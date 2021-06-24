Сергей Бодряков: «В 2021 году усилена профилактика лесных пожаров»

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Многие рукотворные леса донского края были высажены еще в начале прошлого века для защиты от ветров и пыли, предотвращения заболачивания водоемов и осолонения почв. Очень важно сберечь и приумножить лесной фонд, предохранив его от пожаров.

О том, как защищают леса в 2021 году, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Сергей Бодряков.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Сергей Николаевич, с 9 апреля на Дону объявлен пожароопасный период. Какие меры приняты министерством, чтобы предотвратить лесные пожары?

- Предотвращение лесных пожаров - приоритетная задача, которую министерство ставит перед собой. Мониторинг пожарной опасности в лесах осуществляется на площади более 360 тысяч гектаров. Земли лесного фонда патрулируются мобильными группами ГАУ РО «Лес» по 86 маршрутам, а также инспекторским составом лесной охраны по 247 маршрутам. В пожароопасный период ведется наблюдение на 85 дополнительных маршрутах.

К работе приступили 14 пожарно-химических станций. Лесопожарные формирования рассредоточены в наиболее пожароопасных местах лесного фонда. Создана группировка сил и средств для ликвидации лесных пожаров. Она насчитывает порядка трех тысяч человек, более тысячи единиц техники, свыше шести тысяч единиц противопожарного оборудования и инвентаря.

К профилактике лесных пожаров подключены волонтеры и общественные организации.

- В прошлом году в ряде районов бушевали лесные пожары. Серьезно пострадали лесные массивы. Какие выводы сделаны? Идет ли работа по восстановлению погибших участков леса?

- Проведена серьезная работа над ошибками, приняты важные нормативные изменения, которые обязывают собственников земель, в том числе собственников и арендаторов сельскохозяйственных земель, участвовать в профилактике лесных и ландшафтных пожаров.

Решением губернатора Ростовской области выделены средства на приобретение 18 видеокамер в дополнение к 42 камерам, которые уже работают. Оборудование уже закуплено и будет установлено до конца июня. Это позволит на 100% охватить хвойные и лиственные лесные насаждения, отнесенные к I, II и III классу природной пожарной опасности. Все эти камеры интегрированы в АПК «Безопасный город».

Усилены работы по опашке лесов, созданию минерализованных полос. Введен режим ограничения пребывания граждан в лесах.

Восстановление погибших лесов займет десятки лет. Сейчас ведется исследование выгоревших участков и расчистка горельников, а вслед за этим на пострадавших территориях будет проведена высадка сеянцев.

В мае в Ростовской области завершили весеннюю посадку лесных культур. На землях лесного фонда в рамках нацпроекта «Экология» высажены лесные культуры хвойных и лиственных пород на площади 1 600 гектаров. К 2024 году ежегодное лесовосстановление увеличится до 1 900 гектаров. Основные породы, которые высаживают в будущих лесах, - крымская сосна и акация.

- Вы упомянули о беспечности людей, которая становится причиной пожаров. Ведется ли профилактическая и разъяснительная работа с населением?

- Одной из важнейших задач министерства остается воспитание бережного отношения граждан к лесу. Дважды в год проводятся дни древонасаждения, в рамках которых жители области высаживают сотни тысяч деревьев, кустарников и цветов. Живой отклик среди людей находят такие акции, как экологические субботники, «Берегите лес» и другие.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

В городах и районах области сотрудники минприроды и его подведомственных учреждений проводят открытые уроки на противопожарную тематику, беседы и лекции с населением, различные просветительские акции, распространяют печатную продукцию, устанавливают аншлаги и баннеры.

Также, пользуясь случаем, напомню, что на территории Ростовской области запрещено выжигание сухой растительности и мусора. Очень часто эти действия становятся причиной лесных пожаров.

- Если гражданин заметил возгорание в лесу или поле, что ему следует делать?

- Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.