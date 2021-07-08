Туристический кэшбек, авто и соцвыплаты: Какие меры поддержки для семей есть на Дону

Какие меры поддержки могут получить семьи с детьми на Дону. Фото: сайт правительства Ростовской области

Гостем студии Радио «Комсомольская правда» стала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. На волнах 89,8 FM поговорили о детском туристическом кешбэке, подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании, а также уточнили федеральные и региональные меры поддержки семей на Дону.

О ВЫПЛАТАХ И ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

- Семья – это часть общества, и она находится под защитой государства. Что из последних приоритетных направлений в этой связи можно выделить?

- Ключевыми направлениями все также остаются обеспечение благополучия семей с детьми и их финансовая поддержка. Прошлый год был для всех непростым, поэтому наиболее существенной для семей помощью стала введенная в прошлом году ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Размер выплаты в минувшем году составлял – 5 549,5 рубля. По итогам 2020-го ее получили более 116 тысяч семей. Поддержка была оказана на сумму 8 миллиардов 300 миллионов рублей.

В гостях у радио "Комсомольская правда" - министр труда и социального развития региона Елена Елисеева. Фото: ГОПАЛО Ольга.

- Что-то поменяется в 2021 году?

- Уже в этом году внесены изменения в федеральное законодательство, и теперь выплата установлена в размерах: 50%, 75% и до 100% величины прожиточного минимума на детей. Изменены и подходы для определения права на ежемесячную выплату. Теперь требуется наличие официальных доходов у родителей, учитывается движимое и недвижимое имущество, наличие в собственности земельных участков. В тоже время при назначении выплаты применяется и правило «нулевого дохода», то есть уважительные причины, по которым у гражданина и членов семьи могут отсутствовать доходы.

Хочу сказать, что в текущем году за назначением выплаты в повышенном размере поступило более 85,5 тысячи заявлений.

- А программа детского туристического кешбэка тоже попадает в число приоритетных направлений поддержки семьи?

- Конечно, и о ней стоит сказать особо. Эта программа стартовала в ночь на 25 мая. С этого момента все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней.

- Но есть ведь родители, которые заранее позаботились об отдыхе детей и оплатили путевки до 25 мая. Как быть с ними? Мне кажется таких родителей немало.

- Вы правы. Им также будет оказана помощь из средств федерального бюджета. Уже организована работа по возмещению этих затрат. С донскими лагерями заключены соглашения о взаимодействии в данном направлении. Этим вопросом также занимаются специалисты нашего министерства.

- Можно ли уже говорить о каких-то промежуточных итогах летней кампании?

- Начиная с 26 мая, первые смены уже прошли в 13 загородных и 771 пришкольных лагерях, в которых отдохнули почти 48 тысяч детей. В настоящее время набирает обороты вторая оздоровительная смена. Функционирует 130 лагерей, где находится 10 тысяч детей.

Проведение оздоровительных смен в текущем году, как и в прошлом, организовано в режиме обсервации. Отсутствует возможность разнообразить смены выездными мероприятиями - на экскурсии или в аквапарки. Чтобы досуг детей был интересным, огромное значение уделяется подбору кадров для работы с ребятами: предпочтение отдается специалистам, имеющим опыт работы с детьми, в том числе в условиях лагеря. Должна сказать, что все ограничительные меры не повлияли на разнообразие досуга у ребят. Мы подошли очень продуманно к организации отдыха. Конечно, мы внимательно следим за эпидобстановкой в каждом лагере, но еще раз обращаю внимание руководителей лагерей на строгое выполнение всех требований Роспотребнадзора.

О ПОДДЕРЖКЕ

- Поддержку семей с детьми, наверное, можно было бы выделить отдельным направлением в деятельности министерства. Какие меры социальной поддержки в Ростовской области оказываются семьям?

- У нас в области система поддержки семей включает в себя предоставление 17 видов пособий и выплат, из которых восемь - федеральные, а девять видов - это меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии с региональным законодательством. Все социальные выплаты ежегодно индексируются. Каждый год порядка 200 тысяч семей с детьми пользуются предусмотренными для них мерами поддержки.

- Елена Владимировна, напомните, многодетные семьи – это где трое и более несовершеннолетних детей?

- Абсолютно верно. Перечень мер социальной поддержки для этой категории семей значительно шире. Назову лишь некоторые. Наиболее значимые меры – это, конечно, региональный материнский капитал, единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей. Без учета доходов многодетным семьям предоставляются компенсация расходов в размере 50% платы за коммунальные услуги и ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка.

Кроме того, для малоимущих многодетных семьей, достойно воспитывающих восемь и более несовершеннолетних детей, предусмотрено предоставление в собственность микроавтобуса за счет средств областного бюджета.

- И много таких?

- За 10 лет микроавтобусы получили 130 многодетных семей Ростовской области. В этом году их получат еще 16 многодетных семей. Кстати, согласно областному закону, семьи, получившие микроавтобусы, освобождаются от уплаты транспортного налога.

Важно отметить, что ежегодно 50 многодетных матерей награждаются Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».

При награждении Почетным дипломом выплачивается единовременное денежное поощрение за счет средств областного бюджета в размере 50 000 рублей.

- А насколько быстро рассматриваются документы на право получения того или иного вида поддержки и принимается решение?

- По каждой выплате по-разному. Самая длительная по сроку установления права выплата это, пожалуй, выплата детям от 3 до 7 лет. По закону дано 30 рабочих дней, чтобы собрать все документы и установить эту выплату. Во всех остальных случаях, как правило, быстрее. Нужно набраться терпения, и вам обязательно сообщат о решении - или через портал Госуслуг, или по телефону.

- В День семьи, любви и верности, уверен, у вас есть несколько теплых слов для жителей области…

- Мне бы хотелось пожелать всем семьям Ростовской области добра, благополучия, здоровья, любви, счастья, а еще - взаимопонимания. Ведь без этого построить счастливую семью очень трудно. С праздником всех нас!