Забыл дома: чем грозит езда без полиса ОСАГО

Чем грозит поездка без страхового полиса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автомобилисты часто выезжают на дорогу без полиса ОСАГО. Это одно из популярных нарушений у водителей. Штраф за отсутствие страховки вроде бы небольшой – всего 800 рублей. Но последствия могут быть и более серьезными. Разберемся, чем езда без страховки может грозить, и почему страховой полис всегда должен быть с собой у водителя.

Отсутствие страховки считается административным нарушением. Инспекторы ГИБДД за езду без полиса могут выписывать водителю штраф в размере 800 рублей. Причем делать они это могут неограниченное количество раз. Если водитель отправился без полиса в дальнее путешествие на 1000 км, то такое правонарушение может обойтись в кругленькую сумму. Штраф могут также выписать, если полис просрочен.

Если же вы просто не имеете распечатанного документа, но он у вас сохранен в телефоне, достаточно показать электронную копию инспектору. Штрафовать водителей за отсутствие распечатанного полиса в ГИБДД не имеют права.

Самое серьезное наказание ждет водителя, если его остановят с поддельным страховым полисом. За использование фальшивого документа нарушителю может грозить штраф до 80 000 рублей, и даже арест на полгода или исправительные работы. В случае, если водитель стал жертвой мошенников, нужно будет обращаться в полицию.

На штраф за отсутствие полиса распространяется скидка в 50%, если нарушитель оплачивает его в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Если есть основания для обжалования, практически любой штраф можно обжаловать в течение 10 дней.