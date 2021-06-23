Называла себя Макс: что известно о 55-летней ростовчанке, которую считают ведущим хакером группировки, похитившей миллионы по всему миру

Как сообщили в прокуратуре США, женщина работала под ником Max. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В июне перед в суде Кливленда в штате Огайо начали слушать дело 55-летней Аллы Витте — уроженки Ростова-на-Дону. Ее обвиняют в киберпреступлениях в составе группировки «Трикбот». Следствие считает, что хакеры заразили вирусом миллионы компьютеров и похитили десятки миллионов рублей.

ЗАРАЗИЛИ МИЛЛИОНЫ КОМПЬЮТЕРОВ

По данным прокуратуры США, Аллу Витте задержали 6 февраля в Майами. Следствие считает, что женщина работала на международную группу Trickbot Group под псевдонимом Max. Она и другие хакеры якобы заражали ПО вирусом с одноименным названием Trickbot.

Чаще всего, атаки совершались на бизнес, но иногда и на госорганизации, школы и больницы. Орудовала группа по всему миру: в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Испании и многих других странах. На ее счету — миллионы зараженных компьютеров и десятки похищенных миллионов.

ЧТО ДЕЛАЛА АЛЛА В TRICKBOT?

С помощью вируса хакеры похищали банковские и персональные данные, включая номера кредитных карт, имэйлы, пароли, страховые номера и адреса. Таким образом они получали доступ к онлайн-банку. Вирус устанавливал на компьютер программу-вымогатель. Пользователей оповещали, что их данные зашифрованы. А чтобы расшифровать их, предлагалось поставить специальное программное обеспечение. Деньги нужно было переводить на биткойн-кошелек. Прокуратура утверждает, что хакеры заразили вирусом миллионы компьютеров, а похитили — десятки миллионов рублей.

По версии обвинителей, Витте занималась разработкой вредоносного ПО и писала код, связанный с контролем, развертыванием и финансовыми операциями вируса-вымогателя.

РОСТОВСКАЯ MAX

Алла Витте родилась в России. Если верить данным, которые женщина сама публиковала в соцсетях, долгое время она проживала в Ростове-на-Дону. Высшее образование Алла получала уже за рубежом. Она поступила на физико-математический факультет Латвийского университета, где изучала дискретную математику. В Латвии Витте прожила более 30 лет и в итоге стала гражданкой этой страны.

Витте занималась веб-разработкой. Так, в 2015 году предлагала услуги по созданию сайтов-визиток и лендингов, размещала в сети свое портфолио. Судя по записям, дела шли не всегда успешно — женщина жаловалась на нехватку заказов. Но продолжала оттачивать профессиональные навыки.

Известно, также, что Витте замужем и какое-то время проживала в Суринаме. В последние годы семья обосновалась в Майами. Как и зачем женщина в итоге присоединилась к Trickbot Group, остается загадкой.

Сейчас Витте обвиняют по 19 пунктам. В общей сложности ей грозит 80 лет лишения свободы.