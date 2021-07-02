Французский шарм для ванной комнаты от «Jacob Delafon»

Фото: предоставлено Jacob Delafon

Летом многие владельцы квартир и частных домов приступают к проведению долгожданного ремонта. И это оправданно – за длинный световой день можно больше успеть, а многие ремонтные работы лучше делать именно в теплое время года. В чем еще преимущества летнего ремонта и как «жаркие» скидки помогают создавать стильные и модные интерьеры?

Специалисты рекомендуют выполнять именно летом такие работы, как стяжка пола, установка окон и систем кондиционирования, оклейка обоев, утепление фасада, ремонт кровли, монтаж перегородок.

Но больше всего хорошие погодные условия нужны при ремонте ванной комнаты.

Летом проще отключить водоснабжение для замены сантехники, быстрее сохнут клей и затирка для швов, проще контролировать результат отделочных работ при естественном освещении, удобнее проводить заливку стяжек и штукатурить. К тому же производители качественной сантехники именно летом предлагают покупателям настоящие «жаркие» скидки на свою продукцию.

Фото: предоставлено Jacob Delafon

Лучшие решения для интерьера ванной комнаты

Лето – лучший источник вдохновения для ремонта. Солнце, яркие краски, море, красивые люди, прекрасное настроение – все это может натолкнуть на создание стильных и уникальных интерьеров.

Основным трендом в дизайне интерьеров сейчас является индивидуальность, поэтому как никогда актуальны необычные формы раковин, ванн и смесителей. Также для сантехники важны современный дизайн, удобство, функциональность и наличие ресурсосберегающих технологий.

В тренде 2021 года мягкие базовые цвета. Это вся палитра серого, разнообразные бежевые тона, приглушенная пастель, а также сочетание черного и белого. Такая нейтральная база уравновесит любые контрастные детали. Массивные тумбы и шкафы сейчас не актуальны. Для ванной комнаты лучше выбирать консольную, эргономичную мебель. Она идеально впишется в пространство маленькой комнаты и украсит просторное помещение.

Коллекции Cleo 1889 от французского бренда Jacob Delafon. Фото: предоставлено Jacob Delafon

КЛАССИКА

При создании стильного и гармоничного интерьера ванной комнаты важны умеренность и чувство баланса. Для этих целей лучше использовать сантехнику из коллекций известных брендов, мастеров своего дела.

Например, смесители из коллекции Cleo 1889 от французского бренда Jacob Delafon соответствуют винтажной тематике и могут служить отличным дополнением для ванны Cleo на традиционных львиных ножках или раковины с оригинальной изогнутой формой. Они прекрасно подойдут для оформления ванных комнат в классическом стиле и подчеркнут индивидуальность помещения. При этом в серию входит несколько видов смесителей разной конфигурации, и покупателям предоставлен широкий выбор разных вариантов.

Коллекция Vivienne от Jacob Delafon. Фото: предоставлено Jacob Delafon

МОДЕРН

Уникальным и очень удобным можно сделать не только классический интерьер. Для дизайна ванной комнаты в современном стиле можно подобрать коллекцию сантехники, мебели и аксессуаров Vivienne от Jacob Delafon, которая отличается продуманными формами, четкими линиями, разнообразными фактурами. Она позволяет воссоздать атмосферу индустриального шика в ванной комнате. При этом стильные и функциональные керамические раковины поддерживают трендовый дизайн мебели с утопленным фасадом, и все элементы обеспечивают максимальный комфорт при использовании.

Серия Flight Pure от Jacob Delafon. Фото: предоставлено Jacob Delafon

Особенности дизайна душевых зон

Для тех, кто использует ванну редко и предпочитает душ, установка душевой зоны подойдет идеально. Особенно это актуально в жаркий летний период. Пространство душевой зоны можно оформить оригинально и красиво, не перегружая его массивными душевыми кабинами. При этом душевая зона может иметь самые нестандартные формы и необычные расцветки, что помогает создавать по-настоящему уникальный интерьер в ванной комнате.

Важное значение при оборудовании душевой зоны имеет установка функциональных душевых поддонов. К таким можно отнести серию Flight Pure от Jacob Delafon, которая отличается строгим и лаконичным дизайном. Благодаря отсутствию привычного выступа и незаметному сливу облик этих поддонов предельно минималистичен. Такие поддоны впишутся практически в любой размер душевой зоны. Другие преимущества поддонов Flight Pure – экономия расхода воды и защита от неприятных запахов в случае долгого неиспользования душа.

Еще одно уникальное решение для душевой зоны от Jacob Delafon - поддоны Singulier, которые созданы для ценителей утонченной эстетики. Это элегантные и при этом функциональные конструкции. А при необходимости их можно обрезать по индивидуальным размерам.

В ассортименте Jacob Delafon также есть душевые колонны и смесители для душа. При этом сантехника от французского бренда Jacob Delafon оснащена технологиями аэрации и термостатами, которые поддерживают постоянную температуру. Все это позволяет уменьшить ненужный расход воды.

Фото: предоставлено Jacob Delafon

Специальное летнее предложение от Jacob Delafon

Этим летом шоу-рум бренда Jacob Delafon, расположенный в торговом центре «Мир ремонта» на Аксайском проспекте, 21, предлагает своим покупателям «жаркие» цены на сантехнику и мебель. Действуют разные скидки на товары. На раковины – до 18%, на подвесные унитазы – до 20%, на душевые поддоны – до 26%, на ванны и душевые ограждения – до 30%, на смесители – до 69%.

Французский бренд Jacob Delafon

Уже 130 лет бренд Jacob Delafon преобразует пространство ванной комнаты, совмещая свой более чем вековой опыт с элементами французского шарма. В дизайне сантехники и мебели для ванной комнаты от этого бренда прекрасно сочетаются элегантность и дерзость, аутентичность и новаторство. А продукция Jacob Delafon отличается продуманным дизайном, неповторимой эстетикой, высочайшим качеством и долговечностью.

Акция продлится до 31 июля 2021 года. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. На правах рекламы.