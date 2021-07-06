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Спорт6 июля 2021 22:00

Кто отправится на Олимпиаду в Токио 2021 от Ростовской области: представляем полный список спортсменов

На Олимпиаде в Токио 2021 за честь региона будут бороться 16 спортсменов
ТИХОНОВА Татьяна
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Помимо 16 спортсменов, которые официально представляют наш регион, на Олимпиаде выступят и другие представители Дона

Помимо 16 спортсменов, которые официально представляют наш регион, на Олимпиаде выступят и другие представители Дона

Кто отправится на Олимпиаду в Токио 2021 от Ростовской области: в распоряжение «КП - Ростов-на-Дону» попал полный список спортсменов. Олимпийские игры перенесли с 2020 года на 2021 из-за пандемии коронавируса. Главные соревнования планеты пройдут в Японии с 23 июля по 8 августа. Рассказываем о каждом участнике сборной из нашего региона.

ФЕХТОВАНИЕ

Наш регион представит Лариса Коробейникова, трехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы в командном первенстве. 34-летней рапиристке не в первой выходить на фехтовальную дорожку Олимпиады. В 2012 году в Лондоне она стала серебряным призером в командных соревнованиях. Туше - всем соперникам!

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Лариса Коробейникова. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Лариса Коробейникова. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Уроженка Таганрога Елена Осипова на Олимпиаду едет впервые. В июне в Турции 28-летняя спортсменка установила новый рекорд Европы по стрельбе из классического лука на дистанции 70 метров. В составе женской сборной также установила новый европейский рекорд, набрав в сумме 2000 очков. Загадываем желание, чтобы стрелами попала прямо в «яблочко» и олимпийское «золото».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Упражнения на брусьях, бревне и опорных прыжках и вольные упражнения предстоит выполнить Владиславе Уразовой. В свои 16 спортсменка стала серебряным призером чемпионата Европы, многократная победительница Первенства и Кубка России, чемпионка России. Желаем в опорном прыжке и других упражнениях высоко перепрыгнуть всех соперников.

Илья Богомолов стал победителем национальной премии "Спортсмен года" в 2020-м

Илья Богомолов стал победителем национальной премии "Спортсмен года" в 2020-м

Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Имя 24-летнего ростовчанина Никиты Нагорного по прозвищу Лев известно всем любителям спортивной гимнастики в стране. Обладатель национальной премии «Спортсмен года — 2020» и по совместительству начальник главного штаба Юнармии уже не дебютант на Олимпиаде - в 2016-м в Рио-де-Жанейро завоевал «серебро» в командном первенстве. Услышим твой рев, Лев!

ДЗЮДО

Батайский дзюдоист Нияз Ильясов тоже выступит на главных соревнованиях впервые. Спортсмен выступает в весовой категории до 100 кг, в его копилке две медали чемпионата мира, и, кстати, в 2019 году он завоевал «серебро» в Токио. Успех в столице страны восходящего солнца надо повторить!

Дзюдоист Нияз Ильясов уже завоевывал медаль в Токио - на чемпионате мира. Фото: сайт правительства Ростовской области

Дзюдоист Нияз Ильясов уже завоевывал медаль в Токио - на чемпионате мира. Фото: сайт правительства Ростовской области

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Чемпион мира 2018 года, чемпион Европейских игр 2019 года и чемпион Европы 2014 года Александр Чехиркин впервые представит Россию и Ростовскую область на Олимпийских Играх в Токио. Борец также обладает титулом победителя международного турнира «Гран-при Ивана Поддубного». С ним мастерство, наша надежда и дух великого Карелина.

ГРЕБНОЙ СПОРТ

В Японии выступит 24-летний мастер спорта Николай Пименов, который уже четыре года соревнуется в составе национальной сборной. В 2016 году стал бронзовым призером чемпионата России в двойке парной по академической гребле. Ростовскую область он спортсмен представит в параллельном зачете.

Также за два региона выступает 27-летняя Елена Орябинская. Уроженка Санкт-Петербурга, воспитанница тренера из Сальска Анны Щетининой, участвовала в сборной команде России на Олимпиаде-2016, чемпионка Европы — 2018 по академической гребле.

Оба спортсмена выступают на нас в паралелльном зачете. Желаем минимум на корпус обойти соперников на каждом финише!

Государственную награду олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева получила из рук главы государства

Государственную награду олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева получила из рук главы государства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Отлично плавала еще до того как всеобуч сделал это мейнстримом. 26-летняя синхронистка Влада Чигирева — одна из самых титулованных спортсменов из донского региона. Заслуженный мастер спорта России уже олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 11-кратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы.

ТРИАТЛОН

Анастасия Горбунова из Пензы представляет наш регион в параллельном зачете. На счету у блондинки на велосипеде «бронза» чемпионата Европы — 2017 в смешанной эстафет. Надеемся, спортсменка проплывет, проедет на велосипеде и пробежит максимально быстро.

ГАНДБОЛ

Неудивительно, что звездный костяк гандбольного клуба «Ростов-Дон» просто взяли заявили в олимпийскую сборную страны. Сразу шесть донских спортсменок выступят в Токио. Ну а мы, как и на домашних матчах, будем громко болеть во время трансляции за Анну Сень, Полину Кузнецову, Ксению Макееву, Юлию Манагарову, Анну Вяхиреву и Владлену Бобровникову. Вперед, девчонки!

Значительная часть состава ростовского гандбольного клуба "Ростов-Дон" выступит на Олимпиаде. Фото: пресс-служба клуба "Ростов-Дон"

Значительная часть состава ростовского гандбольного клуба "Ростов-Дон" выступит на Олимпиаде. Фото: пресс-служба клуба "Ростов-Дон"

ЗА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ

На этом список донских спортсменов в сборной России на Олимпиаде в Токио не заканчивается. Некоторые сейчас представляют другие регионы.

Так, за Московскую область выступает титулованная пловчиха Юлия Ефимова, которая жила в Волгодонске. 29-летняя спортсменка — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Плыви, Юля, за победой!

Также на олимпийский помост выйдет уроженка Сальска, 29-летняя Кристина Соболь. В Токио нашу страну представят лишь два тяжелоатлета, и двукратный призер чемпионата Европы выступит в легчайшем весе — до 48 кг.

Трехкратный призер Олимпийских игр за Ростовскую область не выступает

Трехкратный призер Олимпийских игр за Ростовскую область не выступает

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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