Жизненно важно: Донские депутаты добились упрощения закупок лечебного питания для тяжелобольных

По инициативе Заксобрания Ростовской области Минздрав России готовит изменения в Правила формирования перечня медицинских изделий и продуктов лечебного питания. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Благодаря инициативе Законодательного Собрания Ростовской области Минздрав России готовит изменения в Правила формирования перечня медицинских изделий и продуктов лечебного питания - процедуру закупки специализированных лечебных смесей для людей с тяжелыми заболеваниями будет упрощена. По предложению депутатов Донского парламента и при поддержке заместителя Председателя Государственной Думы Виктории Абрамченко, представляющей Ростовскую область в нижней палате Федерального Собрания, Правительство Российской Федерации скорректирует свое постановление, регулирующее закупку медицинских изделий и специализированного лечебного питания.

Бюрократический тупик

Сегодня обеспечение тяжелобольных людей нужными продуктами сопряжено с серьезными юридическими трудностями. Виктория Абрамченко отметила, что в настоящее время при наличии назначения врачебной комиссии закупить продукт конкретного торгового наименования крайне трудно: требуется, чтобы он входил в специальный перечень, утвержденный Правительством РФ.

— В этом перечне нет ни одного продукта лечебного питания. Из-за этого регионы не могут обеспечить пациентов теми смесями, которые реально нужны. Были и судебные споры — когда детям с фенилкетонурией отказывали в необходимом питании. Я обратилась с этой проблемой к заместителю Председателя Правительства Татьяне Голиковой, и по ее поручению норма, связанная с группировкой продуктов лечебного питания, будет скорректирована, — рассказала Виктория Абрамченко.

Благодаря вмешательству вице-спикера Госдумы и позиции донских парламентариев, федеральные власти согласились изменить действующий порядок.

Вопрос жизни и здоровья

Комментируя необходимость такого решения, председатель подкомитета по здравоохранению комитета донского парламента по социальной политике Дмитрий Сизякин подчеркнул, что изменения позволят обеспечивать пациентов именно тем питанием, которое им назначил врач. При серьезных диагнозах такие смеси выполняют роль лекарств, и заменить их обычными продуктами из магазина невозможно.

— Лечебное питание при определенных заболеваниях действительно крайне важно. В целом ряде случаев оно снижает риск осложнений и прогрессирования болезни. А иногда становится единственным методом лечения, например, при наследственных нарушениях усвоения отдельных пищевых веществ. Для детей-инвалидов вопрос специализированного питания особенно важен. Поэтому решение федеральных властей упростить процедуру закупки такого питания для тех, кому оно жизненно необходимо, является абсолютно правильным, — сообщил он.

Парламентарий также обратил внимание на то, что данная ситуация стала еще одним показательным примером совместной командной работы. Объединенные усилия депутатов донского парламента и Государственной Думы приводят к принятию важных решений на федеральном уровне, направленных на усиление социальной защищенности.

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