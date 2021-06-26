«Маска валяется на дне сумочки»: туристы из Ростовской области поделились наблюдениями с отдыха на Черноморском побережье

Народу на пляже уже много, и это еще не июль. Фото: из личного архива героя публикации.

Тревожная обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией в десятках регионов России докатилась и до Ростовской области. Работодатели вынуждены требовать от сотрудников прививку от ковида, на днях на Дону ограничили массовые мероприятия количеством участников не более ста человек, а с 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только привитых туристов.

Кстати, о туристах. Предчувствуя скорое усиление ограничений, многие дончане отправились скорее отдыхать на Черноморское побережье, пока туда пускают без прививки. Как сейчас отдыхается семье из Ростовской области под Анапой: мама троих детей дала интервью «КП — Ростов-на-Дону» прямо с пляжа.

ПОДГОТОВИЛАСЬ ОСНОВАТЕЛЬНО

- Обстановка прекрасная! Водичка теплая, погода шепчет, - собеседница то ли смеется, то ли по-доброму дразнит.

Елена, мама двух младшеклассников и малыша, которому нет и года, вместе со своей мамой отправилась отдыхать в поселок под Анапой. Она рассказала, что в последний раз на море была в 2019-году, еще до рождения третьего ребенка, и сравнить отдых в 2020-м и в 2021-м — не может. Но и без угрозы коронавируса к поездке подготовилась основательно — все-таки с детьми ехать.

- Я взяла справку о том, что являюсь многодетной мамой — если будут предоставлять скидки, воспользуюсь обязательно! - рассказывает Елена. - Мы с мамой заблаговременно сделали прививки от ковида и взяли с собой сертификаты.

Ехала семья на поезде из Ростова. Елена рассказывает, что на вокзале никто не требовал носить маски, но некоторые по привычке их надевали. В полном вагоне все опять забыли про ковид - никто их даже не просил надеть маску, да и о какой социальной дистанции может идти речь, и только проводники дежурили в них.

Маски не спрашивают не только на пляже, но и в магазинах. Фото: личный архив героя публикации.

НЕ ЗАМЕТИЛА РАЗНИЦЫ

На море, несмотря на предупреждающие таблички, которые встречают людей от самого вокзала в городе-курорте, и в самом поселке, где отдыхает семья про пандемию будто забыли. Масок и перчаток на людях не видели, но пока народу съехалось немного, так что социальную дистанцию на территории вокзала еще как-то можно соблюдать.

- В самом поселке нигде ничего не соблюдается. Предупредительные таблички висят везде, но никто от нас не требует масок и перчаток. На море людей очень много, и, конечно, никто не будет загорать в плавках и в маске. В столовых тоже без масок — даже персонал. И сертификат о прививке никто даже не спросил.

Так что разницы с отдыхом на море два года назад Елена даже не почувствовала. В масках видела только продавцов в сетевых магазинах. Да и на кассе покупателей их надевать не заставляют.

- У нас в городе маски требуют — и в детском магазине, и в продуктовом. Если в сам торговый зал заходишь часто без маски, то на кассе товар не отпустят, пока не наденешь. И сами сотрудники всегда в масках, - сравнивает Елена. - У меня маска на дне сумочки валяетя, ни разу не доставала еще на отдыхе.

Здесь же, по словам Елены, даже люди, которые контактируют с продуктами питания, работают как в допандемийные годы: никого в масках не встречала — даже продающих с лотков мороженое и фрукты.

- Странное ощущение, - делится многодетная мама. - В нашем Сальске, получается, ковид есть: на вокзале строго требуют маску надеть, в Ростове инфекции будто уже поменьше - спокойно без маски зашла в вокзал, а здесь вообще тишина, будто про коронавирус и не слышали.

Семья продолжает свой отдых на Черноморском побережье и сейчас больше переживает за возможность слечь от ротавируса. А маска так и лежит на дне сумки — при возвращении домой пригодится.

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