Погода в Ростове-на-Дону на 5 июля 2021: каким будет начало недели

В городе и области прогнозируют дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 5 июля 2021 — прогноз донских синоптиков. Рассказываем, что ждет жителей в первый будний день.

Температура составит плюс 28 — 30 градусов. Ожидается небольшой дождь с грозой. Ветер северо-восточный и восточный — 6 — 11 метров в секунду. Ветер может усилиться до 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Синоптики предупреждают о повышенной пожароопасности — четвертый класс.

В большинстве районов Ростовской области пройдет кратковременный дождь с грозой. В отдельных районах прогнозируют ливни с градом и сильным ветром до 20 — 24 метров в секунду. На термометре будет плюс 25 — 30 градусов, по северу и востоку — до плюс 36 градусов.