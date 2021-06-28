Как определить реальный пробег автомобиля перед покупкой

Как определить скрученный пробег? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По некоторым данным количество автомобилей со скрученным пробегом составляет от 10 до 15% от общего числа. А в отдельных регионах оно доходит даже до 50%. Есть несколько способов, которые помогут определить реальный пробег продаваемого автомобиля.

1. Посмотреть документы на автомобиль

У продавца стоит попросить оригинал ПТС и сервисную книжку, а также узнать, сколько в среднем автомобиль проезжал за год. Нужно изучить даты выпуска машины и сверить слова продавца с отметками в сервисной книге. Желательно, чтобы сведения продавца совпадали с датами и пробегом на момент ТО.

2. Проверить данные в базах

В сети можно найти множество сервисов, которые публикуют полную информацию о количестве владельцев, фактах ДТП, наличии авто в розыске или залоге. Для этого нужно знать VIN-код или госномер автомобиля.

3. Сверить информацию по «косвенным данным»

Информацию о пробеге можно определить по диагностическим картам, изучить в базах Российского союза автостраховщиков (РСА) и данных СТО. Также много полезного можно узнать на досках объявлений. Если на сайте имеется объявление о продаже автомобиля с пробегом 100 тысяч км двухлетней давности, то он вряд ли уменьшился. О значительном пробеге могут сказать протертые педали и потрепанный руль, сильно замятые сиденья, характерные «борозды» в фиксаторах ремней безопасности. Как правило, такие повреждения возникают только после нескольких сотен тысяч километров пробега.

4. Провести компьютерную диагностику

Узнать точный пробег поможет диагностика с применением OBD-сканера. Такая услуга есть в большинстве автосервисов, а её стоимость, как правило, не превышает стоимость сезонной смены шин с балансировкой.

Будьте внимательны при покупке!