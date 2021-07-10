Аномальная жара в июле 2021 в Ростове-на-Дону: когда ожидается температурный рекорд

Медики рекомендуют оставаться в помещении в самые жаркие часы дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара в июле 2021 в Ростове-на-Дону достигнет пика в ближайшие дни. Согласно прогнозу, 10 и 11 июля в городе ожидается температурный рекорд. Рассказываем, какой будет погода в выходные, когда кончится жара и придут дожди.

Лето не спешит радовать жителей прохладной погодой. Как гласит прогноз «Гисметео», 10 июля ожидается очередной температурный рекорд месяца — столбик термометра поднимется до +34 градусов. Весь день будет солнечно и без осадков, а к вечеру столбик термометра опустится до +30.

Но настоящая жара прогнозируется в воскресенье. До обеда ожидается от +30 до +32 градусов, а в полдень — +35 градусов. При этом с приближением вечера «похолодает» лишь до +31.

КАКИЕ ПЛЮСЫ В ЖАРЕ?

По словам ростовского медика Игоря Куцемелова, в солнечные летние дни наш организм восстанавливается после зимы и набирается сил. В такую погоду вырабатываются так называемый самотропный гормон, благодаря которому человек чувствует прилив сил и энергии. Кроме того, мы получаем больше всем известного мелатонина, который нормализует режим сна и бодрствования, а также снижает уровень тревоги.

Но пользу в солнечную погоду можно получить, когда на улице привычная нам температура. Аномальная жара, напротив, может негативно отразиться на самочувствии.

ЧЕМ ОПАСНА АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА

Игорь Куцемелов говорит, что летом больше людей страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. А прогнозируемые в Ростове температурные рекорды ситуацию могут только усугубить. Возрастает риск гипертонического криза, инфаркта и инсульта, в зоне риска и пациенты с ишемической болезнью сердца.

Медик рассказал, как защитить здоровье в таких условиях. По его словам, необходимо соблюдать питьевой режим и больше времени проводить в тени. Пик солнечной активности в такую погоду длится несколько часов — обычно с 11 до 17. В это время лучше воздержаться от прогулок и ожидать в помещении, когда кончится жара.

НЕ РЕКОРД

Аномальная жара наблюдалась этим летом не только в Ростове-на-Дону, но и других городах России. Специалисты отмечают, что такие температуры в последний раз регистрировались по стране в 2010 году.

По данным RostovMeteo, 11 июля 11 лет назад в Ростове-на-Дону также было +34—35 градусов, без осадков. Но даже это сложно назвать абсолютным температурным рекордом. Так, например, 10 июля 2002 года в донской столице столбик термометра достигал +37 градусов.

КОГДА КОНЧИТСЯ ЖАРА

Главный вопрос, который волнует ростовчан — сколько продлится и когда кончится аномальная жара. Уже с 12 июля, погода начнет меняться. В понедельник температура упадет до плюс 33 градусов, во вторник — до плюс 29. В этот день начнется долгожданный дождь, который затянется до самого вечера.

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