Дневник ветерана: «Когда брат ушел на войну, я занял его место у станка. Когда он погиб - пошел на фронт»

Николай Иванович Филатов: «Я еще в четвертом классе знал, что буду летчиком!» Фото: личный архив героя публикации.

80 лет назад началась Великая Отечественная Война. К сожалению, тех бойцов, кто дожил до наших дней, осталось очень мало, многим уже 95. Им тяжело сидеть и говорить, но, несмотря на это, наши ветераны находят в себе силы перемотать пленку на 80 лет назад и рассказать свою историю победы. Ветеран Великой Отечественной Войны Николай Иванович Филатов рассказал «КП - Ростов-на-Дону» о детстве в многодетной семье, о том как в войну переучился из парикмахера в авиатехника и после смерти брата пошел за него на фронт.

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

Небольшая комната Николая Ивановича увешана старыми фотографиями. Вот черно-белый снимок его матери, который мужчина сделал сам. В дальнем углу - несколько кадров с любимым боевым самолетом. А вот фото с товарищами. Эти желтые стены словно полотно памяти, где каждый снимок – это пазл, кусочек целой картины жизни.

В этой комнате все на своих местах. Вот чугунная машинка «Зингер», сбоку от нее, на маленькой тумбе, - бордовый чайник с острым носом, рядом - деревянная трость. В самом дальнем углу около окна стоит бежевое кресло, в котором немного сутулясь сидит наш герой. Седовласый мужчина с ярко-голубыми глазами и пышными седыми усами нахмурил лоб и грозно посмотрел на меня.

Взяв в руки альбом, состоящий из воспоминаний, Николай Иванович на миг преобразился. Фото: КАКАСЬЕВА Александра.

- Как вас зовут?

- Александра, - ответила робко.

- Александра? Сашка, Шурка... Да, точно Шуркой будешь! Мне как-то больше нравится это имя, оно какое-то родное.

Я попросила героя показать альбом с другими старыми снимками. Мужчина задумался на миг, лицо его смягчилось. С альбомом в руках он удобно расположился в кресле и начал свой рассказ.

ЧИСТОКРОВНЫЙ ФОФАН

- Семья у меня была большая — отец, мать и нас семеро детей. Меня звали Миколка, я второй ребенок в семье. Всегда был при делах: там убрать, тут помочь, с одним погулять, с другим поиграть, дел было много, - делится мужчина.

Четвертый класс Миколка окончил в деревне Фофаново, что в Вачском районе Нижегородской области. Мужчина улыбнулся и с гордостью произнес:

- Я получается чистокровный фофан!

Мужская половина семьи Филатовых. Фото: личный архив героя публикации.

Через какое-то время отец перевез семейство в Муром, и там Николай снова пошел учиться в четвертый класс. Чтобы как-то помочь большой семье, он параллельно с учебой устроился работать. А чтобы начать работать, нужно было сделать документы и пройти медосмотр. И тут возникли трудности: определить точную дату рождения Николая Ивановича оказалось сложней, чем он думал

- Врач в больнице спросила меня: «Ну что Колька, какое тебе число поставить?». Этот вопрос поставил меня в тупик. По рассказам матери я знал, что она родила меня в сенокос. А когда точно не мог ответить, тогда вообще мало кто знал точную дату. Сказал от фонаря. 12 июня ставь. Хотя сам родился на два месяца раньше.

Николай Иванович улыбнулся, пододвинулся ко мне ближе и шепнул на ухо: «Не говорите никому, что мне 96. Никто вам не поверит, что в этом возрасте можно так хорошо помнить не только фамилии, но и цвет кровати, на которой ты спал». Его дочь Марина, услышав это, возмутилась: «Не слушайте его, пусть все завидуют!» Затем она подлила мне в чай молоко. А наш герой продолжил погружаться в воспоминания.

Молодые бойцы в 1942 году. Фото: личный архив героя публикации.

- В 1938-м, когда все формальности были устранены, меня взяли на легкий труд в парикмахерскую. Хоть тогда мне и было всего 14, но получалось у меня хорошо. Проработал там до 1941 года.

За 10 дней до начала войны старшего брата призвали на фронт, поэтому Миколке пришлось бросить парикмахерское дело и отправиться работать на его место - токарем на патронный завод.

- На этом заводе мы работали за станком по 12 часов, потому что других смен не было. Сил уходило много, поэтому всегда очень хотелось есть. На нашу большую семью выдавали всего 800 граммов хлеба в сутки. Мать отрезала кусочек одному, кусочек другому, и кусочек мне. Было тяжело - есть почти нечего, а взять негде.

ПО СТОПАМ БРАТА

Николай Иванович снова нахмурил брови, тяжело вздохнул, кинул взгляд на стену, где висела фотография брата. Просидел так с минуту, пока слезы подкатывали к глазам, но он не давал им шанса. Было заметно, что эта часть истории для него особенно болезненная. Взяв себя в руки, ветеран продолжил

- В 1942-м в наш дом постучался почтальон. Мужчина в синей форме с грустными глазами вручил письмо. Я увидел, что оно фронтовое, и от этого кровь застыла в жилах - похоронка. Моего брата не стало. Я всегда был сильным, не давал волю своим эмоциям, но, держав в руках письмо смерти, не мог не расплакаться.

