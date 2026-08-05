Стоматолог года Екатерина Слесарева: «Ортодонтическое лечение — это длительный процесс, который требует терпения не только от пациента, но и от врача»

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В рубрике «Стоматолог года» врачи рассказывают о своей работе. Говорят о сложных моментах, с которыми сталкиваются в практике, как они взаимодействуют с пациентами и о том, что поддерживает их интерес к профессии.

Слесарева Екатерина Алексеевна – врач-стоматолог ортодонт клиники «Авторская стоматология». Специализируется на ортодонтическом лечении взрослых и детей. Взрослые пациенты чаще всего обращаются с желанием сделать улыбку красивой и гармоничной, а также с жалобами на щелчки и дискомфорт в височно-нижнечелюстном суставе. Родители маленьких пациентов приходят, чтобы вовремя оценить формирование прикуса, убедиться, что постоянным зубам хватает места для правильного прорезывания, и при необходимости начать лечение на раннем этапе.

Доктор окончила Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Стоматология» в 2023 году. Стаж работы – 6 лет.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Почему Вы стали врачом и выбрали стоматологию?

В старших классах я сама проходила ортодонтическое лечение у Пилипенко Надежды Дмитриевны. Тогда меня поразило, насколько ортодонтия способна изменить не только улыбку, но и уверенность человека в себе. Именно после этого я решила, что хочу стать стоматологом. Других профессий для себя уже не рассматривала — поступала только на стоматологический факультет.

Чему вас научила ваша профессия как человека?

Профессия научила меня быть более внимательной к людям, понимать их переживания и ценить доверие, которое они оказывают врачу. Она воспитала во мне ответственность, терпение, эмпатию и умение сохранять спокойствие даже в непростых ситуациях.

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Какое личное качество помогло вам выжить в профессии?

Упорство и трудолюбие. Ортодонтическое лечение — это длительный процесс, который требует терпения не только от пациента, но и от врача. Важно быть внимательной к деталям, не останавливаться в профессиональном развитии и всегда стремиться к лучшему результату.

Как изменилась стоматология за последние годы – глазами практика?

Современная ортодонтия стала значительно комфортнее и эффективнее для пациентов. Появились новые цифровые технологии диагностики и планирования лечения, современные ортодонтические аппараты и элайнеры, которые позволяют проводить лечение более точно, быстрее и зачастую практически незаметно для окружающих. При этом классические принципы ортодонтии остаются фундаментом, который сегодня успешно сочетается с современными технологиями.

С какими страхами пациентов вы сталкиваетесь чаще всего?

Многие пациенты переживают, что ортодонтическое лечение будет заметно окружающим и повлияет на привычный образ жизни. Но сегодня существует множество эстетичных вариантов лечения, например элайнеры, которые позволяют исправлять прикус практически незаметно.

Какой совет пациенты чаще всего игнорируют?

После завершения ортодонтического лечения очень важно регулярно носить ретенционные капы, приходить на профилактические осмотры и соблюдать рекомендации врача. К сожалению, именно этим этапом многие пациенты пренебрегают, хотя он необходим для сохранения достигнутого результата. Также нередко приходится напоминать о тщательной гигиене полости рта во время лечения брекетами или элайнерами.

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Что для вас является индикатором качественно проведенного лечения спустя несколько лет?

Для меня качественное ортодонтическое лечение — это не только ровные зубы. Это правильный прикус, здоровые зубы и десны, гармоничные черты лица и стабильный результат, который сохраняется спустя годы после завершения лечения.

Какой профессиональный компромисс вы допускаете в работе, а какой — нет?

Я всегда готова обсуждать с пациентом разные варианты ортодонтического лечения и подбирать тот, который будет максимально комфортным и эффективным именно для него. Но никогда не допускаю компромиссов в вопросах диагностики, качества лечения, стерильности и внимательного отношения к деталям. Именно тщательное планирование позволяет добиться стабильного результата.

Какую благодарность вы запомнили на всю жизнь?

Одна из моих пациенток проходила ортодонтическое лечение перед планируемой установкой виниров. После завершения лечения она призналась, что настолько довольна своей новой улыбкой, что полностью отказалась от этой идеи. Для меня это стало одной из самых ценных благодарностей, ведь лучшая награда для ортодонта — когда естественная улыбка пациента становится настолько красивой, что больше не требует дополнительных изменений.

Что приносит наибольшее удовольствие помимо работы?

Больше всего я люблю проводить время с семьей и друзьями. Люблю прогулки, путешествия и особенно спонтанные поездки на несколько дней. Такие небольшие приключения помогают набраться новых впечатлений и вернуться к работе с еще большим вдохновением.

Как к Вам записаться на прием?

Личный визит: г. Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 44/55 и Текучева 87

Записаться на прием можно по номеру: 8-961-301-55-55

Через сайт: https://as-stom.ru/

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