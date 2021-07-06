Кто отправится на Олимпиаду в Токио 2021 от Ростовской области: представляем полный список спортсменов

Помимо 16 спортсменов, которые официально представляют наш регион, на Олимпиаде выступят и другие представители Дона

Кто отправится на Олимпиаду в Токио 2021 от Ростовской области: в распоряжение «КП - Ростов-на-Дону» попал полный список спортсменов. Олимпийские игры перенесли с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Главные соревнования планеты пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа. Рассказываем о каждом участнике сборной из нашего региона.

ФЕХТОВАНИЕ

Наш регион представит Лариса Коробейникова, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в командном первенстве. 34-летней рапиристке не в первой выходить на фехтовальную дорожку Олимпиады. В 2012 году в Лондоне она стала серебряным призером в командных соревнованиях. Туше - всем соперникам!

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Лариса Коробейникова. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Уроженка Таганрога Елена Осипова на Олимпиаду едет впервые. В июне в Турции 28-летняя спортсменка установила новый рекорд Европы по стрельбе из классического лука на дистанции 70 метров. В составе женской сборной также установила новый европейский рекорд, набрав в сумме 2000 очков. Загадываем желание, чтобы стрелами попала прямо в «яблочко» и олимпийское «золото».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Упражнения на брусьях, бревне и опорных прыжках и вольные упражнения предстоит выполнить Владиславе Уразовой. В свои 16 спортсменка стала серебряным призером чемпионата Европы, многократная победительница Первенства и Кубка России, чемпионка России. Желаем в опорном прыжке и других упражнениях высоко перепрыгнуть всех соперников.

Илья Богомолов стал победителем национальной премии "Спортсмен года" в 2020-м Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Имя 24-летнего ростовчанина Никиты Нагорного по прозвищу Лев известно всем любителям спортивной гимнастики в стране. Обладатель национальной премии «Спортсмен года — 2020» и по совместительству начальник главного штаба Юнармии уже не дебютант на Олимпиаде - в 2016-м в Рио-де-Жанейро завоевал «серебро» в командном первенстве. Услышим твой рев, Лев!

ДЗЮДО

Батайский дзюдоист Нияз Ильясов тоже выступит на главных соревнованиях впервые. Спортсмен выступает в весовой категории до 100 кг, в его копилке две медали чемпионата мира, и, кстати, в 2019 году он завоевал «серебро» в Токио. Успех в столице страны восходящего солнца надо повторить!

Дзюдоист Нияз Ильясов уже завоевывал медаль в Токио - на чемпионате мира. Фото: сайт правительства Ростовской области

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Чемпион мира 2018 года, чемпион Европейских игр 2019 года и чемпион Европы 2014 года Александр Чехиркин впервые представит Россию и Ростовскую область на Олимпийских Играх в Токио. Борец также обладает титулом победителя международного турнира «Гран-при Ивана Поддубного». С ним мастерство, наша надежда и дух великого Карелина.

ГРЕБНОЙ СПОРТ

В Японии выступит 24-летний мастер спорта Николай Пименов, который уже четыре года соревнуется в составе национальной сборной. В 2016 году стал бронзовым призером чемпионата России в двойке парной по академической гребле. Ростовскую область он спортсмен представит в параллельном зачете.

Также за два региона выступает 27-летняя Елена Орябинская. Уроженка Санкт-Петербурга, воспитанница тренера из Сальска Анны Щетининой, участвовала в сборной команде России на Олимпиаде-2016, чемпионка Европы — 2018 по академической гребле.

Оба спортсмена выступают на нас в паралелльном зачете. Желаем минимум на корпус обойти соперников на каждом финише!

Государственную награду олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева получила из рук главы государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Отлично плавала еще до того как всеобуч сделал это мейнстримом. 26-летняя синхронистка Влада Чигирева — одна из самых титулованных спортсменов из донского региона. Заслуженный мастер спорта России уже олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.

ТРИАТЛОН

Анастасия Горбунова из Пензы представляет наш регион в параллельном зачете. На счету у блондинки на велосипеде «бронза» чемпионата Европы — 2017 в смешанной эстафет. Надеемся, спортсменка проплывет, проедет на велосипеде и пробежит максимально быстро.

ГАНДБОЛ

Неудивительно, что звездный костяк гандбольного клуба «Ростов-Дон» просто взяли заявили в олимпийскую сборную страны. Сразу шесть донских спортсменок выступят в Токио. Ну а мы, как и на домашних матчах, будем громко болеть во время трансляции за Анну Сень, Полину Кузнецову, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Анну Вяхиреву и Владлену Бобровникову. Вперед, девчонки!

Значительная часть состава ростовского гандбольного клуба "Ростов-Дон" выступит на Олимпиаде. Фото: пресс-служба клуба "Ростов-Дон"

ЗА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

На этом список донских спортсменов в сборной России на Олимпиаде в Токио не заканчивается. Некоторые сейчас представляют другие регионы.

Так, за Московскую область выступает титулованная пловчиха Юлия Ефимова, которая жила в Волгодонске. 29-летняя спортсменка — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Плыви, Юля, за победой!

Также на олимпийский помост выйдет уроженка Сальска, 29-летняя Кристина Соболь. В Токио нашу страну представят лишь два тяжелоатлета, и двукратный призер чемпионата Европы выступит в легчайшем весе — до 48 кг.

Трехкратный призер Олимпийских игр за Ростовскую область не выступает Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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