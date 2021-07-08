«Обещал? Женюсь!»: Историю любви до последнего вздоха описала ростовчанка

День Петра и Февронии - праздник любви, семьи и верности.

День Петра и Февронии - праздник любви, семьи и верности. Кто-то устраивает романтичные свидания, кто-то собирается за большим столом и вспоминает семейные истории любви. Одну из таких - до последнего вздоха - прислала в редакцию читательница «КП-Ростов-на-Дону» Наталия Лобко.

ТРИ ТОВАРИЩА

- Все началась 48 лет назад. На моем пути встретились три товарища Мишан, Вовчик и Ива. Эта история не может быть полной, если не рассказать о каждом в отдельности.

Начнем с Мишеньки, маминой радости и папиной гордости, он считался очень завидным женихом. Представьте белокурый блондин из порядочной семьи с глазами цвета спелого крыжовника и личным пианино. Мечта любой девочки! Но, видимо, я не из их числа, всегда выбирала плохих парней, поэтому долгих восемь месяцев встречалась с Ивой полной противоположностью прилежному пианисту.

Родителей Ивы это очень устраивало, потому что он любил выпить и подебоширить, а я его приземляла. Тот даже восстановился в РГУ на факультете философии. Правда, это не спасло наши отношения потому, что в Иве было много других изъянов. И самый главный - ревность. По опыту своей мамы, я знала, что ревность – это болезнь, которая не лечится.

Зато третьим в компании был математик Вовчик. Он казался всем очень бедовым и слишком уверенным. Видимо это меня и покорило.

«НЕ НАДОЕЛО БЫТЬ МИЛИЦИОНЕРОМ»

Вовчик тогда только вернулся со службы в армии - из ГДР, где пробыл три года. Первый раз мы увиделась с ним на дне рождении Ивы, в январе 1973-го. Вова очень внимательно за мной наблюдал. Помню это так, как было вчера. Но в тот вечер нас просто друг другу представили, а дальше дело как-то не пошло. Второй - на дискотеке в техникуме, куда нас пригласил Миша, тот самый перспективный жених со своим пианино, игравший тем вечером.

На календаре - 27 апреля 1973. На часах - 20:20. Миша - при деле, Ива - под шафе, а Вовчик просто пришел и победил. Он увидел, что я сижу одна, и пригласил на танец. Весь вечер мы не могли отойти друг от друга: шейк, рок-н-ролл, буги вуги. Когда программа окончилась, Миша собрался меня провожать, совершенно забыв про своего друга Иву, который на тот момент был уже очень пьян. А мой Вовчик не растерялся: увидев, что Миша положил на меня глаз, предложил помочь доставить Иву домой. Пианист отказался. И мы поехали втроем: я, Вовчик и очень пьяный Ива.

Когда Ива, наконец, был до дома, предстоял путь домой. Я смотрела в запотевшее окно троллейбуса и нервно перебирала свои волосы. Тогда казалось, что я делаю все возможное, чтобы Вовка не понял, что он мне нравится. Когда же повернула голову, увидела его серьезный взгляд. Эти синие глаза смотрели мне в душу. «Тебе не надоело быть милиционером для Ивы?», - тихо произнес он. Я ответила: «Надоело!». И Вова сказал: «С завтрашнего дня давай встречаться». В ответ я смогла лишь промямлить тихое «посмотрим». На тот момент моим парнем был все еще Ива, и я не знала, как поступить.

4 августа 1973 молодые поженились.

«НАТАША, СОБЕРИСЬ!»

На следующий день после дискотеки мы с Ивой должны были встретиться на углу Кировского и Большой Садовой, у часов в парке.

На дворе 28 апреля 1973. Стрелка на чугунных часах приблизилась к 12:00.

Я стою в самом центре Кировского парка. На улице предательски держались зимние холода, а на мне лишь легкое шифоновое платье и пальто. «Где там этот Ивка?», - бурчу себе под нос. А у самой в голове крутится вчерашний разговор с Вовчиком.

Так прошло еще минут десять.

– Вижу, что впереди виднеется мужской силуэт, чем ближе он подходит, тем больше я начинаю думать, что схожу с ума, - продолжает Натлия. - Мне казалось, что это Вова. Я слегка ударила себя по лицу и произнесла: «Наташа, соберись». Но чем ближе силуэт подходил, тем отчетливее я видела Вову. «Я пришел к тебе на свидание, извиниться за Иву, он прийти не смог».

Как оказалось, схитрил. Но разве это уже имело какое-то значение?

Ивка только потом узнал про нас с Вовчиком, но мне было все равно. Я просто разрешила себе быть счастливой. Два дня подряд мы гуляли с утра до вечера. Не могли насмотреться друг на друга. А на третий день нас пригласили на день рождения общего друга. Только около двух часов ночи пришли из гостей под мой дом.

