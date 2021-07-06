Праздник пройдет 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа мероприятий на день семьи, любви и верности в Ростове-на-Дону на 8 июля 2021 опубликована на сайте правительства. Рассказываем, куда пойти и как отметить праздник.

В этом году День семьи, любви и верности пройдет как в онлайн, так и в офлайн режиме. А программа мероприятий включает конкурсы как для взрослых, так и для их детей.

До 8 июля продлится конкурс «Моя любимая семья». Для этого нужно опубликовать рисунок семьи в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассниках» или «Инстаграме») и поставить следующие хештеги: #ДеньСемьи, #ЛюблюСемью61.

Для тех, кто не любит рисовать, в Ростовской области запустили конкурс фотографий. Условия участия такие же — выставить фото в соцсетях с хештегами: #ДеньСемьи, #СемейныйЧеллендж61. Итоги конкурса будут объявлены 12 июля. Работы, которые наберут больше всех «лайков», будут опубликованы на официальных ресурсах организатора — комитета по молодежной политике.

Для тех, кто не знает, куда пойти с 8 по 11 июля, организаторы подготовили акцию «Зеленый двор». Организаторы уже раскрыли сценарий мероприятия. В планах — праздничные гуляния, выставки растений и саженцев, конкурсы на свежем воздухе. Садоводы смогут обменяться фотографиями растений, семенами и советами по посадке и уходу. Чтобы другие участники смогли их увидеть, к публикации нужно также добавить хештеги: #ДеньСемьи, #ЗеленыйДвор61. Авторов лучших публикаций выберут 10 и 11 июля на странице «Вконтакте» «Донмолодой.рф». Победители получат фирменный мерч организации.

В нескольких районах также запланированы вечера семейных фильмов «Идеальный просмотр». Рассказать об участии и поделиться эмоциями можно также с помощью хештегов — #ДеньСемьи, #КлубМолодыхСемейРО, #Киновечер61.

Кроме того, в честь праздника пройдет концерт «День семьи, любви и верности». Мероприятия пройдут в разных районах и городах области. Для зрителей выступят местные творческие коллективы, певцы и танцоры. Организаторы поздравят с праздником молодые и многодетные семьи.