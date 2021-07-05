Губернатор Ростовской области пригласил в театр две образцовые семьи

Алла и Владимир Леонтьевы из Неклиновского района прожили в браке 42 года. Фото: СЕЛИМОВ Артур

8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и верности. Душевный праздник, во время которого чествуют супругов, проживших в браке много лет в мире и согласии. И в донском регионе их немало.

Так, во время интерактивного приема, губернатор Ростовской области пригласил сразу несколько таких пар на спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Яркая постановка сейчас идет в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. И в минувшую субботу, накануне праздника, донские семьи выбрались в свет.

«ГЛАВНОЕ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ЗАБОТА»

Для большого семейства Марченко из хутора Павловка Азовского района приглашение губернатора стало невероятным подарком.

- Давно наша семья не посещала театр, особенно в таком составе, - рассказывает Ефросинья Марченко. - Мы всегда собираемся вместе после работы: я люблю готовить, и все приходят на мои пироги. Главный секрет семейной жизни – это уважение и любовь к своей второй половинке.

Супруги прожили в браке 47 лет, вырастили пятерых детей и помогают в воспитании одиннадцати внуков и трех правнуков. Глава семьи Виктор Александрович всю жизнь проработал трактористом. Его супруга - дояркой. В настоящее время оба уже на пенсии, ведут большое подсобное хозяйство. А еще семья пользуется уважением у односельчан и является примером любви, семьи и верности для жителей всего села.

- Мы любим собираться всей своей семьей на праздники. К нам приезжают наши внуки и дети, - рассказывает Виктор Марченко. - А еще мы очень любим рыбалку.

Известно, что с просьбой поощрить многодетную семью из хутора Павловка Азовского района обратилась их соседка Любовь Бугаенко.

Ефросинья и Виктор Марченко пришли в театр со своим большим семейством. Фото: сайт правительства Ростовской области

«ЧЕМ КРЕПЧЕ СЕМЬЯ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ ГОСУДАРСТВО»

Спектакль по приглашению губернатора посетила и вторая супружеская пара - семья Леонтьевых из села Федоровка Неклиновского района.

- Я всегда люблю смотреть праздники концерты, но не ожидала, что мы станем участниками такого уникального события. Нам очень приятно, что нас пригласили в театр и это приятные хлопоты: мы готовились, было очень волнительно, - рассказывает Анна Леонтьева. - Хочется сказать спасибо за то, что семье уделяют большое количество внимания. Семейные традиции должны сохраняться у нынешнего поколения. Очень хочется, чтобы молодежь жила ответственно, а их семьи - крепчали. Раньше когда мы вступали в брак, было такое напутствие: чем крепче семья, тем сильнее государство.

Отец семейства Владимир Степанович всю жизнь трудился в сфере сельского хозяйства. Его супруга Анна Васильевна работала учителем, а затем директором сельской школы. Тринадцать лет была главой сельского поселения.

Муж и жена прожили в браке 42 года. Вырастили и воспитали троих детей, а в настоящее время помогают в воспитании шестерых внуков.

- Главное - это взаимопонимание, забота и искренность - тогда и будет семейное счастье! - делится своим опытом Владимир Леонтьев. - Мы не только отдыхаем, но и работаем вместе, труд и работа нас сплачивают.

- Семья Леонтьевых – это крепкая пара, со своими традициями, основанная на любви, верности, взаимопонимании, которая является примером для всего села, - рассказала Ирина Зеленская, работающая сельским библиотекарем. Именно она обратилась к губернатору, чтобы поощрить семью походом в театр.

В торжественной обстановке обе семьи вошли в зал театра, и поднялся занавес. Остается пожелать нашим героям крепкого счастья: пусть их жизнь всегда будет яркой и такой же дружной.

КСТАТИ

День семьи, любви и верности – это один из любимых праздников жителей Ростовской области. И на Дону уже стартовали онлайн-акции, приуроченные к этому доброму и душевному празднику.