«СКОРЕЕ БЫ ТЫ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

Он довел меня до подъезда. И, зная, что у строгая мама предупредил: «Я буду стоять под твоими окнами. Если что, кричи - поднимусь». Мама уже застыла в двери с веником и шваброй.

Как только Володя услышал ее крик, сразу прибежал. Он представился. А мама крикнула: «Господи, скорее бы ты вышла замуж». На что мой спутник ей ответил: «Непременно воспользуемся вашим предложением». Посмотрел на меня и произнес: «Натуля, бери паспорт, халат и пошли со мной». Мама - в шоке, я - тоже. Хорошо, что отец был в ночной смене, а то бы влетело всем.

Он привел меня к кинотеатру «Ростов» со словами: «Здесь нужно просидеть до 9 утра».

Я сначала не поняла зачем. А он спокойно так: «Я твоей маме обещал, что ты выйдешь за меня замуж, и слово сдержу». И пообещал не сдвинутся с места, пока не соглашусь на предложение.

«ВОТ ЧОКНУТЫЕ!»

30 апреля 1973. Как только пробило 09:00 мы зашли в отделение ЗАГС во Дворце строителей. В самом центре - столы, накрытые красным сукном. За стойкой - солидная женщина в праздничном платье и огромной загогулиной на голове.

Володя объяснил, что мы пришли подавать заявление. На что она невозмутимо сообщила: «Сначала вас должны поагитировать». Мой будущий муж возмутился: «Не надо! Мы и так согласны». Но оказалось, что в эти дни во Дворце принимали в партию КПСС. А все желающим стать мужем и женой, нужно было прибыть по другому адресу.

Как оказалось, дата свадьбы совпала с экзаменами Вовчика в РГУ. Его родители не очень-то обрадовались предстоящему торжеству. Мне – 18, ему – 21 год. Еще и свадьба в день экзамена. И предложили перенести бракосочетание на осень.

Видимо, надеялись, что мы за это время передумаем. Но Вова на всех их возражения отвечал одно: «Учиться и жениться буду одновременно. Точка. А свадьба пышная не нужна: мы и без нее богатые, есть свой угол».

Немного отошла от первого шока и моя мама. Но когда мы пришли к ней с новостью о поданном в загс заявлении, ее настиг второй. Она повернулась к Вове и спросила: «Вот сколько вы знакомы?». А услышав ответ: «Три дня», только и вымолвила: «Вот чокнутые!». На что Вовчик невозмутимо выложил главный козырь: «Я богатый жених, у меня целых 12 квадратов в коммуналке. Жить будет отдельно». Мать сдалась.

«ЗЯТЬ У ТЕБЯ КАКОЙ-ТО ЖАДНЫЙ!»

Из-за экзаменов дату бракосочетания все же пришлось перенести на месяц: с июня на август. Родители Вовы отказались делать свадьбу. 4 августа 1973 мы поженились.

Несмотря на погоду, приехали даже те родственники, которых я в глаза не видела. Кажется, мой папа пригласил всю деревню. Со стороны Вовы людей было меньше, в основном, научная богема и интеллигенция. Из-за такой разношерстной компании, ситуации случались разные.

Столы накрывали прямо во дворе. Мама попросила Вовчика нарезать колбасу для бутербродов, он сделал тоненько, красиво сервировал. А дядя Толя из деревни потом заявил маме: «Маша, зять у тебя какой-то жадный, так тонко колбасу нарезал, что пришлось по три куска на хлеб положить».

У меня было кремовое платье в цветочек с разрезами по бокам, а мужа костюм коричневого цвета с тонкой розовой полоской, брюки клеш, и вместо галстука - жабо с бабулиной брошкой. Казалось бы, на этом шок для родственников окончен.

Но нет, вместо классического вальса в качестве первого номера молодых, мы танцевали настоящий рок-н-ролл. Гуляли так весло, что под утро почти все гости напились. Мой дядька Коля муж маминой сестры был вынужден развозить некоторых на тачке с один колесом по домам.

Однажды он сказал: «Человек дышит не только кислородом, но и силой любви».

«Я – РЕЗКАЯ, ОН - МУДРЫЙ»

Свадьба отгремела свадьба, и начались будни. Жили трудно, но не от кого не зависели. Я сказала Вове, что хорошо умею готовить суп. Решила удивить и наварила целую кастрюлю какой-то жижи. Муж сказал, что это очень вкусно, и попросил добавки, а я, попробовав первую ложку, побежала в туалет. Спустя время он рассказал: «Если бы я не похвалил тебя, ты бы больше никогда не училась готовить». Вот это мудрость, подумала про себя. На самом деле, так было всегда. Я - резкая, а он - мудрый. Накричу, а извиняется он. И сразу становилось стыдно. Муж научил меня уступать и обсуждать все проблемы. Вову никогда не пугали мамины слова о том, что я упрямая и не умею извиняться. Всегда отвечал: «Научим, Марья Николаевна».

