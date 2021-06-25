«Западная хорда»: Проектировщики объединяют усилия

Вторая очередь обхода Майкопа. Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

Проектно-технический институт «Ростовавтодорпроект» существует уже более 60 лет. Компания «Геоэкопроект» моложе - ей пока нет и десяти. Но вместе они - сила.

Руководители ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект» Любовь Целых и Николай Амирян. Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

РАЗГОВОР О «ХОРДЕ»

В активе у ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект» огромное количество готовых объектов (в том числе южный подъезд к г. Ростову-на-Дону), а ключевой проект сейчас - это «Западная хорда» Ростова (составная часть «Ростовского транспортного кольца»). Напомним, что новая трасса длинной 12,5 километра пройдет по западной границе микрорайона Левенцовского в обход железнодорожной станции Первомайской, с переходом через реку Дон по существующему мосту на улице Всесоюзной. В правительстве Ростовской области рассчитывают, что «Западная хорда» позволит решить уже назревшие транспортные проблемы Левенцовки и прилегающих территорий Мясниковского района, а также урегулировать ситуацию с транзитным транспортом.

Работы по проектированию «Западной хорды» должны быть завершены до 29 июля 2022 года. И это зона ответственности ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект». В организациях твердо уверены: работа будет выполнена в срок. И даже раньше.

- «Западная хорда» - это именно тот объект, где мы должны предстать во всей красе, реализовать весь накопленный опыт, потому что это один из самых крупных и важных проектов в нашей практике,- говорит Любовь Целых.

Николай Амирян подтверждает эти слова.

- Эстакада длиной более километра, выполненная из металла, пять транспортных развязок, два дополнительных перехода через Мертвый Донец... Да, столь масштабного и сложного инфраструктурного проекта у нас еще не было. Мы не имеем права ударить в грязь лицом, - подчеркивает он. - Изыскания для проектирования, которое было разделено на несколько этапов, уже вышли на финишную прямую. Сейчас мы находимся на стадии согласования проектных решений.

Понимают в ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект» и значимость «Западной хорды» для всего региона.

- Ни для кого не секрет, что сейчас в Ростове из-за крупнотоннажного автотранспорта, тяготеющего к западной промзоне, и строительства путепровода на ул. Малиновского происходит настоящий транспортный коллапс. Ввод в эксплуатацию западного обхода избавит от этой очень острой проблемы, - в один голос утверждают Любовь Целых и Николай Амирян.

ПОНЯТЬ ЗАРАНЕЕ

Добиться того, чтобы ПК ПТИ «Ростовавтодор» и ООО «Геоэкопроект» заметили и привлекли к ответственной работе, помогли сразу несколько факторов. Один из них - это использование современных технологий. В арсенале ПК ПТИ «Ростовавтодор» и ООО «Геоэкопроект» есть все необходимое программное обеспечение для максимально качественного проектирования. В частности, предприятие активно осваивает BIM-моделирование (создание информационной модели того или иного объекта капитального строительства). Напомним, что постановление об обязательном применении этого ноу-хау (в случае, когда речь идет о строительстве за бюджетные деньги) было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Действовать оно начнет чуть позже, однако в проектно-технологическом институте решили сыграть на опережение.

Ценят применение инновационных технологий не только сотрудники ПК ПТИ «Ростовавтодор» и ООО «Геоэкопроект», но и заказчики. Например, на одном из недавних форумов организации представили созданное в специальной программе видео, моделирующее транспортную развязку Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе Адыгеи. Руководители республики, посмотревшие этот ролик, были впечатлены.

На визуализации транспортная развязка Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском районе Адыгеи. Фото: Михаил БОБРЫШЕВ

- Благодаря специальной программе мы можем моделировать движение транспорта на несуществующей развязке. Такие технологии в буквальном смысле слова позволяют заглянуть в будущее, показывая, как будет складываться транспортная обстановка через двадцать лет, когда трафик однозначно будет выше. То есть еще на этапе проектирования мы можем понять, будут ли проблемы с пропускной способностью транспортного узла или нет, - объясняет предназначение таких видеороликов Николай Амирян.

СЕРЬЕЗНЫЕ АМБИЦИИ

Впрочем, технологии технологиями, но в основе успешной деятельности любого предприятия находятся квалифицированные кадры, отмечают ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект».

- В нашем с Николаем распоряжении есть прекрасные специалисты! И мостовики, и дорожники. Один Юрий Похожаев, главный инженер проекта, чего стоит! А Антон Токарев с Григорием Обаяном! Они тоже ГИПы, - с воодушевлением в голосе рассказывает Любовь Целых. - Кстати, Гриша пришел ко мне еще студентом. И пообещал: «Я от вас никуда не уйду - вы меня выучили!» Вот такой у нас сплав опыта и молодости в коллективе.

К слову, обучению молодых специалистов в ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект» всегда уделяли особое внимание. Каждый год у них проходят практику студенты Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа. В этом году пришли 25 человек.

- Молодежь сейчас хорошая, амбициозная, - оценивает Любовь Целых. - Ну а мы всегда готовы поделиться своими знаниями.

Есть свои амбиции и у ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» с ООО «Геоэкопроект». Объединив свои усилия, они планируют создать такую организацию, которая по своей значимости не будет уступать распавшемуся Северо-Кавказскому филиалу ОАО «ГипродорНИИ» (некогда этот проектный институт был крупнейшим в России и странах СНГ, - прим. ред.).

- Возрождение возможностей этой организации - наша заветная цель, - признаются руководители ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» и ООО «Геоэкопроект». - И мы сделаем все, чтобы достичь ее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У нашего совместного предприятия есть одна особенность - мы почти не используем субподряды. У нас свои геодезисты, экологи, геологи, свой строительный контроль... Это одно из наших главных конкурентных преимуществ. Мало кто заключает в себе полный цикл проектирования».

Председатель-директор ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» Любовь ЦЕЛЫХ и генеральный директор ООО «Геоэкопроект» Николай АМИРЯН.

ЗНАЙ!

Работу проектировщиков в деле создания «Западной хорды» высоко оценивает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- В соответствии с поручением президента РФ В. В. Путина мы работаем над созданием Ростовского транспортного кольца. Один из составляющих кольцо объектов - западная хорда. Мы ведем сейчас ее проектирование и делаем это с опережением графика. Рассчитываем завершить проект в июле следующего года, и тогда же можно будет приступить к его реализации, - говорил глава региона на недавнем совещании с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.