаться профессионалом каждый день.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

За последние годы стоматология изменилась кардинально. Сегодня стоматология стала максимально предсказуемой. Это значит, что результат мы можем просчитать и спланировать до мелочей еще до того, как начали лечение. Второе важное изменение — комфорт. Третий тренд — эстетика. Сегодня мы восстанавливаем не просто функцию зуба, а форму, цвет. Улыбка должна выглядеть естественно, даже если за ней стоит сложная работа. Но, конечно, это требует от врача гораздо больше времени и ресурсов. Мы много учимся, осваиваем новые материалы и технологии, постоянно общаемся с пациентами.

С какими проблемами чаще всего к Вам приходят пациенты?

Чаще всего ко мне обращаются пациенты, которых беспокоит дискомфорт в области височно-нижнечелюстного сустава. Это могут быть хруст, щелчки или даже боли при движении челюсти. Вторая по частоте проблема — это полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях. И, конечно, многие приходят с запросом на эстетику.

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С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Пациенты приходят ко мне с разными запросами, но один страх я встречаю чаще других — это страх боли. К сожалению, у многих в памяти еще живут воспоминания о советских стоматологических поликлиниках, где лечение ассоциировалось с неприятными ощущениями. Приходится на каждом приеме заново доказывать, что стоматология уже давно не та, какой была раньше.

Какой совет вы чаще всего даете пациентам, но они все равно его игнорируют?

Я часто говорю: приходите на осмотр раз в полгода и делайте профессиональную гигиену. Вроде бы простые вещи, которые помогают избежать огромных проблем, денег и времени. Но многие вспоминают об этом только когда зуб уже заболел.

Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Для меня настоящий индикатор качественного лечения, когда пациент, который спустя годы возвращается ко мне на профилактический осмотр с улыбкой. И не просто приходит, а действительно рад своей улыбке, чувствует себя уверенно и комфортно. Когда я вижу, что десна выглядит здоровой, зубы смыкаются правильно, а пациент не жалуется ни на боль, ни на дискомфорт. Это значит, что я сделал свою работу не просто хорошо, а на совесть. И нет ничего важнее, чем довольный и спокойный человек, который уходит с приема в хорошем настроении и с верой в то, что стоматология может быть приятной.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Я готов идти навстречу пациенту в выборе конструкции, материала или сроков лечения, но только при одном условии: я должен быть абсолютно уверен в успешном результате.

Какую благодарность от пациента вы запомнили на всю жизнь и за что именно она была?

Однажды случился момент, который я запомню на всю жизнь. Перед моей свадьбой один из моих пациентов преподнес мне подарок, который меня действительно тронул до глубины души. Он сам сделал своими руками картину. И это было не просто красиво, а очень лично и душевно.

Но, самая лучшая благодарность, которую я получаю каждый день, — это доверие моих пациентов. Когда человек, которого я когда-то лечил, приводит ко мне своих родных или друзей, это значит гораздо больше любых слов.

Что в жизни, помимо работы, приносит вам наибольшее удовольствие?

Как и у любого человека, у меня есть свои маленькие радости, которые наполняют энергией и вдохновляют на новые свершения. Пожалуй, больше всего удовольствия мне приносят путешествия. Для меня это не просто смена обстановки, а возможность перезагрузиться, увидеть что-то новое. Но никакие поездки и впечатления не сравнятся с тем временем, которое я провожу с семьей.

Как к вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 44/55 и Текучева 87

Записаться на прием можно по номеру: +7 961-301-55-55

Через сайт: https://as-stom.ru/

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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