Денег у родителей занимать не хотел, поэтому помимо учебы в РГУ и основной работы, устроился на завод разгружать ситро. Он брал с собой учебники, чтобы все успевать.

В какой-то момент я стала замечать, что муж приходит домой, а от него пахнет сладкой газировкой. Вова объяснил это тем, что пьет ее, чтобы не хотелось есть: мол, аппетит отбивает. И вот через два месяца на мой день рождения он дарит мне кофточку прямо с обложки модного журнала. Я очень любила красивую одежду, но не всегда получалось купить то, что хочется. Кофта стоила 45 рублей, а зарплата у него была 75.

«МАТЬ БЫЛА В ШОКЕ»

Спустя год, я стала чувствовать неладное. Тошнило по утрам и жутко хотелось моченых арбузов. Вова пошел со мной в женскую консультацию. Тогда мужчинам было не принято туда приходить. Поэтому, увидев моего мужа, дамы в очереди были в шоке.

В кабинет сначала зашла я, врач толком ничего не сказал. Потом пошел он. Пробыв там 20 минут, Вовчик вышел и заявил: «Натуля, будем рожать». Когда мне было плохо, сам готовил, а ночами помогал по дому. Спустя 9 месяцев родилась наша Викочка. Приехав домой из роддома первое, что я увидела в комнате – белый лист ватмана, с графиком дежурств по ночам. Красные и зеленые квадратики.

- Ты так не волнуйся Натуля, тут главное первый год продержаться, я буду помогать, - успокоил любимый. И помогал. Его мать, жившая в соседней комнате, была в шоке. Она никогда не видела, чтобы Володя готовил. У него все было под контролем. Как-то раз принес мне домой большую амбарную книгу, мы записывали туда наши покупки и рассчитывали бюджет на месяц. Ни дня не пожалела, что так рано вышла замуж.

Когда дочери было 4 года, мужчина серьезно заболел.

ЧЕРЕЗ МОРГ К ЛЮБИМОМУ

Когда дочери было 4 года, муж серьезно заболел. Проблемы с легкими, постоянные уколы, капельницы, осмотры. Я пропадала с ним в больницах даже по выходным. Следила за тем, что ему назначают. Как-то раз даже украла листы назначения, скопировала их, и просто проверяла по цвету и описанию все лекарства.

Болезнь мужа научила меня многому. Все в больнице были поражены моей инициативностью. Сначала не хотели пускать в палату, но потом видели, что я готова там даже ночевать, просто закрывали глаза и пускали.

Когда дочка пошла в школу, я почти жила в Областной больнице в отделении пульмонологии. Врачи относились к нему как к родному. А однажды его направили в Москву, где позже он впал в кому. Той же ночью я вылетела за ним.

Но в реанимацию Московской больницы не пускали даже близких. Наученная опытом, взяла халат и колпак. Переоделась и через морг прошла в реанимацию. Было жутко, но я знала, что меня ждет муж. Пройдя через морг и десятки коридоров, я все же нашла его палату. Местные врачи увидели меня и хотели выгнать, но когда узнали, что я прилетела ночью из Ростова – пожалели и даже поставили койку в коридоре.

Я держала его за руку и разговаривала около двух часов, ему нужен был мой голос. Сила любви победила, через день он очнулся. Врач сказал: «Такое бывает, когда люди выходят на голос близкого человека».

ЧЕЛОВЕК ДЫШИТ СИЛОЙ ЛЮБВИ

Пока мы были в Москве, моя мама на последние деньги купила ковер. По возвращению в Ростов она бросила его к ногам Вовы со словами: «Это твоя дорога жизни». В 2001 году не стало моего Вовчика…

В этом году я уже 20 лет без любимого. Но для меня он все равно живой. Помню все до мелочей, и точно скажу, что время не лечит, если любишь по-настоящему. Невозможно описать, сколько мы всего прошли и в горе, и в радости.

Если вернуть время назад, я бы все равно поступила бы точно так же, при условии того, что человек тот же. Мой Вовчик. Он видел во мне сначала личность и только потом женщину. Это я заметила еще на третий день знакомства.

Однажды он сказал: «Я живу благодаря любви, семье и врачам. Иначе бы, мои легкие не справились бы. Так что, Натуля, человек дышит не только кислородом, но и силой любви».