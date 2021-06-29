«Не просто авто - электронный помощник». В Ростове стартовал предзаказ на «цифровую» «Газель NN»

В дилерских центрах ГАЗ прошла презентация новой модели «Газель NN». Коммерческий транспорт, который так долго ждали, появится в автосалонах 24 августа. Но предзаказ доступен уже сейчас.

Презентация нового авто прошла 24 июня в Ростове. Автосалон, полный гостей, замер в ожидании. А когда тент, скрывающий кузов новой модели, резко слетел, публике предстал современный и яркий облик новой «Газели NN»: сияющий элегантный стиль, приятный эргономичный салон полный электроники, кузов с большим количеством оцинкованных деталей. И это лишь малая часть всех дополнений, которые появились в новинке.

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Так, разработчики машины – инженерный центр Горьковского автозавода (входит в «Группу ГАЗ» Олега Дерипаски) – три года потратили на создание современной платформы, на которой в будущем, будут строиться все автомобили этой марки. Самым главным открытием стал переход к цифровым схемам управления, которые позволяют превратить автомобиль в электронного помощника.

Ростовчане принялись разглядывать убранство новенькой «Газели NN». И, надо сказать, оно преобразилось до неузнаваемости: в кабине много пространства, приятная приборная панель с понятными индикаторами. Много завораживающих мелочей для удобства водителей в дороге: подлокотник в двери, разъем USB, штатное место крепления смартфона, охлаждаемый ящик, отсек для документов.

А еще нет привычного механического стояночного тормоза, который делит пространства на полу, сейчас вместо него электронно-механический узел. Запуск современного двигателя происходит с кнопки. А 9-ти дюймовый экран, с большим количеством функций, позволит не отвлекаться от дороги и наслаждаться поездкой.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ

Многие бывалые водители по достоинству оценили и новое водительское подрессоренное сиденье с 18-ю направлениями регулировок, поясничной поддержкой. Теперь у «Газели» есть и подушка безопасности водителя.

- Ура! В новой модели появилась шестая передача, - с радостью говорит один из посетителей автосалона, который вместе со мной с интересом рассматривал новинку. - Вот чего действительно не хватало всем шоссейным перевозчикам!

Как выяснилось, новая шестиступенчатая передача разработана с нуля. Она позволяет снизить нагрузку на двигатель при высоких скоростях, уменьшает шум в салоне и позволяет сэкономить до полутора (!) литров топлива. Для большей маневренности в экстренной ситуации «Газель NN» оборудована и системами динамической стабилизации.

А еще - чтобы узнать обо всех тонкостях создания кузова, на презентации каждый желающий мог погрузиться в виртуальную реальность: посмотреть этапы сборки автомобиля и его внутреннее строение. Стало очевидным, что «Газель NN» сделала огромный шаг в сторону помощи водителю. В авто установлены дисковые тормоза, которые работают в совокупности с системой экстренного торможения (BAS), с комплексом электронного распределения тормозных усилий (EBD). Конструкторы понимают, как иногда сложно трогаться на подъеме груженому автомобилю, поэтому в базу была заложена система помощи при трогании на подъем (HSA).

ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В автосалоне рассказали, что концепция «Газели NN» была сформирована с учетом пожеланий клиентов, для которых автомобиль - средство ведения бизнеса. Поэтому новые технические решения призваны максимально повысить комфорт и информативность рабочего пространства.

Всего в новом авто реализованы около 56 технологических и конструктивных изменений. И это не только внешне ощутимые интерьер и экстерьер, в новинке полно инновационных систем, которые призваны сделать из автомобиля не только инструмент, но и помощника в сфере ведения бизнеса.

- Весь мир идет по пути цифровизации, это практичная тенденция, к которой подключились и наши отечественные разработчики, - сообщил главный технолог по подготовке производства ООО «Автозавод ГАЗ» Роман Булатов. - Электронная архитектура «Газели NN» впервые в истории состоит из электронных блоков, объединенных между собой, благодаря чему можно менять конфигурацию автомобиля с помощью прошивки, дополняя его новыми функциями. Все компоненты надежны и прошли необходимые проверки, включая климатические испытания, поэтому машина сможет эксплуатироваться даже в неблагоприятных условиях.

Прорывом стало и появление единой электронной системы управления GAZ Connect.

- Она позволяет управлять автомобильным парком со смартфона и служит надежным инструментом для корпоративных клиентов, - продолжил начальник развития сети группы компаний «Современные транспортные технологии» (дистрибьютор марки ГАЗ) Владимир Лебединский. – С ее помощью, можно вывести на экран все имеющие показатели, касающиеся маршрута, простоя, расход топлива. Эти системы позволят сэкономить и зарабатывать на бизнесе.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ВСЕГДА

Более того, всем владельцам новой модели доступна еще и поддержка дистрибьютора, и дилерской сети: это и персональный подход к выбору финансовых продуктов, и программа тестовой эксплуатации, и технические сервисы, и помощь на дорогах. Все для того, чтобы клиенты марки ГАЗ смогли оптимизировать свою работу, сделать ее удобной, безопасной и эффективной.

- С выходом нового автомобиля интерес у покупателей возрастает, и уже сейчас спрос превышает предложение, - рассказала директор компании «Авторитэйл» Елена Шереметьева. - Именно поэтому мы объявили предзаказ на автомобили, за два месяца до старта продаж.

КСТАТИ

Дистрибьютор марки ГАЗ - группа компаний «Современные транспортные технологии» открыла возможность сделать предзаказ на автомобили «ГАЗель NN» очно и посредством интернет-заявки на сайте https://gazelle-nn.azgaz.ru/