В Ростове-на-Дону студенты открыли трудовой сезон на строительной площадке экорайона «Вересаево»

.Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В донской столице студенты стройотряда «Дон» приступили к рабочей практике на стройплощадке группы компаний «ЮгСтройИнвест». За время летней работы ребята смогут применить свои знания, полученные в ВУЗе. А еще – освоят новые навыки, наблюдая за работой профессионалов.

.Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Для многих практикантов это первый опыт работы. Молодые люди освоят профессию под руководством инженеров и строителей одного из крупнейших застройщиков юга России.

— До текущего года донские студотряды работали по всей России, и только единицы оставались трудиться в Ростовской области. Сейчас же, благодаря губернатору Василию Голубеву, нам удалось оставить отряд в родном регионе на заработки. Работодатель предоставляет бойцам проживание, трехразовое питание и достойную зарплату», — подчеркнул председатель правления ростовских студотрядов Дмитрий Кротов.

Отметим, что Ростовская область — первый регион страны, где помощь студенческим отрядам закреплена на законодательном уровне. В свою очередь, группа компаний «ЮгСтройИнвест» поддержала социальный проект регионального правительства и предоставила ребятам площадку для трудовой практики.

.Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

— Дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на строительной площадке группы компаний «ЮгСтройИнвест» в экорайоне «Вересаево»! Строительная сфера славится преемственностью поколений. По поручению генерального директора Иванова Юрия Ивановича мы поддержали инициативу правительства области и приготовили все необходимое, чтобы вы трудились в комфортной среде.

Поздравляю с этим важным событием и желаю вам творческих и профессиональных успехов! Ни пуха ни пера! — обратился к студентам директор по строительству «ЮгСтройИнвест-Дон» Александр Золотарев.

Директор по строительству «ЮгСтройИнвест-Дон» Александр Золотарев. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Отметим, что работу студентам поручили не самую сложную. Под руководством кураторов им предстоит познать азы строительного ремесла: изучить процесс подготовки под бетонирование, выполнения опалубки и армирования.

Как отметили в компании-застройщике, студенты профильных ростовских вузов будут перенимать опыт строителей-профессионалов на протяжении двух месяцев