"Мы готовились обслуживать сложную авиационную технику. Представляете, это были легендарные самолеты Як-7, Ла- 5!" Фото: личный архив героя публикации.

Пока слезы разъедали чернила на бумаге, Николай мысленно прощался с братом, вспоминал, какую жизнь он прожил, сколько людей увидел и как понапрасну погиб. Через час в пустой комнате он вышел с осознанием, что как раньше уже никогда не будет.

И Николай снова решил занять его место, на этот раз - во фронтовых рядах. С июля 1942-го он постоянно подавал заявления в военкомат, но его не брали - говорили, что еще слишком молод. А спустя несколько месяцев, в октябре того же года, все же приняли добровольцем в РККА и отправили под Москву.

- Меня и остальных добровольцев повезли под Москву. Мы ничего особо не умели - стрелять нас учили буквально на ходу. Когда мы прибыли на место, было уже поздно: Москву освободили без нас. Пробыли в городе какое-то время, и после нас направили в Читу.

ПОМНИТ, БУДТО ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

- Когда я уехал на фронт, семья осталась в Муроме. Моя мать тогда справлялась как могла. Отца призвали работать кочегаром на паровозе, старший брат погиб, я уехал на фронт. Удивляюсь тому, как она смогла выжить и поддержать всю семью, - это очень нелегко.

Когда мужчина говорил о своей маме, его лицо менялось до неузнаваемости. Столько нежности, трепета и любви он вкладывал в каждое слово. И теперь передо мной сидел не пожилой Николай Иванович, а маленький Миколка, который вспоминал теплые заботливые руки матери, выкормившей его деревенским молоком, той, что баюкала ночами, разрешала бегать босыми ногами по свежей траве и ласково прижимала к себе.

Мгновение, и малыш Миколка снова стал суровым Николаем Ивановичем. Мужчина пристально посмотрев мне в глаза, сказал: «Это сейчас наша молодежь ходит и говорит, что им машина не та. А когда у тебя одни валенки на троих и те худые, когда погулять по очереди пускают, когда на день есть только кусок хлеба - вот это тяжело».

Память о годах войны осталась в старом альбоме. Фото: личный архив героя публикации.

ЧИТА

Из Москвы Николая направили в Читу. Там солдат построили и спросили, кто, куда хочет пойти служить

- Я еще в четвертом классе знал, что буду летчиком. Но когда я кому-то об этом рассказывал, надо мной смеялись: «Нашли летчика сопливого!» Это, конечно, было неприятно слышать, но я знал, что однажды встречусь со свой мечтой лицом к лицу.

Сначала молодых людей привезли устраивать в летную школу, но она оказалась укомплектована. Поэтому перенаправили 1-ю Вольскую военно-авиационную школу механиков в Саратовской области. Бойцы занимались, пока за окнами шла война. Учеба чередовалась с тревогами, стрельбами и хозработами.

- Учились по 8 часов в день: было сложно, - признается рассказчик, - зато из зеленых юнцов делали мужчин и кормили хорошо. Мы готовились обслуживать сложную авиационную технику. Представляете, это были легендарные самолеты Як-7, Ла- 5!

Николай Иванович говорит о самолетах как о своих детях: с любовью описывает их характеристики, мощность, возможности, а лицо его расплывается в улыбке. Тогда я снова увидела в этом серьезном, сильном седовласом мужчине того маленького Миколку, который так хотел быть летчиком. А Николай Иванович продолжил историю.

Авиатехник боевых судов Николай Филатов. Фото: личный архив героя публикации.

ОНЕГА

В мае 1944 курсантов направили в 9-й учебно-тренировочный смешанный полк в городе Онега на берегу Белого моря.

- Здесь тренировали и переобучали летчиков. Вы только представьте: личный состав готовили воевать на американских и английских самолетах. Это были «китти-хоки» и «харикейны».

На базе учебного центра был сформирован 858-й штурмовой авиаполк. Вместе с ним Николаю Филатову предстояло пройти сражения Великой Отечественной.

- В мае 1944 наш полк отправили на Карельский фронт. Мы находились в 40 километрах от линии фронта. Освободили Петродворец!

Мужчина очень неохотно говорил о тяготах в бою и сознательно избегал темы смерти на войне. Как бы я ни пыталась узнать что-то, он уходил от ответа. Такова его позиция.

- Никогда раньше, до сего момента и впредь, о людях говорить не буду. Я не видел ни одного человека, которого убил, но я больше, чем уверен, что от моей руки гибли люди. Это не так просто. Простите, - эти слова непросто даются ветерану.

Николай Иванович встретил известие о победе уже под Москвой, куда передислоцировался его 858-й штурмовой полк. Фото: личный архив героя публикации.

КОНЕЦ ВОЙНЫ

В начале 1945 года 858-й штурмовой полк переехал под Москву, где Николай Иванович и встретил День Победы. Днем 8 мая из Германии прилетел бомбардировщик Пе-2 и по полку побежал слух: ребята привезли акт капитуляции фашисткой Германии! Как только эту информацию подтвердили, бойцы устроили праздничный салют, - рассказывает мужчина.

- Это была долгожданная победа - сложная и кровавая. Считаю, что война очень сильно меняет людей. Когда ты воюешь, когда видишь как ценна жизнь человека, как она моментально прекращается – именно в этот момент ты меняешься.

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