Налоговые льготы и технопарки: В городской думе Ростова-на-Дону обсудили, как помочь работающим школьникам и предприятиям

В донской столице состоялось заседание городской Думы. Фото: пресс-служба городской Думы

В Ростове-на-Дону состоялось шестое заседание городской думы, на нем депутаты рассмотрели ряд вопросов, в том числе трудоустройство подростков. Как рассказала председатель думской комиссии по экономическому развитию, промышленности и энергетике, депутат Лидия Новосельцева, депутаты предложили несколько решений по введению налоговой льготы для того, чтобы увеличить квоту на работу несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет.

Как пояснила Лидия Новосельцева, центр занятости проводил опрос и выяснил, что многие юные горожане хотят работать. При этом, подчеркнула депутат, такое желание изъявили не только ребята из малообеспеченных семей. Для многих подростков трудоустройство не только способ заработка, но и возможность проявить себя.

- Но, к сожалению, не все работодатели идут на уступки, не все принимают несовершеннолетних на работу. Для этого есть ряд причин. Одна из них заключается в том, что подростки должны работать неполный рабочий день в силу трудового законодательства. Так, по трудовому законодательству 14-летние могут трудиться четыре часа в день, 15-летние – пять часов в день, 16-летние и 17-летние ребята - шесть часов в день.

Им оплачивается минимальный оклад труда, согласно МРОТ это 12 тысяч 792 рубля. Поэтому городская дума проработала ряд решений по стимулированию работодателей для того, чтобы они активнее привлекали несовершеннолетних граждан к работе. Так, мы предлагаем налоговую льготу на земельный участок. При этом собственник сам вправе выбирать, на какой участок она будет определена, - прокомментировала депутат Лидия Новосельцева.

Она пояснила также, что эта налоговая льгота будет исходить из суммы средств, затраченных на оплату труда данной категории граждан, и составлять 50 процентов от этих затрат.

- Это решение очень тесно перекликается с инициативой президента, который недавно говорил о том, что необходимо вводить меры господдержки по молодежной занятости. Я считаю, что как раз сейчас Ростов-на-Дону в этом плане идет в ногу со временем. И данная инициатива очень актуальна, так как в Ростове-на-Дону много талантливых, устремленных ребят, желающих быть трудоустроенными, - отметила Лидия Новосельцева.

Также депутат рассказала о том, как будут развиваться некоторые городские пространства.

- Хотелось бы отметить, что на территории Ростова-на-Дону планируется создать три технопарка. Они будут расположены на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вследствие оптимизации высвободились территории предприятий, и они готовы их предоставить под технопарки, индустриальные парки, промышленные парки. Технопарки будут пользоваться также льготой на земельный налог, - прокомментировала депутат.

Так, за привлечение инвесторов к созданию промышленных и индустриальных технопарков в Ростове-на-Дону, развитию промышленного и высокотехнологичного производства, а также созданию новых рабочих мест департамент экономики города предложил освободить от уплаты 80 процентов земельного налога эту категорию налогоплательщиков в течение пяти лет с даты присвоения статуса технопарка.

При этом с целью разработки максимально эффективной налоговой льготы проведен анализ существующих налоговых преференций в других городах России и проведена работа с потенциальными получателями налоговой льготы – ЗАО «Ростовский-на-Дону завод «АГАТ», бизнес-парк «ГПЗ», ПАО «Гранит». За 2020 год указанными организациями уплачено порядка 7 млн рублей земельного налога. После введения льготы сумма выпадающих доходов бюджета Ростова-на-Дону составит 5,6 млн рублей.

Депутаты проголосовали за внесение изменений в Положение о земельном налоге. Обновленные пункты будут применяться с 1 января 2022 года в отношении налоговых периодов 2021-2023 годов.