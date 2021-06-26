Погода в Ростове-на-Дону на 26 июня 2021: о жаре до +40 предупредили жителей

По словам синоптиков, в субботу прохладнее не станет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 26 июня 2021 — публикуем прогноз синоптиков. «КП» выяснила, какой будет погода в субботу.

Ночью температура воздуха составит плюс 20 — 22 градуса. Днем на термометре будет плюс 31 — 33 градуса. Серьезных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный — до 5 — 10 метров в секунду.

По Ростовской области в ночное время будет плюс 20 — 25 градусов. Днем потеплеет до плюс 29 — 34 градусов. Во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой дождь с грозой. В остальное время — без существенных осадков. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, при грозе — 15 — 18 метров в секунду.

МЧС предупредило жителей области о том, что во второй половине дня ожидается сильная жара. Температура может достигать плюс 40 градусов.