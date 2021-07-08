Сразу 19 человек попали в ДТП под Ростовом

В аварию попали сразу несколько автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азовском районе случилось ДТП, в котором участвовали 19 человек. ЧП произошло на федеральной трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, впереди идущий грузовой автомобиль «Вольво» начал маневр торможения, чтобы избежать столкновение с объектом, возникшим впереди и мешающем движению.

Предположительно, это были участники другого ДТП - автомобили стояли на дороге - эта информация уточняется.

Водитель, ехавший за грузовиком «Вольво» на автомобиле «Лада Гранта» не успел среагировать и совершил попутное столкновение. За ним один за другим врезались друг в друга еще шесть автомобилей.

В итоге аварии, сильные повреждения получили три автомобиля из восьми, участвовавших в ДТП.

Ни водители, ни пассажиры восьми авто травм не получили.