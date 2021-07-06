Лучшие автомобили для современных женщин: на что обращать внимание при выборе авто

Фото: freepik.com

Женщины все чаще покупают собственные автомобили. Для автоледи машина – не только комфорт, но и независимость. А еще это возможность спокойно ездить за покупками и на работу, отвозить детей в школу, при этом выбирая удобные для себя маршруты. Не смотря на скепсис мужчин, женщины хорошо справляются с управлением автомобилями любого размера, достаточно дисциплинированы и соблюдают дорожные правила.

Какие автомобили больше подходят женщинам, и на что нужно обращать внимание при выборе? У специалистов есть ответы на эти вопросы.

В числе требований, которые предъявляют женщины своим будущим авто, удобство управления, маневренность, привлекательный дизайн от модных брендов, доступное обслуживание и недорогой ремонт.

- Существует мнение, что женщине нужен «красивый и красненький» автомобиль. Но это лишь стереотип. Наши покупательницы выбирают не только это, - комментирует директор дилерского центра MAZDA AAA МОТОРС Василий Селин. – Женщины сейчас хотят управлять технологичным автомобилем, оборудованным всеми необходимыми системами безопасности. Салон такого авто должен быть эргономичным, чтобы женщина после дня по пробкам или на трассе не чувствовала усталости. При этом автомобиль должен оставаться надежным и после окончания периода гарантии, а стоимость его обслуживания не должна становиться бременем для семейного бюджета.

Фото: freepik.com

Параметры выбора автомобиля – габариты.

Расхожее мнение в том, что девушкам подходят исключительно маленькие автомобили. Это верно лишь отчасти. Маленькой машиной легче управлять, ее проще парковать и не так жалко бить, если ты совсем неопытный водитель. Поэтому небольшие автомобили подходят для женщин-водителей, только получивших права. Но, как правило, маленькие авто не так безопасны во время аварий и часто страдают при столкновениях. И, конечно, они не так представительны. Поэтому наиболее практичными вариантами для женщин с хорошим опытом вождения будут среднеразмерные машины гольф-класса. Это универсальные автомобили для городских и дачных поездок.

Тип привода

Специалисты советуют новичкам выбирать автомобиль с передним приводом. Им проще управлять, с ним реже случаются заносы, у него лучше проходимость и на скользкой дороге он чувствует себя увереннее. Также передний привод экономичнее заднего.

Коробка передач

Женщины намного чаще выбирают автомобили с автоматической коробкой передач. И это понятно. Такой автомашиной проще управлять, они более удобны. Автоматика убережет мотор и ходовую часть от неумелых экспериментов новичка в вождении. Но нужно помнить и о минусах - увеличенной стоимости, повышенному расходу топлива и масла.

Тип двигателя

Специалисты советуют женщинам выбирать авто с бензиновым мотором – его удобно заправлять, он надежен и практичен, служит долго, недорог в обслуживании. У дизельных моторов более низкий расход топлива, но они очень чувствительны к качеству солярки. Если вы неудачно заправились, то двигатель может просто не завестись. А зимой для такого мотора нужно больше времени на разогрев.

Состояние салона

Внутри автомобиля должно быть комфортно и удобно, чтобы девушке было уютно за рулем. Важно, чтобы сиденья были универсальными и многофункциональными, чтобы их было легко подстроить под рост и размер ног. Также удобно, если в автомобиле размещены различные емкости для мелочей – так будет проще перевозить косметику, салфетки, телефон и т.п.

Простота эксплуатации

Совсем немногие женщины любят заглядывать под капот и разбираться в причинах поломки. Поэтому для женщин очень важен параметр технической надежности. Хорошо, если автомобиль обходится как можно дольше без услуг автосервиса. При выборе авто в этом случае стоит обратить внимание на стоимость и доступность запчастей, периодичность ТО.

Перед покупкой также стоит проверить модель по рейтингу системы оценки безопасности, оценить свободное место в машине и удобство сидений, изучить необходимые дополнительные функции (обогрев ветрового стекла и т.п.), уточнить расход топлива.

Фото: freepik.com

Автомобиль для женщин с детьми

Специалисты не советуют многодетным мамам выбирать маленькие хетчбэки или большие внедорожники. В первом автомобиле совсем невместительные багажники, а второй довольно сложно парковать и в них часто укачивает маленьких пассажиров. Лучшим выбором будут среднеразмерные кроссоверы, а также универсалы. Они маневренны, отличаются хорошей проходимостью и устойчивостью, имеют высокую посадку, вместительный салон, объемный багажник.

- Если говорить об автомобилях Mazda, то самым востребованным у девушек сейчас можно назвать среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5 в уникальном цвете Soul Red, - рассказывает Василий Селин. – Также хороший вариант для женщин - компактный городской кроссовер Mazda СХ-30. А вообще, по моему мнению, самое важное в автомобиле - это ощущение. Ощущение того, что ты сделал правильный выбор.