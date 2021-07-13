«IT-сфера сейчас находится на взлете»: директор ИКТИБ рассказал о востребованных профессиях

Фото: ПОПОВА Екатерина

Тема с поступлением такая же горячая, как и погода в Ростове-на-Дону. Бывшие школьники и их родители на нервах, все ждут заветные результаты поступления. О том, что ожидает нынешних абитуриентов, рассказал директор института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Геннадий Веселов.

ОБ ОБУЧЕНИИ И ПОСТУПЛЕНИИ

- ЮФУ - один из самых крупных и популярных университетов юга России. Какие направления подготовки ИКТИБ можно порекомендовать абитуриентам, которые хотели бы получить актуальную профессию?

- В этом году мы набираем на десять программ подготовки бакалавров и пять программ специалитета. Все они ориентированы на подготовку специалистов для IT-отрасли: разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, обеспечения информационной безопасности, проектирования телекоммуникационных систем, системного анализа и управления, разработки информационно-управляющих систем кораблей и подводной робототехники.

- Расскажите, как проходит обучение в институте?

- Прошлый год мы проводили в формате дистанционного обучения. Сейчас же сохраняем смешанную форму. По большинству предметов лекции проходят дистанционно. У нас есть все необходимые технические средства для того, чтобы качественно преподавать в онлайн-формате. Например, имеются подписки на видеоконференцсвязь, которые мы используем для такой формы взаимодействия. Практические и лабораторные занятия, защиты курсовых проектов проходят в очном формате в аудиториях. Стараемся использовать все возможные способы, чтобы в более удобной форме организовать обучение для наших студентов.

- А сложно ли поступить на бюджет?

- Современный мир цифровизуется, и многие стремятся получить современное качественное образование в нашем институте. Но стоит отметить, что с каждым годом и количество бюджетных мест увеличивается. В этом году у нас 373 бюджетных места для бакалавриата и 164 - для специалитета. Для магистратуры также имеются бюджетные места. Их 237 только на очную форму обучения. Это достаточно большое количество бюджетных мест, число которых обусловлено постоянно растущим спросом на IT-специалистов со стороны предприятий, промышленных и научных организаций, государственных учреждений и бизнес-индустрии.

- Геннадий Евгеньевич, а где и в какие сроки можно подать документы для поступления к вам в институт? Можно ли подавать документы онлайн?

- Подача документов возможна в разных формах. Можно прийти и самостоятельно подать заявление в приемную комиссию: либо в Таганроге, либо в Ростове на улице Пушкинской в Зональной библиотеке ЮФУ. А можно подать документы онлайн на сайте университета. Прием документов на зачисление по программам бакалавриата и специалитета возможен до 29 июля.

- Сколько специальностей можно указать в заявлении?

- Максимально – три направления подготовки, что мы и рекомендуем всем поступающим. Указывая три направления в заявлении, Вы увеличиваете шансы на поступление в университет.

- Можно ли гуманитариям пойти учиться к вам в магистратуру?

- Можно. У нас много таких примеров, когда приходят люди с других направлений, чтобы получить знания в IT. Мы это приветствуем. У нас программы рассчитаны как на тех, кто приходит продолжать обучение в IT и совершенствовать свой уровень, так и для тех, кто приходит с других направлений, чтобы получить междисциплинарность, которая, к слову сказать, сейчас очень востребована на рынке труда.

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ И ВЫБОРЕ

- Одна из важных тем - востребованность специалистов после обучения. ИКТИБ сотрудничает с самыми крупными IT-компаниями, предприятиями и госструктурами. Расскажите, как у студентов организована практика? Сложно ли попасть в топовые IT-компании?

- Действительно, это так. К примеру, в Таганроге расположено очень много IT-компаний, которые созданы выпускниками нашего института, но есть и другие. Мы не ограничиваем сотрудничество только теми руководителями, кто вышел из наших стен, напротив, мы готовы к сотрудничеству со всеми, в том числе и с мировыми компаниями.

Для организации практик в Институте создан свой собственный ресурс - биржа практик. Он позволяет студенту подать заявку в любую компанию-партнер, с которой институт заключил соглашение о сотрудничестве. В свою очередь, компании потом сами отбирают студентов, которые больше им подходят по компетенциям.

- Сколько выпускников востребованы на деле? Не возникнет ли на рынке труда переизбыток в IT-специалистах, как это раньше случилось с юристами?

- В ближайшие десять лет точно не будет переизбытка. IT-сфера сейчас находится на взлете. Поэтому потребность в наших специалистах будет сохраняться еще долго.

Перспективы трудоустройства весьма обширные. Студенты начинают работать, обучаясь еще в вузе. Если раньше студенты с третьего курса начинали работать, то сейчас - уже с первого. Это не всегда хорошо. Нужно соблюдать баланс между учебой и работой. Но мы помогаем этим студентам, договариваемся с компаниями об их гибких графиках работы, чтобы студенты не отвлекались от учебного процесса.

Мы отслеживаем и успеваемость работающих студентов, даже можем засчитывать часть практического обучения той работой, которую они выполняют в компаниях, если это совпадает с профилем дисциплины, по которой студенты обучаются.

- Учатся ли у вас ребята с ограниченными возможностями?

- Да. У нас для таких студентов есть куратор, который сопровождает их в процессе обучения, постоянно с ними взаимодействует и помогает выбирать траекторию обучения так, чтобы она была более удобна и комфортна.

- Посоветуйте нашим читателям, что должно быть основополагающим при выборе учебного заведения?

- В первую очередь надо выбирать перспективную профессию. При этом важнейшую роль играет мотивация. Если учиться нелюбимой профессии, сложно ожидать больших перспектив. Ехать в столицу или поступать к нам - осознанный выбор каждого абитуриента. Могу только сказать, что наш университет дает образование не хуже, чем любой другой, который расположен в Москве или Санкт-Петербурге. Мы будем рады видеть Вас в числе студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности! Обучение в ИКТИБ позволит Вам приобрести большой объем знаний и навыков и поможет в дальнейшем построить карьеру в ведущих организациях и предприятиях страны. Ждем всех, кто хочет получить качественное образование и перспективную профессию!