В Ростове-на-Дону полностью завершено строительство микрорайона «Красный Аксай»

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

В донской столице 384 человека получили ключи от новых квартир. Причем, раньше заявленного застройщиком срока. Так, группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала в эксплуатацию два последних литера в микрорайоне «Красный Аксай». Символично, что вместе с завершением строительства целого жилого массива застройщик перешагнул отметку — 200 сданных домов на Юге России.

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

Стоит отметить, что за пять лет «Красный Аксай» обеспечил тысячи ростовчан качественным жильем и стал драйвером для развития социальной инфраструктуры. В рамках проекта в Ростове появился новый детский сад-ясли «Журавлик» на 160 мест, а также школа на 1100 учеников.

— От всей души хочется поблагодарить наших дольщиков за доверие и пожелать им счастья и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царят тепло и уют!

Ну, а коллективу «ЮгСтройИнвест» хочется выразить благодарность за хорошую работу и пожелать новых интересных проектов!

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

— рассказал генеральный директор «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

Новоселы получали ключи от квартир, по традиции, в торжественной обстановке. Для них застройщик организовал незабываемый праздник. Была подготовлена насыщенная развлекательная программа. Во дворе новых домов выступили артисты. Жители с удовольствием присоединились к празднику — танцевали, подпевали и участвовали в активностях.

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

— Сегодня большой праздник: мы завершаем строительство микрорайона «Красный Аксай». Этот масштабный инвестиционный проект имеет большое значение для Донского региона.

В рамках реализации проекта построен детский сад и большой школьный комплекс. Именно здесь впервые был реализован механизм помощи дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков и 525 семей получили ключи от своих долгожданных квартир.

Микрорайон получился комфортным и уютным. Хочу пожелать всем жителям «Красного Аксая» счастливой жизни и процветания! —обратился к новоселам директор «ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко.

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

УДОБСТВО И КОМФОРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В «Красном Аксае» есть все для комфортной жизни. Жители занимаются спортом на свежем воздухе: в крытом тренажерном зале, на современных площадках и даже собственном роллердроме. И отдыхают, не покидая свой район — устраивают пикники в барбекю-беседках, гуляют по зеленым аллеям, любуются арт-объектами. Но самое главное — комфортное и доступное жилье. Все квартиры с качественной отделкой от застройщика и индивидуальным отоплением. А из окон комфортных квартир открывается живописный вид на реку.

Фото: ГК ЮгСтройИнвест

На береговой линии реализована концепция «двор без машин», что позволило выделить больше пространства отдыха, а близость к реке позволила создать на территории двора загородные условия. Рядом с многоэтажками растет фруктовый сад, а детские площадки спроектированы с учетом рекомендаций детского психолога. Для удобства автовладельцев в подземный паркинг можно спуститься с жилого этажа на лифте.