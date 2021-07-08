Донские парламентарии обсудили законопроект о распределенной опеке

Донские парламентарии уверены, что принятие закона о распределенной опеке необходимо ускорить. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в среду, 7-го июля, состоялся круглый стол, участники которого обсудили законодательство о социальной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Модератором мероприятия выступил исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике депутат Сергей Михалев. Также в дискуссии участвовали депутаты Государственной Думы ФС РФ от Ростовской области Антон Гетта, Александр Каминский и Лариса Тутова, общественные организации и представители Минздрава.

Повестка встречи оказалась весьма обширной. Участники круглого стола подняли три важных темы: опека недееспособных и не полностью дееспособных граждан; возможность совместной бесплатной госпитализации с ребенком; льготы инвалидам при поступлении в различные учебные учреждения.

РОДИТЕЛИ ХОТЯТ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СВОИХ ДЕТЯХ

Первый вопрос касался проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан», или, если говорить проще, распределенной опеки.

- Этот закон был подготовлен в 2016 году и прошел первое чтение, но ко второму до сих пор не принят. Причем, те поправки, которые внесены в этот закон, по мнению общественных организаций, не пошли на пользу закону и тем семьям, которые будут по этому закону жить. Речь идет о том, что дети с психиатрическими заболеваниями, недееспособные или частично недееспособные не могут получить весь спектр опеки, который предусматривает закон. И как только у семьи нет возможности содержать такого ребенка, он попадает в психоневрологический интернат. Причем, были высказаны претензии по содержанию в этих организациях. Я должен сделать ссылку на то, что у нас существует такой инструмент, как общественный контроль, и оценка тех услуг, которые предоставляют. И каждый год эту оценку общественными организациями мы слушаем на круглых столах, выносим все на обсуждение. Казалось бы, общественный контроль есть. Но, наверняка, есть и случаи, которые говорят о том, что в таких организациях мало контроля со стороны родителей. Родителям хотелось бы больше информации о состоянии своего ребенка. Им хочется знать, что ему делают, как делают. Родители просто хотят получить возможность лучше контролировать содержание своих детей в подобных учреждениях, - сообщил Сергей Михалев.

Также депутат пояснил, что этот закон предусматривает то, что опеку могут осуществлять как некоммерческие организации, так и иные опекуны, то есть, речь идет о так называемой распределенной опеке.

Сергей Михалев подчеркнул, что депутаты донского парламента намерены подготовить обращение Законодательного Собрания Ростовской области к Председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину о необходимости ускорения принятия проекта федерального и принятию его в редакции, которую перед этим согласуют с родительской общественностью.

- Наша цель – довести до логического заключения законопроект, принять закон, но с учетом рекомендаций и замечания со стороны общественных организаций – заключил парламентарий.

СОВМЕСТНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ПРАВОВАЯ КОЛЛИЗИЯ

Второй вопрос касался возможности бесплатной совместной госпитализации с ребенком, имеющим инвалидность, сопровождающего лица. На сегодняшний день, согласно действующему законодательству, родитель имеет право бесплатно находиться в медицинской организации в стационарных условиях вместе с ребенком до достижения им возраста четырех лет.

Если ребенок старше, то пребывать с ним в стационаре можно только при наличии медицинских показаний. Однако в Фонде обязательного медицинского страхования средства на эти цели не предусмотрены и затраты ложатся на медицинскую организацию.

- Совместно с правовым управлением мы учтем мнения министерства здравоохранения и родительского сообщества, чтобы найти взвешенное решение данного вопроса, - подчеркнул Сергей Михалев.

Заключительным вопросом стала правовая коллизия в части предоставления инвалидам льгот при поступлении в образовательные организации среднего профессионального образования.

- В настоящее время дети-инвалиды имеют разнообразные льготы при поступлении в высшие учебные заведения. Что же касается поступления в учреждения среднего профессионального образования, то таких льгот нет. В этом вопросе необходимо разобраться. Мы подготовим соответствующие рекомендации, и комитет Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике продолжит работу по этой теме, - сообщил Сергей Михалев.