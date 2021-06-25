Внимание к своей земле – вклад в будущее: донские депутаты обсудили перспективы и проблемы сельских территорий

В Кашарском районе обсудили роль молодежи в развитии донского села. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Кашарском районе Ростовской области прошел круглый стол, посвященный роли сельской молодежи в комплексном развитии донских сел. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, представители органов муниципальной власти и другие эксперты. Модератором встречи выступил заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике, депутат Вячеслав Василенко.

Он начал свое выступление с того, что отметил достижения донского края в сельском хозяйстве.

- Ростовская область является одним из агропромышленных лидеров страны, - обратился к собравшимся Вячеслав Николаевич. - На Дону активно развиваются животноводство, растениеводство, перерабатывающие отрасли сельской экономики, но качество и уровень жизни сельского населения существенно отличается от качества жизни в городах.

Так, для решения этой проблемы на Дону реализуются региональные и федеральные программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для усовершенствования сельской жизни каждый год из областного бюджета выделяют средства. Так в 2020-м на село был выделен один миллиард рублей, а в 2021-м сумма увеличилась, составила 1,4 миллиарда. И только 478 миллионов из них – федеральные деньги.

Правда, в результате опросов выяснилось, что даже данных суммы недостаточно для устранения всех проблем на селе. Ведь только 125 объектам региона необходимо более 5 млрд рублей на ремонт дорог, школ, домов культур, детских садов и площадок , а также на строительство газовых и водопроводных сетей, на благоустройство населенных пунктов, обустройство спортплощадок и парковых зон.

Поэтому молодежь зачастую уезжает искать счастья в городах, предпочитая работу курьеров служб доставки и продавцов-консультантов сельскому труду. Тем не менее, эту проблему можно и нужно решать.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ

О том, как на деле решаются проблемы финансирования в Кашарском районе, участники выездного заседания смогли узнать во время автобусной экскурсии. Здесь сельхозтоваропроизводители осуществляют целевую финансовую и хозяйственную поддержку детских образовательных учреждении , детских домов, домов культур, больниц, а также поддерживают многодетные семьи. Речь о группе компаний «Светлый»

Социально ответственный бизнес помог построить новую ледовую арену в селе Каменка для молодежной хоккейной команды, в состав которой вошли спортсмены из разных российских городов. У них есть свой спортивный зал с новым оборудованием для тренировок, за счет компании был возведен временный интернат для проживания спортсменов, где каждая комната оснащена всем необходимым: есть и письменный стол, и деревянный шкаф, и удобная двухъярусная кровать.

Кроме того, для привлечения молодежи в сельскую местность компания предоставляет безвозмездное жилье для своих сотрудников. Единственное условие для получения бесплатных квадратных метров - проработать в ней не меньше 20 лет.

- Я считаю, что такого инвестора нужно в каждый район Ростовской области в обязательном порядке! – поделилась своими впечатлениями от увиденного глава администрации Милютинского района Ольга Писаренко. - То, что здесь происходит, что делает инвестор для своего района и его жителей, просто потрясающе!

«НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ»

Собравшиеся отметили, что внимание к своей земле и к жителям со стороны сельского бизнеса - вклад в будущее донского села. Директор группы компании “Светлый” Николай Гончаров добавил, что люди возвращаются в село только тогда, когда в городе ничего не получилось. Поэтому у таких людей нет оптимизма работать во благо малой родины.

Но глядя на такое отношение, сельская молодежь будет готова с радостью трудиться на своей малой родине, а не уезжать в мегаполисы, чтобы после неудачной попытки поймать там птицу счастья, вернуться обратно.

По словам Вячеслава Василенко, подобные положительные примеры сотрудничества местных властей и бизнеса уже имеются в Октябрьском, Боковском, Куйбышевском и многих других районах нашей области.

- Не только сельхозтоваропроизводители, но и все коммерческие структуры, которые работают на селе, должны понимать, что если сегодня не вкладывать средства в социальную сферу, в поддержку семей с детьми, то послезавтра на селе, в их же предприятиях не кому будет работать, - отметил Вячеслав Николаевич.

На круглом столе было предложено несколько вариантов решения проблемы. По мнению присутствующих, властям необходимо заняться популяризацией сельских профессий у молодежи. Также было предложено ввести льготы для сельского бизнеса.

По итогам заседания будет составлен перечень рекомендаций, который отправят во все заинтересованные в решении этого вопроса структуры и ведомства.