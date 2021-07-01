Погода в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021: жару до +33 прогнозируют в городе

Осадков не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Ростове-на-Дону на 1 июля 2021 — публикуем прогноз донским синоптиков. Рассказываем, каким будет четверг в донской столице.

Температура воздуха составит плюс 31 — 33 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

Вечером в отдельных районах Ростовской области пройдут дожди с грозой. В остальное время существенных осадков не будет. Ночью и утром местами туман. Ветер западный и юго-западный — 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут усилиться до 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса.