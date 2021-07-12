Выбираем автомобиль: выгодные предложения по покупке моделей Renault

Программа "Дави на газ"
Фото: Кристина Круговых
Автомобили Renault пользуются большим спросом на авторынке России. Эта марка отличается привлекательным внешним видом, безопасностью эксплуатации, широким модельным рядом. О возможности приобретения новых и подержанных авто, особенностях обновленного Renault Duster и действующих сезонных акциях мы поговорили в рамках программы «Дави на газ» с руководителем отдела продаж дилерского центра Renault АВИНГРУП Александром Поляковым.
- Александр, расскажите – какие автомобили представлены в дилерском центре?
- Сейчас представлены Renault Logan и Renault Sandero, линейка городских кроссоверов Renault Stepway, которые завоевали большую популярность у покупателей. Также у нас есть кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana. Доступен для заказа новый Renault Master.
- На рынок выходит обновленный Renault Duster. В чем его отличия?
- Это абсолютно новая модель, у которой полностью новый кузов из высокопрочной стали, усилена подвеска, увеличились колесная база, объем багажника и общая длина автомобиля. В салоне автомобиля полностью новая конфигурация сидений и приборной панели. Появились новые для Duster опции – климат-контроль, подогрев задних сидений, круговой обзор.
- Кто покупает Renault Duster?
- Renault Duster – это универсальный автомобиль. Этот внедорожник уже давно завоевал популярность. Приобретают его люди любого возраста. Недавно у меня этот автомобиль покупал студент для длительных путешествий. Интересует эта марка и пожилых людей.
- Можно ли у вас приобрести авто с пробегом?
- Да, конечно. У нас реализуется программа Renault Selection . Мы продаем б/у автомобили, которые полностью подготовлены. Они также имеют гарантию и постпродажное обслуживание.
- Какие возможности приобретения автомобилей в кредит есть в вашем дилерском центре?
- Самое выгодное предложение – это приобретение автомобиля по программе «Renault Finance». Этот кредит субсидирует сам завод-изготовитель. При этом покупатель получает в подарок полное страхование по КАСКО и два ТО. А наши специалисты всегда помогут подобрать самый оптимальный вариант кредитования на срок от одного года до семи лет.
- Какие предложения у вас есть для корпоративных клиентов?
- У нас работает корпоративный отдел, где всегда помогут с выбором нужного автомобиля. Также наш холдинг работает со всеми лизинговыми компаниями, и у нас можно оформить автомобиль в лизинг.
- Действуют ли сейчас сезонные акции?
- Сейчас хорошие скидки по обмену автомобилей в трейд ин. Также у нас действует очень интересное предложение – каждый покупатель автомобиля Renault получает сертификат на поездку в Турцию, который включает питание, проживание, экскурсии. Нужно только заплатить за перелет.
- Сориентируйте по ценовым категориям представленных автомобилей Renault.
- Цена автомобилей Renault находится в пределах от 700 000 до 1 850 000 рублей. Все зависит от модели и комплектации. До 2 млн. вы получаете полноценный кроссовер, на котором можно путешествовать всей семьей.
- Какие главные преимущества у вашего дилерского центра?
- Первый плюс – это то, что АВИНГРУП первым стал представлять в Ростове-на-Дону марку Renault. За эти годы у нас появилось много постоянных клиентов. Наши клиенты также отмечают, что в АВИНГРУП лучший сервис. Еще могут отметить, что у нас очень дружный коллектив. Это также влияет на качество работы и обслуживания клиентов.
- Что можете посоветовать людям, которые находятся в поиске нового автомобиля?
- Приехать к нам в салон, пройти тест-драйв понравившегося автомобиля и познакомиться с нашими сотрудниками.
Посмотреть весь модельный ряд дилерского центра Renault АВИНГРУП ХОЛДИНГ можно на сайте https://avingroup.ru/.
Renault АВИНГРУП ХОЛДИНГ принимает участие в проекте «Автодилер года – 2021». Проголосовать за дилерский центр можно на странице https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/avtodiler_goda2021.
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