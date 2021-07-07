«Расстреливали колоннами несколько раз в день»: ФСБ рассекретило архивы о гибели тысяч жителей в 1942-1943 годах под Ростовом

Поисковики работают в поле три-четыре дня. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Заброшенный пустырь в районе Сальского кирпичного завода открыл страшную тайну. Исследователи поискового отряда нашли несколько расстрельных ям, в которых фашисты убивали людей со всей округи во время оккупации в 1942 и 1943 годах.

- Это место всегда имело среди населения дурную славу, - объясняет руководитель поискового объединения «Миус–Фронт» Андрей Кудряков. - На уровне слухов, местные жители рассказывали о тех ужасах, которые творили здесь каратели. Людей привозили в эти места. И они исчезали.

Благодаря рассекреченным архивам ФСБ, удалось найти точное место и начать раскопки.

Отыскать погибших в этих глиняных оврагах оказалось очень сложной задачей: тела были погребены на шесть метров вглубь земли. Исследователи на ощупь прорабатывали местность, искали зацепки.

Страшные находки. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ПОЛТОРЫ ТОННЫ ДОКУМЕНТОВ

Серьезная работа началась с конца 2019-го в рамках федерального проекта «Без срока давности». В ней задействовали историков, архивистов, поисковиков, сотрудников спецслужб и органов власти. И только в прошлом году эксперты изучили 1200 (!) архивных дел – более 300 тысяч документов и справок, карт местности и фотографий, показаний свидетелей. А общий вес документов составил полторы тонны.

Результатом стало 45 точек в трех десятках городов и районов, где, как уверяли очевидцы, были массовые захоронения погибших мирных жителей. Это и Петрушина балка в Таганроге, и шахта Красина в городе Шахты, и Миллеровский район. Во время оккупации, по самым примерным подсчетам, были замучены, угнаны в рабство и погибли при бомбардировках более 182 тысяч человек.

По словам специалистов, рассекреченные после снятия грифа «секретно» документы рассказывают о запредельной жестокости оккупантов. Так, в Миллерове был облит керосином и подожжен дом, в котором находилось до 40 военнопленных. У железнодорожной станции на подступах к Сальску советскими войсками были обнаружены 20 замученных красноармейцев. Им ломали пальцы, отрезали руки и ноги. Перечень издевательств почти бесконечен. На территории Сальского кирпичного завода во время оккупации гитлеровцы устроили концентрационный лагерь для военнопленных. Там ежедневно умирали или были расстреляны от 30 до 60 человек, которым не давали даже воды.

Подробности происходившего там в 1942-1943 годах стали известны из материалов уголовного дела одного из пособников фашистов – уроженца Ростовской области.

Тот самый кирпичный завод. ото: СЕЛИМОВ Артур

СУТКИ СМОТРЕЛИ, КАК КОПАЮТ ЯМЫ ДЛЯ НИХ

На территории завода проводили массовые расстрелы коммунистов, комсомольцев, сотрудников администрации. На расстрел гнали колоннами, по нескольку раз в день. Поводом могла послужить любая мелочь – найденный в квартире радиоприемник, отказ обслуживать офицера…

Так, зимой 1943-го здесь были расстреляны два цыганских табора – около 100 человек, в основном женщины и дети. Несчастные сутки сидели на холодной земле и смотрели, как для них копают ямы. Большинство погибли от пуль. Некоторых закололи ножами. Просто ради развлечения.

А в разрушенных печах завода, где производили обжиг кирпича, не имея даже возможности лечь, проводили ночи 700 больных и раненых военнопленных. Днем их выгоняли на тяжелые работы. Еды не давали. А тех, кто больше не мог двигаться, убивали на месте.

Но даже в таких нечеловеческих условиях советские люди были способны на подвиг. В конце января 1943 года, когда советские войска подходили к Сальску, в плен попали около 10 советских парашютистов-диверсантов – очевидно, заброшенных в тыл к противнику. Избитых, измученных, раненых, их вывели на расстрел. И в тот момент, когда один из десантников внезапно бросился на охранников, остальные пытались бежать. Удалось это лишь двоим, остальные погибли.

ФСБ рассекретило тайные архивы времен Великой Отечественной. Фото: СЕЛИМОВ Артур

РАССТРЕЛЯЛИ МАТЬ И ДЕТЕЙ В УПОР

Кирпичный завод стал местом плена для сотен военнопленных. Мирное производство кирпича гитлеровцы приспособили под свои гнусные цели. К слову, печь существует и по сей день, замурованные входы в ее внутреннюю часть, являются напоминанием ужасной участи советских граждан. Они находились внутри и слышали выстрелы и крики людей, которых убивали в глиняном карьере.

По словам специалистов, работать с таким количеством человеческих останков очень сложно. И дело не в 40 градусной жаре. Тяжело эмоционально. На месте убийства попадаются даже пряди волос. Студенты поискового отряда аккуратно очищают кости от слоя глины. По фрагментам тел видно: вот лежит мать с двумя детьми. Гитлеровцы расстреляли ее и детей в упор.

- Взгляните, - отодвигает небольшую кость один из поисковиков: за ней аккуратно сложены маленькие очки. Так умирали наши земляки.

Поисковики работают в поле три-четыре дня. Затем их сменяют другие члены отряда.

- Мы намеренно, часто меняем группы, чтобы у людей была возможность отойти от жутких находок, - рассказывает Андрей Кудряков.

Кости лежат ровным слоем друг на друге, еще неизвестно, сколько будет идти захоронение в глубину, но исследователи предполагают, что здесь нашли свою смерть, около трех с половиной тысячи жителей.

Печь существует и по сей день, замурованные входы в ее внутреннюю часть, являются напоминанием ужасной участи советских граждан.Фото: СЕЛИМОВ Артур

ПЕРЕЗАХОРОНЯТ С ПОЧЕСТЯМИ

Сальские расстрелы стали еще одним откровением в истории борьбы южного региона с немецкими оккупантами. И, кстати, возможно это не одна найденная фабрика смерти.

- По тем документам, что обнародовало ФСБ, команда, которая расстреливала людей в Сальске, вероятно, выезжала для проведения казни в Пролетарск. Там тоже есть кирпичный завод и, возможно, там могут быть расстрельные ямы, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Все останки будут извлечены и перезахоронены с почестями в братской могиле рядом с кирпичным заводом.

Перед поисковиками стоит сложнейшая задача – в документах места захоронений описаны весьма примерно, многих ориентиров сегодня уже нет. Но все участники проекта единодушны во мнении: память о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и об их жертвах не должна исчезнуть! Об этом должны помнить и нынешнее, и будущие поколения

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