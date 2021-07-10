Парки, сады и школы: что построят в Суворовском районе, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону посетил открытие МФЦ на Суворовском. Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Администрации Ростова-на-Дону посетил открытие центра МФЦ в Суворовском районе, а также поделился планами по развитию социальной инфраструктуры. Напомним, развитие микрорайона не раз становилось темой заседаний в городской администрации.

Район быстро растет. Сейчас в нем проживает около пятидесяти тысяч человек. Но вместе с динамичной застройкой и перенаселением начались локальные проблемы, такие как нехватка мест для детей в садах и школах, перегруженные автомобильные дороги. Инфраструктура попросту не поспевает за теми темпами, с которыми возводятся высотки.

Глава Администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, зная обо всех этих проблема, выразил мнение, что инвестору сейчас необходимо больше внимания уделять строительству объектов инфраструктуры, а не жилым многоквартирным домам.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Как уже сообщалось выше, в Суворовском в субботу, 1 июля, состоялось открытие центра МФЦ. Год назад жители района просили построить им центр для оказания услуг населению. И людей услышали.

Теперь в районе есть современный МФЦ. Новый центр позволит жителям экономить время и у них появится доступ к 270 государственным и муниципальным услугам. Такой офис сможет принимать по 60 - 100 обращений в день, а работать в нем будут сразу 4 окна. Мощности отделения хватит для удовлетворения потребностей жителей.

- Это долгожданное событие для жителей микрорайона. Теперь каждому из них доступно более 270 государственных и муниципальных услуг, в том числе, услуги социальной защиты населения, Росреестра, МВД, Пенсионного фонда. Кроме того, жители смогут удаленно «из первых рук» получить консультации от наиболее квалифицированных специалистов профильных министерств и ведомств, напрямую обсудить волнующие их проблемы в режиме видеосвязи, - сообщил глава городской администрации.

Отметим, что на открытие нового МФЦ также пришли и местные жители, а самые инициативные из них обратились к сити-менеджеру с наболевшими вопросами. В свою очередь, Алексей Валентинович предложил организовать встречу во вторник в администрации и поговорить обо всех проблемах лично.

ОТЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Но на строительстве второго МФЦ останавливаться не собираются. Отметим, что в Суворовском проживает большое количество молодых семей с детьми, поэтому первостепенной задачей является создание новых школ и детских садов.

На данный момент уже проходят государственные экспертизы по двум детским садам на 280 и 320 мест.

В районной школе наблюдается нехватка пространства. Так, учебное заведение рассчитано на 1300 мест, но по факту там учатся 3000 человек. Чтобы дети могли получать образование в более просторных условиях, уже в этом году стартует строительство второй школы на 1200 мест.

Одновременно с этим начнут проектирование еще одного учебного заведения на 1600 мест. Эти два объекта целиком компенсируют потребности растущего населения района.

- Микрорайон Суворовский имеет хорошие перспективы в будущем. Расстояние между домами достаточно большое, тут не будет "каменных джунглей". Отмечу, что в скором времени начнутся работы по расширению улицы Вавилова, - сказал глава администрации города.

Глава администрации Ростова-на-Дону отметил, что эти работы обойдутся в 5,5 миллиарда.

- Эти колоссальные средства мы получили благодаря усилиям губернатора Василия Голубева. Он также понимает, что дорога очень важна для жителей Суворовского. Мы видим, как меняется район в лучшую сторону, у него очень привлекательное будущее.

КИНОТЕАТР И ПАРКИ

Алексей Логвиненко рассказал, что накануне было подписано разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Там будет 3 кинотеатра, боулинг, места для развития и обучения детей и многое другое.

Суворовский разрастается не только в плане строительства объектов, но и в плане озеленения и активного отдыха.

Это один из самых экологически чистых районов города. Специалисты активно поддерживают природный баланс территории. Например, весной тут посадили большое количество деревьев, в том числе, голубых елей, а еще клумбы запестрели красочными розами.

Параллельно с этими работами по благоустройству идет строительство парков "70-летия Победы" и "ЧАДР". Также в районе появится фонтан и место для катания на горном велосипеде.

Алексей Логвиненко заявил, что через 3 года этот район будет просто не узнать.

- Суворовский – район перспективной жилой застройки, поэтому развитию инфраструктуры мы уделяем особое внимание. Здесь завершено строительство здания подстанции скорой помощи, в которой работает 12 бригад. В результате скорая помощь может за 5 минут объехать весь район. В планах - постройка пункта полиции, - прокомментировал глава администрации.