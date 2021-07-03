Погода в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021: какой будет суббота

В субботу в Ростове пройдут небольшие осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 3 июля 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Синоптики прогнозируют дожди в первый выходной день.

Температура воздуха составит плюс 33 — 35 градусов. После обеда и вечером в донской столице ожидаются дожди. В остальное время осадков не прогнозируется. Ветер северо-западны с переходом на северо-восточный и восточный — 3 — 8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области местами прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируют сильные осадки, ливни в сочетании с грозой и градом. Во время ливня ветер может усилиться до 20— 24 градусов. температура составит плюс 29 — 34 градуса, по югу и востоку — до плюс 37 градусов.