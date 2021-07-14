Автокредит с выгодой и без переплат: на что обратить внимание при покупке нового автомобиля

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Многие семьи по разным причинам не могут купить автомобиль за собственные средства и прибегают к помощи банка – берут автокредит. На какую сумму можно в этом случае рассчитывать и на что нужно обращать внимание при заключении договора автокредитования? Выгодны ли специальные предложения автодилеров? Об этом мы побеседовали с руководителем отдела продаж дилерского центра KIA АВИНГРУП ХОЛДИНГ Кириллом Основиным.

Количество автомобилей, приобретенных россиянами в кредит, постоянно растет. За 1 квартал 2021 года оно составило 229,4 тысячи автомашин, что на 2,6% больше, чем в 1 квартале прошлого года. В числе причин такого роста – внедрение льготных программ автокредитования.

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Что нужно изучить перед покупкой автомобиля в кредит?

Перед покупкой автомобиля стоит предварительно узнать цену вопроса и просмотреть ставки по автокредитам, предлагаемые основными банками, которые такие кредиты выдают. Также можно воспользоваться кредитным калькулятором, размещенным на сайте автодилера.

Часто официальные дилеры проводят совместно с банками сезонные акции, объявляют действие специальных программ и различных скидок. Опытные автолюбители понимают, что покупка авто по акции может быть очень выгодной и стараются приобретать автомобили именно в период таких сезонных предложений.

Многие программы кредитования предусматривают обязательное оформление полиса КАСКО. У каждой страховой свои предложения, поэтому имеет смысл заранее выяснить стоимость КАСКО на выбранную модель авто в различных страховых компаниях.

Каким должен быть первоначальный взнос?

Сумму первоначального взноса нужно тщательно просчитать. Многих привлекает возможность заплатить минимальный взнос в размере 15-20%. Но, если есть средства, лучше сумму первоначального взноса увеличить. Так будет больше шансов на одобрение кредита со стороны банка, а также удастся получить более выгодную процентную ставку.

При подаче заявки на кредит также нужно учитывать, что специалисты банка будут оценивать вашу общую долговую нагрузку и уровень дохода семьи. Ежемесячная финансовая нагрузка, включающая все виды обязательств, не должна превышать 50% от суммы дохода. Если у вас она выше, автокредит могут не одобрить.

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Предложения автодилеров

У каждого официального дилера есть целая линейка специальных предложений для клиентов, приобретающих автомобиль на условиях автокредитования. Так, для покупателей автомобилей марки KIA действует множество финансовых программ, которые нацелены на снижение затрат клиента при покупке автомобиля в кредит. Партнёрами программы Kia Finance являются «Сетелем Банк» ООО, ПАО «РОСБАНК» и ПАО «Совкомбанк».

При этом кредит можно взять на срок от 12 до 84 месяцев (у разных банков он может отличаться). Максимальная сумма кредита составляет 4 900 000 рублей, а рассмотрение заявки занимает не больше часа.

Итоговые проценты по кредиту могут сильно отличаться. Так, без внесения первоначального взноса они составят от 11,8 до 14,3%, а при взносе в размере 50% от стоимости авто - от 9,8% до 12,8% (в зависимости от типа продукта и предложений банка).

В числе преимуществ программ Kia Finance – комфортные ставки по кредиту, высокая скорость одобрения и оформления договора, удобство в подаче заявки и доступность первоначального взноса в размере 0%.

Продолжает действовать усовершенствованная программа «Kia Легко!» сроком на 5 лет. Она позволяет снизить ежемесячный платеж на размер до 25% при условии заключения сервисного контракта и т.п.

Также действует тарифная сетка, которая позволяет автодилеру делать клиентам индивидуальные выгодные предложения, а на страхование дилеры предлагают специальные тарифы.

Фото: Компания АВИНГРУП ХОЛДИНГ

Уточнить все выгодные условия автокредитования и приобрести автомобиль Kia можно в дилерском центре KIA АВИНГРУП по адресу: Ростов-на-Дону ул. Вавилова, д.74А. Телефон для связи +7 (863) 230-00-00.

Официальный сайт: https://kia-avingroup.ru/

Дилерский центр KIA АВИНГРУП принимает участие в проекте "Автодилер года - 2021". Проголосовать за него можно на странице https://www.kp.ru/best/msk/oprosy/avtodiler_goda2021.

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