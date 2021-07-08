«И в печали, и в радости»: Губернатор Ростовской области поздравил супружеские пары со стажем

Семьи-долгожители получили из рук главы региона награды. Фото: сайт правительства Ростовской области

В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Ростовской области наградил семейные пары, стаж совместной жизни которых насчитывает не одно десятилетие. Супруги получили почетные дипломы и знак «Во благо семьи и общества» из рук главы региона.

Поздравлять крепкие семейные пары, которые внесли вклад в развитие донского края, стало в Ростове доброй традицией. За десять лет было награждено около тысячи ростовских семей. Из них львиная доля - 70% - имеют стаж семейной жизни свыше 50, 60 и даже 70 лет!

Как отметил Василий Голубев, крепкая счастливая семья - показатель благополучия страны. Немаловажную роль играют и взаимоотношения супружеской пары, что также сказывается на государстве.

- Таких супругов объединяет понимание истинных ценностей и, конечно, уважение и любовь - обратился к собравшимся Василий Голубев. – И ваши пары – яркий пример сохранения тепла домашнего очага, достойного воспитания детей и самоотверженного труда.

За плечами семей - 50, 60 и даже 70 лет вместе. Фото: сайт правительства Ростовской области

«ЖИВЕМ ПОД МЕЛОДИЮ СЕРДЦА»

Ростовские супруги Дудкины в этом году отмечают ивовую свадьбу - 51 год вместе. Они нашли друг друга благодаря в пионерском лагере. С тех пор больше решили не расставаться. Прежде чем поклясться перед государством в любви и верности друг другу, Дудкины встречались на протяжении нескольких лет. А в 20 и 23 года поняли, что надо жениться.

- Живем мы под мелодию сердца и аккомпанемент судьбы. Самое главное - любить, быть любимой и быть вместе, несмотря на невзгоды. Наш секрет долгой семейной жизни очень прост: искренность плюс вера, плюс терпение плюс родство душ, - делится формулой Наталья Дудкина.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ НАЧАЛАСЬ В ШКОЛЕ

Еще одна ростовская пара по фамилии Неяро буквально через несколько дней, 14 июля, отметит годовщину свадьбы. Вместе супруги вот уже 48 лет. Он - преподаватель в школе, она была его ученицей. Казалось, что большая разница в возрасте может стать помехой для отношений. Но судьба распорядилась иначе.

Молодая пара из Батайска в этот день создала семью. Фото: сайт правительства Ростовской области

Татьяна Ивановна вспоминает, что будущего супруга увидела, когда пришла в очередной раз на тренировку по гимнастике. Так и познакомились. А потом все так быстро закрутилось, что не успели опомниться как воспитали двух прекрасных дочерей, теперь вот внук подрастает.

РАССТАЛИСЬ, А ПОТОМ ПОЖЕНИЛИСЬ

К слову, чествовали не только крепкие супружеские пары. Накануне Дня семьи батайская пара Чайковских заключила брак. Молодоженов лично поздравил губернатор.

Как признаются ребята, специальную дату для регистрации они не выбирали.

- Может, это такая воля судьбы, - с горящими от счастья глазами рассказывает молодая жена Алена Чайковская. - Наша история очень романтичная. Сначала были вместе с 16 до 17 лет. Потом расстались из-за учебы на целых пять лет. Но потом поняли, что не можем жить друг без друга, и вот снова вместе.

Пары чествовали в Кировском ЗАГСе. Фото: сайт правительства Ростовской области

ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬИ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАСТИ

Кроме того, слова благодарности и теплые поздравления губернатор адресовал и супружеским парам – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны: Бессоновым из Зерноградского района, Зверевым и Цапко из Ростова, Игнатенко из Азова, Удодовым из Матвеево-Курганского района.

Глава региона уверен, что сохранить, поддержать семьи – обязанность власти. Поэтому все проекты развития Ростовской области в конечном счете, направлены на поддержку семьи, создание условий для рождения и воспитания детей.

- Но государственная политика не принесет эффекта без крепкой семьи, - уверен Василий Голубев. - Если семья счастлива, в каждом доме звенит детский смех, старшее поколение окружено заботой, то государство будет крепким и сильным.

Губернатор пожелал супругам оставаться счастливыми и пронести через годы взаимопонимание и уважение. Чествование закончилось медленным танцем крепких ростовских пар-долгожителей. Кружась в праздничном танце, супруги, несмотря на долгие годы совместной жизни, с любовью и нежностью продолжали смотреть друг на друга.

КСТАТИ

За десять лет в Ростовской области создано свыше 300 тысяч молодых семей и родилось почти 480 тысяч детей. Число разводов за это время снизилось на 8%.

В регионе действуют 17 видов поддержки, которыми пользуются более 200 тысяч донских семей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Дону за 10 лет 130 «больших» семей получили микроавтобусы. В таких семьях достойно воспитывают восьмерых и более детей. Накануне праздника ключи восьми парам лично вручил губернатор Василий Голубев.

Ключи от микроавтобуса губернатор вручил семьям, в которых воспитывают восемь и более детей. Фото: сайт правительства Ростовской области

Напомним, мера поддержки многодетных семей – право на получение микроавтобуса по поручению главы донского региона возобновлена на Дону с 1 января 2020 года. Действует и система мер поддержки материнства и детства. Так, начиная с 2012 года, в регионе было выдано почти 45 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, а его размер ежегодно индексируется. Кроме того, ежегодно 50 мам, которые достойно воспитывают четырех и более детей, награждаются почетным дипломом губернатора «За заслуги в воспитании детей».

Число многодетных семей на Дону растет. Если в 2011 году их была 21 тысяча, то сейчас - в два раза больше - 47 тысяч.