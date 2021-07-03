Два малыша задохнулись в машине в Ростовской области

Приехавшие на место медики смогли лишь констатировать смерть детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная беда случилась в поселке Глубокий Каменского района. Там две малышки задохнулись в закрытом автомобиле. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По словам очевидцев, два ребенка - возрастом 3 года и 1 год и 8 месяцев играли во дворе и в какой-то момент пропали из поля зрения взрослых.

Обеспокоенные пропажей взрослые малышей не нашли и вызвали на помощь спасателей. Прибывшие на место спасатели, отыскали малышей в машине, которая стояла во дворе.

Местные жители шокированы случившимся и обсуждают ситуацию в соцсетях. Фото: "Подслушано в Каменске-Шахтинском"

Дети уже не подавали признаков жизни - они не смогли выбраться из машины и задохнулись от жары.

Комментирующие отметили, что следом к месту происшествия приехали полицейские.

Официальных комментариев по этому поводу от правоохранительных органов еще не было.

Напомним, аналогичная история произошла в Ростове-на-Дону три года назад. Тогда в закрытой раскаленной машине тоже задохнулись двое детей - трех и полутора лет.

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