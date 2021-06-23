Погода в Ростове-на-Дону на 23 июня 2021: аномальная жара надвигается на город

Жара может сохраниться в течение нескольких дней. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на 23 июня 2021 — публикуем прогноз ростовских синоптиков и предупреждение МЧС. Выяснили, какой будет середина недели.

В Ростове-на-Дону температура воздуха составит плюс 20 — 22 градуса. Днем потеплеет до плюс 34 — 36 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

В других районах Ростовской области ночью на термометре будет плюс 18 — 23 градусов. Днем температура может подняться до плюс 38, а местами и до плюс 40 градусов. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Ночью прогнозируются порывы ветра до 12 — 14 метров в секунду, днем — до 15 — 18 метров в секунду.

В МЧС жителей предупредили, что в городе и области жара может достигать плюс 40 градусов. Высокая температура сохранится 24 и 25 июня. Жителям порекомендовали надевать головные уборы, оставаться в тени и не употреблять алкоголь.