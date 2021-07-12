Выбираем автомобиль KIA в Ростове-на-Дону

Программа "Дави на газ" Фото: Кристина Круговых

На авторынке автомобили марки KIA считаются одними из самых востребованных. Они возглавляют рейтинг надежности и отличаются высоким уровнем комфорта. О ценах на модели и особенностях сервисного обслуживания автомобилей KIA мы поговорили в рамках программы «Дави на газ» с руководителем отдела продаж дилерского центра KIA АВИНГРУП Кириллом Основиным.

- Кирилл, расскажите – какие автомобили представлены в дилерском центре?

- По бренду KIA у нас представлен максимальный модельный ряд из всех существующих. Это 17 моделей. Любой автомобиль из них вы можете попробовать на тест-драйве, пощупать и увидеть вживую в дилерском центре. И мы всегда готовы помочь с выбором комплектации и цветового решения. Из последних новинок можно назвать внедорожник нового поколения KIA Mohave, который оснащен всеми самыми последними инновационными решениями помощи водителю. Сейчас эта модель пользуется особой популярностью.

- На какую стоимость могут рассчитывать покупатели в разных сегментах?

- Это цены от 900 000 рублей. Дальше все зависит от выбранной модели и насыщенности ее комплектации.

- Расскажите подробнее об услугах сервисного и гарантийного обслуживания.

- Наша сервисная зона максимально подготовлена к обслуживанию и ремонту автомобилей бренда KIA. Здесь работают специалисты, которые проходят постоянное обучение в Академии KIA. Поэтому я бы рекомендовал проводить обслуживание только в нашей зоне. Могу сказать, что это всегда качественно и надежно. И не нужно считать, что у дилера всегда дороже. Это не так. АВИНГРУП предлагает всю гамму обслуживания от простых обязательных процедур до сложнейших ремонтов.

- Реализуются ли у вас авто с пробегом?

- Мы являемся участниками запущенной брендом акции «KIA Уверен». Это автомобили марки KIA, которые проходят очень тщательную диагностику. И покупатель получает на такие автомобили дополнительные годы гарантии. Он также защищен, как и покупатель нового авто. Можно быть уверенным, что приобретаешь надежный автомобиль без сюрпризов, а не «кота в мешке».

- Какие кредитные программы действуют в дилерском центре?

- У нас можно купить автомобиль на условиях рассрочки на срок от 12 до 18 месяцев без переплат. Мы работаем с семью банками, которые предоставляют услуги кредитования. Одна из интересных программ – это кредитование при покупке автомобилей KIA K5, KIA Sportage и KIA Cerato, которая предусматривает получение покупателем трех ТО в подарок.

- Действуют ли сейчас какие-либо сезонные предложения?

- У нас действуют карты постоянного клиента на сервис, предусматривающие допвыгоды на услуги. Есть предложения на сезонную подготовку автомобиля – очистку системы концидионирования, санобработку и т.д.

- Можно ли заказать автомобиль онлайн?

- На нашем сайте вы можете нажать кнопку «Заказ авто». С вами тут же свяжется сотрудник отдела продаж и обговорит все детали.

- Что Вы посоветуете покупателям, которые выбирают себе автомобиль?

- Посоветую сразу позвонить по телефону 230-00-00, и наши профессионалы отдела продаж с удовольствием помогут подобрать автомобиль, предложат пройти тест-драйв. Для тестовых поездок у нас есть два маршрута – по трассе и по бездорожью. Так что сразу можно опробовать автомобиль в деле.

- АВИНГРУП ХОЛДИНГ существует с 1998 года. Наша компания надежная, очень известная в городе. Мы выстраиваем с клиентами доверительные отношения. Они могут быть уверены, что мы никуда не исчезнем. Также нам есть чем гордиться в плане сервисного обслуживания. Могу сказать, что Авингруп – это навсегда! – рассказал Кирилл Основин в заключение разговора.

Дилерский центр KIA АВИНГРУП ХОЛДИНГ принимает участие в проекте «Автодилер года – 2021». Проголосовать за KIA АВИНГРУП можно на страничке https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/avtodiler_goda2021.

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