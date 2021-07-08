Автомобили будущего: что готовят для нас изобретатели

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Сейчас активно ведутся разработки автомобилей, которые могут ездить без участия водителя-человека. Планируется, что такие беспилотные такси в очень скором времени выйдут на дороги. Но в мире много и других разработок, о которых раньше никто и мечтать не мог. Можно сказать, что автомашины будущего – это настоящие суперкары, оснащенные искусственным интеллектом и абсолютно безопасные. Попробуем заглянуть в будущее?

Летающий автомобиль Chase 2053

О летающих автомобилях фантасты мечтают очень давно. Но некоторые изобретатели считают, что мы уже близки к разработке и внедрению таких автомашин. Например, конструктор Томас Ларсен Ред считает, что эта идея будет реализована сравнительно скоро и разработал концепт-кар под названием Chase 2053, который может перемещаться на земле и в воздухе. Ожидается, что корпус машины будет выполнен из углеродных нанотрубок, а передвигать трехколусную конструкцию будет водородный двигатель.

AeroMobil 4.0

Фото: instagram.com/aeromobil_official

Есть и сейчас работающие модели летающих автомобилей. Словацкая компания AeroMobil проводит испытания одного из наиболее совершенных на данный момент образцов летающих авто - AeroMobil 4.0. На шоссе такая машина может разгоняться до 160 км/ч, а в небе – до 260 км/ч. Топливо – обычный бензин. По сути, это гибрид автомобиля и легкого самолета, который имеет большие перспективы, и на него уже поступают предзаказы.

P.U.M.A.

Фото: twitter.com/elektrika_ua

В General Motors разработали электроприводный двухместный прототип автомобиля будущего под рабочим названием P.U.M.A. - Персональная городская мобильность и доступность. Эта модель – нечто среднее между двухколесным автомобилем и сигвеем. Его максимальная скорость – 56 км/ч. Предназначен для поездок на работу в плотном загруженном потоке и по пробкам. Всем рулевым управлением в нем заведует электроника. Нужно лишь только ввести данные по маршруту.

Cadillac WTF

Американский дизайнер Лорен Кулесус создал концепт автомобиля, который может прослужить очень много времени – практически 100 лет, при этом не расходуя топливо. Планируется, что работать он будет на радиоактивных батареях. Проверять такую машину нужно будет всего 1 раз в 5 лет. Единственное, что такой автомобиль нельзя будет использовать во время дождя. Конечно, пока этот проект существует только в компьютере.

Подводный автомобиль Rinspeed sQuba

Путешествие под водой на автомобиле – еще одна заветная мечта фантастов и любителей приключений. Много таких и среди разработчиков автомашин. Так появился концепт Rinspeed sQuba. Высоких скоростей от такого авто ждать не стоит. На земле она может составить 120 км/ч, по воде – 6 км/ч, а под водой и вовсе – 3 км/ч. Есть у модели и другие недостатки.

Трансформер MILA Coupic

Компания Magna Steyr представила концепт-кар MILA Coupic. По замыслу автомобиль будет оснащен складывающейся в разных направлениях крышей и такими же складывающимися задними креслами, а рассчитана машина также на 5 пассажиров. После таких операций автомобиль сможет легко превратиться в пикап.

Только будущее покажет, какие из этих идей рабочие, а какие так и останутся в виде концептов.